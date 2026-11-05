Zápach z kompostárny trápil obyvatele. Pomoci se dočkali až u ombudsmanky

Lidé, kteří mohou být plánovanou stavbou přímo dotčeni, mají mít možnost zapojit se do povolovacího řízení. Nemusí však vlastnit pozemek hned vedle stavby. Upozornila na to ombudsmanka Eva Kostolanská v případu obecní kompostárny, která znepříjemňovala život obyvatelům v okolí.
Místní si stěžovali na zápach, výskyt potkanů i kouř z pálení. Obávali se také možného ohrožení podzemních vod. Přesto stavební úřad přizval k řízením o kompostárně pouze vlastníky bezprostředně sousedících pozemků.
Ombudsmanka postup úřadu označila za chybný. „Do povolovacího řízení dle stavebního zákona má být zapojen každý, koho může záměr přímo ovlivnit. Nemusí tedy jít jen o majitele sousedního pozemku, ale v řadě případů i o lidi z širšího okolí. Úřady by měly respektovat jejich práva, zvlášť u projektů, které mohou mít vliv na životní prostředí či kvalitu bydlení,“ vysvětluje ombudsmanka Eva Kostolanská.
Úřad přizval jen majitele sousedících pozemků
Obec začala na pozemek poblíž obytných domů navážet bioodpad už v dubnu 2023. Po stížnosti jednoho ze sousedů ho sice odstranila, v dubnu následujícího roku ale začala odpad na místo vozit znovu.
Muž se proto spolu s dalšími sousedy v květnu 2024 obrátil na několik úřadů a žádal, aby se mohl zapojit do řízení o kompostárně. Stavební úřad mu však v červenci sdělil, že žádné řízení nevede. Právě v té době přitom zahájil řízení o změně využití pozemku. K němu přizval pouze vlastníky bezprostředně sousedících pozemků. Stejně postupoval i v lednu 2025 při povolování samotné kompostárny.
Ombudsmanka upozornila, že rozhodující není to, zda pozemek s plánovanou stavbou přímo sousedí. Podstatné je, jestli může záměr přímo zasáhnout do práv jeho vlastníka. V daném případě navíc obec už dříve nechala posoudit možné ovlivnění studny vzdálené od kompostárny přibližně 44 metrů.
Pochybil také Krajský úřad Olomouckého kraje, který upozornění na obtěžující provoz kompostárny nepředal příslušnému magistrátu v Přerově. Ombudsmanka proto oba úřady vyzvala, aby podobným chybám do budoucna předcházely. Zároveň požaduje, aby příslušné orgány provoz kompostárny dál kontrolovaly a v případě problémů zajistily nápravu
Myslíte si, že vás může ovlivnit plánovaná stavba ve vašem okolí?
Přihlaste se u stavebního úřadu jako účastník řízení a vysvětlete, jak může rozhodnutí o povolení záměru zasáhnout do vašich vlastnických či jiných věcných práv. Úřad vaše vysvětlení posoudí, a pokud se vás rozhodne k řízení nepřizvat, musí vysvětlit proč.
Stavební řízení se může týkat přímých sousedů, ale i lidí v širším okolí. Vždy záleží na konkrétních okolnostech.
Zdroj: Veřejný ochránce práv