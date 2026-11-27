Spořitelní družstvo Artesa spustilo vánoční akci, v rámci níž nabízí klientům zvýhodněné úrokové sazby u termínovaných vkladů a finanční odměnu ve výši 5 000 Kč. Zájemci mohou nabídky využít až do konce roku 2026. Jaké jsou podmínky?
Vánoční akce u Artesy: vyšší sazby o 0,3 procentního bodu
V rámci akce Vánoce s Artesou mohou klienti při sjednání termínovaného vkladu získat úrokovou sazbu vyšší o 0,3 procentního bodu oproti standardní nabídce. Zvýhodněná úroková sazba přitom platí po celou dobu trvání termínovaného vkladu.
Jak získat u Artesy odměnu 5 000 Kč?
Vedle zvýhodněného úročení mohou klienti získat také jednorázovou finanční odměnu ve výši 5 000 Kč. Podmínkou je sjednání některého z následujících produktů:
- termínovaného vkladu,
- duálního vkladu,
- podřízeného vkladu.
Pro získání odměny je nutné vložit nové peněžní prostředky ve výši alespoň 500 000 Kč.
Odměnu může klient získat pouze jednou, peníze přitom může rozdělit mezi několik vkladů. Jejich celkový objem u Artesy se musí zvýšit oproti stavu k 22. listopadu 2026.
Pokud klient ukončí vklad do šesti měsíců od vyplacení odměny a objem nově uložených prostředků tím klesne pod 500 000 Kč, musí odměnu vrátit.
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Úrokové sazby termínovaných vkladů dosahují až 5,80 %
Nejvyšší úrokovou sazbu ve výši 5,80 % p. a. nabízí Artesa u termínovaných vkladů STANDARD a BONUS sjednaných na pět let.
|
Doba vkladu
|
STANDARD
|
BONUS*
|
PREMIUM
|
1 rok
|
4,90 %
|
–
|
4,80 %
|
2 roky
|
5,10 %
|
–
|
4,60 %
|
3 roky
|
5,30 %
|
5,30 %
|
4,30 %
|
4 roky
|
5,55 %
|
5,55 %
|
3,30 %
|
5 let
|
5,80 %
|
5,80 %
|
2,80 %
Zdroj: Artesa, roční úrokové sazby. U vkladu BONUS je započten úrokový bonus ve výši 1 procentního bodu, jehož získání je podmíněno nečerpáním prostředků v daném roce.
Minimální výše termínovaného vkladu činí 20 000 Kč. Zvýhodněné úročení mohou využít rovněž stávající klienti při obnově končícího termínovaného vkladu.
Pozor na neúročený členský vklad, protože Artesa není banka
Artesa není bankou, ale spořitelním družstvem. Podmínkou sjednání termínovaného vkladu je proto členství v družstvu a složení členského vkladu ve výši jedné desetiny úročených vkladů.
Členský vklad se neúročí a nevztahuje se na něj zákonné pojištění vkladů. Tuto skutečnost je nutné zohlednit při výpočtu skutečného zhodnocení vložených prostředků. Pojištěn není ani podřízený vklad.
Vánoční akce probíhá od 23. listopadu do 31. prosince 2026. Do konce roku musí být vklad nejen sjednán, ale také na něj musí být připsány peněžní prostředky.