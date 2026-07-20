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Vláda schválila změny v důchodech. Senioři mají dostávat přidáno už od 80 let

Veronika Němcová
Dnes

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newsimg-new-duchod-57.jpg Autor: Shutterstock
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Vláda dnes 20. července schválila novelu zákona o důchodovém pojištění, která má upravit některá opatření zavedená důchodovou reformou. Návrh počítá s dřívějšími věkovými valorizacemi důchodů a s návratem zvýšení penzí pro pracující starobní důchodce.

Většina změn má vejít v účinnost od 1. ledna 2027.

Věkové valorizace se rozšíří

Senioři by nově neměli čekat na zvýšení důchodu až do 85 let. Podle návrhu se má procentní výměra důchodu zvyšovat už od dosažení 80 let a dále každých pět let.

Od roku 2027 má zvýšení činit:

  • v 80 letech 500 Kč,
  • v 85 letech dalších 500 Kč,
  • v 90 letech dalších 500 Kč,
  • v 95 letech dalších 500 Kč,
  • ve 100 letech 1 000 Kč.

Celkové zvýšení může dosáhnout až 3 000 korun, stejně jako podle současných pravidel. Nově se ale částka rozloží postupně do více věkových hranic.

Zvýšení bude seniorům přiznáno automaticky, bez nutnosti podávat žádost.

Dosažený věk

Zvýšení podle současných pravidel

Zvýšení podle nových pravidel od roku 2027

80 let

+ 500 Kč

85 let

+ 1 000 Kč

+ 500 Kč (celkem + 1 000 Kč)

90 let

+ 500 Kč (celkem + 1 500 Kč)

95 let

+ 500 Kč (celkem + 2 000 Kč)

100 let

+ 2 000 Kč

+ 1 000 Kč (celkem + 3 000 Kč)

Pracující důchodci získají zpět možnost zvýšení penze

Další změna se týká lidí, kteří pobírají starobní důchod a zároveň pracují. Od roku 2025 bylo původní zvyšování důchodu za další práci nahrazeno slevou na sociálním pojištění.

Novela navrhuje, aby pracující důchodci mohli využít obě výhody současně. Sleva na pojistném má zůstat zachována a zároveň se bude důchod za další výdělečnou činnost zvyšovat.

Za každých 12 měsíců práce se má procentní výměra důchodu zvýšit o poměrnou část odpovídající 1,5 % výpočtového základu.

U zaměstnanců bude zvýšení provádět Česká správa sociálního zabezpečení automaticky, bez žádosti. První automatické zvýšení se očekává od ledna 2028, přičemž započítat se má i část práce vykonané od září 2026. U OSVČ bude nutné o zvýšení požádat.

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Autor aktuality

Portrét - Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

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