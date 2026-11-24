Vláda prodloužila regulaci cen pohonných hmot a snížení spotřební daně z nafty až do konce roku. Aktuální opatření tak budou platit také v prosinci.
„Našim cílem je, aby Česká republika i v předvánočním čase zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU. A to se nám prokazatelně daří, protože jsme měli minulý týden třetí nejnižší cenu nafty a osmou nejlevnější cenu benzinu z celé evropské sedmadvacítky,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.
Maximální ceny se vyhlašují pro každý den
Ministerstvo financí bude i v prosinci každý pracovní den stanovovat maximální ceny benzinu a nafty pro následující den. O víkendech a svátcích bude platit naposledy vyhlášená cena. Regulace potrvá do 31. prosince 2026.
Maximální cena se vypočítává z průměrných velkoobchodních cen pohonných hmot a regulované marže 2,50 koruny za litr. Výsledná částka zahrnuje DPH.
Nafta zůstane levnější o 2,35 koruny na litr
Pokračovat bude také snížení spotřební daně z motorové nafty a jejích směsí. Daň se snižuje o 1,939 koruny na litr. Po započtení DPH to znamená zlevnění o 2,35 koruny na litr.
Spotřební daň tak klesne ze standardních 9,95 koruny na 8,011 koruny za litr. Podle ministerstva opatření pomůže zejména dopravním firmám a zároveň má omezit růst cen v celé ekonomice.