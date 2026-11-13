Zaměstnavatelé OZP dostanou vyšší příspěvky. Změní se i podmínky podpory

Vláda schválila novelu zákona o zaměstnanosti, která upravuje podporu zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením (OZP). Změny přinesou vyšší příspěvky na provozní náklady i mzdy zaměstnanců a zároveň zjednoduší některé administrativní povinnosti.
Příspěvek na provozní náklady vzroste na 90 tisíc korun
Maximální roční příspěvek na provozní náklady se zvýší ze současných 48 000 na 90 000 Kč na jednoho zaměstnance se zdravotním postižením. Peníze bude možné využít např. na provozního asistenta, dopravu zaměstnanců či materiálu nebo úpravu provozovny.
Zvýší se také maximální měsíční příspěvek na mzdu zaměstnance na podporovaném trhu práce. Z dosavadních 18 600 Kč vzroste na 21 100 Kč, tedy o 2500 Kč. Důvodem je růst minimální mzdy od ledna 2027.
Měla by se kvůli zlepšení státního rozpočtu zvýšit v ČR daň z příjmů fyzických osob?
Tři banky vypnou internetové bankovnictví. Omezení se může dotknout více než 2,4 milionu klientů
Změní se podmínky pro zaměstnavatele
Zaměstnavatelé budou muset nově udržet podpořené pracovní místo obsazené pouze 12 až 24 měsíců namísto dosavadních tří let. Zároveň se sníží maximální příspěvek na jeho zřízení.
Další novinkou bude méně administrativy. Při žádosti o zvýšení příspěvku na další náklady už zaměstnavatelé nebudou muset předkládat jednotlivé doklady, ale postačí čestné prohlášení. Úřad práce však bude oprávněnost nákladů následně kontrolovat.
Dosavadní označení chráněný trh práce se změní na podporovaný trh práce. Samotné podmínky pro uznání zaměstnavatele ani poskytování příspěvků se tím nemění.
Novela nyní zamíří do Poslanecké sněmovny. MPSV počítá s účinností od 1. dubna 2027.