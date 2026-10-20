Změna platových tabulek se blíží. Úředníkům má přidat přes 4 000 korun, uklízečkám přes 3 500

Platy zaměstnanců veřejného sektoru by se mohly od ledna 2027 zvýšit o tisíce korun měsíčně. Po jednání vlády s odbory 19. října byly představeny změny v platových tabulkách. Podle vládních propočtů má průměrné navýšení dosáhnout přibližně 4 000 korun měsíčně na zaměstnance. Konkrétní platové tabulky ale zatím MPSV nezveřejnilo.
Orientační přehled navrhovaných platových tarifů zveřejnil Odborový svaz státních orgánů a organizací. Tabulky ukazují, jak by se mohly od ledna 2027 změnit základní platy podle platové třídy a délky praxe. Zatím jde ale pouze o pracovní návrh, nikoli o definitivně schválené částky. Konečná podoba platových tabulek bude záviset na dalším legislativním procesu.
Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) na svém facebookovém profilu zveřejnila dva modelové příklady zaměstnanců s jedenácti lety praxe, které představilo Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Úředník na úřadu práce by si podle návrhu měl polepšit na celkovém platu nejméně o 4 120 korun měsíčně. Jeho nový základní tarif by měl činit 37 050 korun. U uklízečky se počítá s navýšením celkového platu nejméně o 3 510 korun, nový tarif by měl dosáhnout 25 910 korun.
Nejnižší tarif má dosáhnout minimální mzdy
Jednou z hlavních změn má být zvýšení nejnižšího základního tarifu tak, aby od ledna 2027 dosahoval alespoň minimální mzdy. Ta má pro rok 2027 činit 24 900 korun. Od roku 2028 by se navíc měly základní tarify pravidelně zvyšovat v návaznosti na růst minimální mzdy.
V některých platových třídách by se samotný tarif mohl zvýšit až o 10 160 korun, ve státní službě dokonce až o 11 260 korun. Takto vysoký růst základního tarifu ale nemusí znamenat stejně vysoké zvýšení celkového platu.
Důvodem je možné převedení části dosavadních příplatků do základních tarifů. Někteří zaměstnanci tak nemusí změnu v prvním roce výrazně pocítit, přestože jejich tarif vzroste.