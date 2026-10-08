Winston Churchill zmizí z nové série bankovek, potvrdila Bank of England

Britská centrální banka oznámila, že na nové sérii bankovek již nebude bývalý premiér Winston Churchill, matematik Alan Turing či spisovatelka Jane Austenová. Kdo je nahradí?
Místo Churchilla bude na bankovkách ježek, sova, čmelák či papuchalk
Britská centrální banka (Bank of England) oznámila, že na nové sérii bankovek v hodnotě 5, 10, 20 a 50 liber se objeví čtveřice zvířat typických pro britskou přírodu. Konkrétně půjde o ježka západního, sovu pálenou, čmeláka zemního a papuchalka severního.
Výběru zvířat předcházela veřejná konzultace, které se zúčastnilo téměř 500 tisíc lidí. Ti vybírali z 18 druhů živočichů rozdělených do tří kategorií. Celkem udělili více než 2,5 milionu hlasů.
Největší oblibě se těšil čmelák zemní, který získal přes 360 tisíc hlasů. Následovala sova pálená s přibližně 271 tisíci hlasy a ježek západní s téměř 260 tisíci hlasy. Papuchalk severní byl vybrán jako zástupce mořských živočichů.
Zatím není rozhodnuto, které zvíře se objeví na konkrétní nominální hodnotě bankovky.
Winston Churchill a další osobnosti z bankovek zmizí
Nová série bankovek postupně nahradí současné motivy významných britských osobností. Na pětilibrové bankovce je nyní bývalý premiér Winston Churchill, na desetilibrové spisovatelka Jane Austenová, na dvacetilibrové malíř William Turner a na padesátilibrové matematik Alan Turing.
Změna vyvolala také kritiku některých britských politiků, podle kterých by si historické osobnosti měly na bankovkách zachovat své místo. Vnučka Winstona Churchilla Emma Soames však pro BBC uvedla, že jí nahrazení dědečkova portrétu nevadí. Rodina podle ní nikdy nepředpokládala, že jeho podobizna zůstane na bankovce navždy. Zdůraznila také, že Bank of England má plné právo rozhodovat o podobě bankovek.
Portrét krále Karla III.na bankovkách zůstane
Portrét nynějšího krále Karla III. na bankovkách zůstane. Jeho podobizna bude i nadále na druhé straně platidel.
Kdy se nové bankovky se zvířaty dostanou do oběhu?
Britská centrální banka zatím přesný termín zavedení nových bankovek neoznámila. Příprava jejich designu, výroba i testování bezpečnostních prvků potrvají několik let.
Nová podoba bankovek nemá pouze připomínat rozmanitost britské přírody, ale také zvýšit ochranu proti padělání. Vyobrazení zvířat totiž nabízí možnosti pro využití moderních bezpečnostních prvků.
Přestože ve Velké Británii používání hotovosti dlouhodobě klesá, podle centrální banky ji stále upřednostňuje přibližně každý sedmý obyvatel. Na konci února 2026 dosahovala hodnota hotovosti v oběhu 91,5 miliardy liber.