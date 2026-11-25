Poslanecká sněmovna ve středu 25. listopadu schválila výrazné zvýšení poplatků za odběr podzemní vody. Od dubna 2027 by se měly zvýšit až na 3,5násobek současné sazby. Změna se může promítnout také do cen vody pro domácnosti.
Jak by se měl zvýšit poplatek za odběr podzemní vody?
V současnosti činí poplatek za odběr podzemní vody 2 nebo 3 Kč za metr krychlový v závislosti na účelu jejího využití. Nově by měla být sazba jednotná, a to ve výši 7 Kč za metr krychlový.
Zvýšení poplatků prosadil poslanec Karel Tureček (ANO) prostřednictvím pozměňovacího návrhu k novele zákona o rostlinolékařské péči. Ministerstvo zdůvodňuje zdražení potřebou ochrany zásob podzemních vod. S vyššími příjmy z poplatků již počítá návrh státního rozpočtu na rok 2027.
Zdraží voda domácnostem?
Vyšší náklady vodárenských společností se mohou promítnout do cen vodného. Případné zdražení bude záviset především na tom, jak velký podíl vody čerpají jednotlivé vodárny z podzemních zdrojů.
Majitelů běžných domácích studní se zvýšení poplatků přímo nedotkne.
Koho se vyšší cena za vodné může dotknout?
Podle údajů Státního zdravotního ústavu je téměř 39 % obyvatel napojených na veřejné vodovody zásobováno pitnou vodou výhradně z podzemních zdrojů a dalších téměř 24 % ze smíšených zdrojů. Zvýšení poplatků za odběr podzemní vody tak může ovlivnit cenu vodného pro zhruba šest z deseti Čechů.
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Změna se dotkne také příjmů krajů
Kraje by měly v roce 2027 přijít o dosavadní příjmy z těchto poplatků, které dosahují přibližně 380 milionů korun ročně. Výpadek jim má ministerstvo zemědělství kompenzovat prostřednictvím dotací. Od roku 2028 by kraje měly získávat jednu korunu z každého zpoplatněného kubíku odebrané podzemní vody.
Je novela již schválena?
Schválenou novelu nyní čeká projednání v Senátu ČR, dále musí být ještě podepsána prezidentem.