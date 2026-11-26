Prodej investičního bytu by mohl v budoucnu podléhat dani z příjmů i po deseti letech vlastnictví. Hnutí STAN v čele s Lucií Sedmihradskou předložilo návrh, který chce omezit daňové osvobození při prodeji nemovitostí. Rozhodující by nově mělo být především to, zda majitel získané peníze využije na zajištění bydlení pro sebe nebo své blízké.
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Pozměňovací návrh je součástí novely o daních z příjmů, jejímž hlavním cílem je mimořádné zdanění rafinérského sektoru. Opozice využila projednávání novely k předložení dalších daňových změn, mezi nimiž je také omezení osvobození příjmů z prodeje investičních bytů.
Jak se daní příjem z prodeje nemovitosti nyní?
U prodeje nemovitosti se aktuálně zohledňuje především to, zda v ní majitel skutečně bydlel a jak dlouho nemovitost vlastní.
Pokud prodávající v rodinném domě nebo bytě bydlel nejméně 2 roky bezprostředně před prodejem, je příjem z prodeje za splnění dalších zákonných podmínek osvobozen od daně. Nemusí přitom peníze použít na nákup další nemovitosti.
Pokud v nemovitosti bydlel kratší dobu než dva roky, může osvobození využít také tehdy, když získané prostředky použije na obstarání vlastní bytové potřeby.
Jestliže prodávající v nemovitosti nebydlel, může se na něj vztahovat takzvaný časový test. U nemovitostí nabytých od 1. ledna 2021 činí deset let, u nemovitostí pořízených před tímto datem zpravidla pět let. Po uplynutí dané lhůty je příjem z prodeje za splnění zákonných podmínek osvobozen od daně z příjmů, a to i v případě, že majitel nemovitost pořídil jako investici a peníze z jejího prodeje nevyužije na další bydlení.
Desetileté vlastnictví už by nemuselo stačit
Navrhovaná změna by dosavadní pravidla výrazně upravila. U vymezených bytových nemovitostí by už nebylo možné spoléhat pouze na uplynutí desetiletého časového testu.
Rozhodující by bylo, zda prodávající splní podmínky pro osvobození spojené s obstaráním bytové potřeby. Pokud by například vlastník koupil byt jako investici, deset let ho pronajímal a následně prodal, samotná délka vlastnictví by mu k osvobození od daně nestačila.
Návrh zároveň mění i pravidla pro nemovitosti, ve kterých majitel sám bydlel. Dosavadní možnost osvobození po dvou letech bydliště bez nutnosti použít peníze na další bydlení se z navrhovaného znění vypouští. I v takovém případě by tedy bylo potřeba splnit podmínky související s obstaráním bytové potřeby.
Osvobození by se mělo vztahovat nejen na vlastní bydlení prodávajícího, ale také na bydlení jeho manžela či manželky, potomků, rodičů a prarodičů obou manželů. Prostředky z prodeje by bylo nutné na tento účel využít ve stanovené dvouleté lhůtě.
Změna by se týkala také firem, které vlastní byty
Pozměňovací návrh řeší rovněž situaci, kdy majitel drží nemovitosti prostřednictvím firmy. Pokud by více než polovinu hodnoty majetku takové společnosti tvořily byty, nová pravidla by se vztahovala také na prodej podílu v této firmě.
Investor by se tak nemohl vyhnout případnému zdanění jednoduše tím, že místo samotného bytu prodá společnost, která ho vlastní. Stejné omezení by se vztahovalo také na prodej akcií takové společnosti.
Odlišný přístup návrh zachovává u družstevních bytů. Prodej členského podílu v bytovém družstvu by mohl být i nadále osvobozen od daně, pokud by prodávající splnil podmínky pro využití peněz na zajištění bydlení pro sebe nebo své blízké. Návrh navíc počítá se zrušením dosavadního pětiletého časového testu, což by pro některé vlastníky družstevních podílů znamenalo výhodnější podmínky.
Na které byty by se nová pravidla vztahovala
Návrh popisuje také to, že by se nová pravidla vztahovala nejen na nemovitosti pořízené až po případném zavedení změny, ale také na byty, které lidé vlastní už nyní.
Pokud by návrh prošel, platila by nová pravidla i pro lidi, kteří si byt koupili už dříve. Při jeho budoucím prodeji by se tak museli řídit novými podmínkami pro osvobození od daně.
Nejen opozice chce změny. Vyšší daně pro majitele bytů zvažovala i Schillerová
O pozměňovacím návrhu mají poslanci hlasovat v pátek 27. listopadu. Ministerstvo financí se k němu ale staví záporně a jeho předkladatelka Lucie Sedmihradská příliš nepočítá s tím, že projde.
O vyšším zdanění vlastníků více bytů už dříve mluvila také ministryně financí Alena Schillerová. Zdůraznila však, že nechce postihovat například lidi, kteří si pořídili jeden byt jako zajištění na důchod. Její úvahy se ovšem týkají vyššího zdanění samotného vlastnictví více nemovitostí, zatímco návrh STAN řeší daň z jejich prodeje.