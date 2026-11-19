Z důvodu poměrně rovnostářského výpočtu starobního důchodu platí, že lidem s vysokými příjmy klesne životní úroveň odchodem do důchodu podstatně více než lidem s nízkými příjmy.
Co se dozvíte v článku
Vysoké příjmy = nízký náhradový poměr při výpočtu důchodu
Rozdíl v náhradovém poměru u nízkých a vysokých příjmů je v Česku značný, jak je vidět z první tabulky, kde máme proveden výpočet řádného starobního důchodu v roce 2027 při získání doby pojištění v rozsahu 45 let u různých osobních vyměřovacích základů (průměrných důchodových mezd). V posledním sloupci máme vypočten hrubý náhradový poměr, tj. starobní důchod vůči osobnímu vyměřovacímu základu (průměrné důchodové mzdě za odpracované roky).
Výpočet hrubého náhradového poměru v roce 2027 u různých OVZ
|
Osobní vyměřovací základ
|
Doba pojištění
|
Řádný starobní důchod v roce 2027
|
Hrubý náhradový poměr
|
25 000 Kč
|
45 let
|
20 503 Kč
|
82,0 %
|
35 000 Kč
|
45 let
|
22 247 Kč
|
63,6 %
|
45 000 Kč
|
45 let
|
23 990 Kč
|
53,3 %
|
55 000 Kč
|
45 let
|
25 733 Kč
|
46,8 %
|
65 000 Kč
|
45 let
|
27 477 Kč
|
42,3 %
|
80 000 Kč
|
45 let
|
30 092 Kč
|
37,6 %
|
100 000 Kč
|
45 let
|
33 578 Kč
|
33,6 %
|
130 000 Kč
|
45 let
|
38 808 Kč
|
29,9 %
|
160 000 Kč
|
45 let
|
44 038 Kč
|
27,5 %
vlastní výpočet autora
Z tabulky názorně vidíme, že u průměrné důchodové mzdy ve výši 25 000 Kč činí hrubý náhradový poměr při výpočtu řádného starobního důchodu v roce 2027 82,0 %, ale u 160 000 Kč již pouze 27,5 %. Rozdíl u náhradového poměru u nízkých a vysokých příjmů je skutečně značný. Bylo tomu však i v minulosti, jak si názorně vypočteme níže.
Jaká bude valorizace důchodu od ledna 2027?
Vývoj náhradového poměru u nadprůměrných mezd v letech
Ve třetí tabulce máme vypočten hrubý náhradový poměr u řádného starobního důchodu u nadprůměrných mezd v letech 2016 až 2027.
Ve všech případech počítáme s nadprůměrným osobním vyměřovacím základem ve výši dvojnásobku průměrné mzdy za první pololetí předchozího roku. Např. při výpočtu starobního důchodu v roce 2027 se osobní vyměřovací základ vypočítá z rozhodných příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2026. Příjmy v roce přiznání starobního důchodu již do výpočtové formule starobního důchodu nevstupují. Dobu pojištění volíme ve všech případech 45 let. Výsledný hrubý náhradový poměr odpovídá datu přiznání starobního důchodu.
Ve druhé tabulce máme nejdříve pro přehlednost uvedenu průměrnou mzdu za první pololetí v letech 2015 až 2026, při výpočtu řádného starobního důchodu se jako nadprůměrný osobní vyměřovací základ použije dvojnásobek průměrné mzdy v této tabulce, vždy o rok později.
- Např. průměrná mzda za první pololetí roku 2025 činila 47 679 Kč, takže osobní vyměřovací základ při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 je ve výši 95 358 Kč.
Průměrná mzda za první pololetí v letech 2015 až 2026
|
Období
|
Částka
|
Průměrná mzda 1. pololetí 2026
|
50 650 Kč
|
Průměrná mzda 1. pololetí 2025
|
47 679 Kč
|
Průměrná mzda 1. pololetí 2024
|
44 688 Kč
|
Průměrná mzda 1. pololetí 2023
|
41 789 Kč
|
Průměrná mzda 1. pololetí 2022
|
38 714 Kč
|
Průměrná mzda 1. pololetí 2021
|
37 291 Kč
|
Průměrná mzda 1. pololetí 2020
|
34 817 Kč
|
Průměrná mzda 1. pololetí 2019
|
33 766 Kč
|
Průměrná mzda 1. pololetí 2018
|
31 219 Kč
|
Průměrná mzda 1. pololetí 2017
|
28 737 Kč
|
Průměrná mzda 1. pololetí 2016
|
27 070 Kč
|
Průměrná mzda 1. pololetí 2015
|
25 956 Kč
Pramen: ČSÚ – „Průměrná hrubá měsíční mzda a průměrný počet zaměstnanců“
Jak zvyšuje rok pojištění navíc řádné a předčasné důchody? Kdo si nejvíce polepší?
Náhradový poměr u starobního důchodu u nadprůměrných mezd v letech 2016 až 2027
|
Rok přiznání důchodu
|
Osobní vyměřovací základ
|
Doba pojištění
|
Řádný důchod
|
Hrubý náhradový poměr
|
2027
|
101 300 Kč
|
45 let
|
33 805 Kč
|
33,4 %
|
2026
|
95 358 Kč
|
45 let
|
32 162 Kč
|
33,7 %
|
2025
|
89 376 Kč
|
45 let
|
30 579 Kč
|
34,2 %
|
2024
|
83 578 Kč
|
45 let
|
28 732 Kč
|
34,4 %
|
2023
|
77 428 Kč
|
45 let
|
26 492 Kč
|
34,2 %
|
2022
|
74 582 Kč
|
45 let
|
25 542 Kč
|
34,2 %
|
2021
|
69 634 Kč
|
45 let
|
23 562 Kč
|
33,8 %
|
2020
|
67 532 Kč
|
45 let
|
22 999 Kč
|
34,1 %
|
2019
|
62 438 Kč
|
45 let
|
21 415 Kč
|
34,3 %
|
2018
|
57 474 Kč
|
45 let
|
19 376 Kč
|
33,7 %
|
2017
|
54 140 Kč
|
45 let
|
18 258 Kč
|
33,7 %
|
2016
|
51 912 Kč
|
45 let
|
17 487 Kč
|
33,7 %
vlastní výpočet autora
Z tabulky názorně vidíme, že u dvojnásobku průměrné mzdy je hrubý náhradový poměr u řádného starobního důchodu v letech 2016 až 2027 v podstatě stejný, pohybuje se od 33,4 % (v roce 2027) po 34,4 % (v roce 2024). Zjednodušeně můžeme tedy říci, že u dvojnásobku průměrné mzdy dosahoval řádný starobní důchod ve sledovaném období cca třetinu předchozího rozhodného příjmu.