Příští rok přinese změny pro zaměstnance, dobrovolníky a některé podnikatele, kteří pracují s dětmi, Konkrétně půjde například o učitele, vedoucí dětských kroužků, trenéry i táborové pracovníky.
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Těchto lidí by se měl v roce 2027 týkat tzv. dětský certifikát. Cílem zavedení této novinky je co nejvíce zabránit tomu, aby s dětmi pracovali lidé, kteří v minulosti spáchali některý z trestných činů. Avšak nemusí vždy jít o činy páchané na dětech. V nové evidenci mají zůstávat i stará odsouzení, která už jsou k nalezení v klasickém výpisu z rejstříku trestů. Jak bude dětský certifikát fungovat?
Nejde o nový průkaz, ale o zvláštní výpis z rejstříku trestů
Tzv. dětský certifikát je spíše symbolické označení. Lidé, kterých se změna dotkne, si nebudou muset vyřizovat žádný nový průkaz. Ministerstvo spravedlnosti bude spravovat zvláštní evidenci lidí, jejichž minulost je důležitá pro práci s dětmi. Z ní pak bude vydávat speciální výpis z rejstříku trestů určený právě pro tyto účely.
Ten se bude lišit od běžného výpisu. Může totiž obsahovat i některá starší odsouzení, která už nejsou součástí běžného výpisu. Zákon počítá také se zpětným zápisem některých starších odsouzení, a to už od roku 2005. Stát tak chce předejít tomu, aby se při rozhodování o tom, kdo může pracovat s dětmi, nezapomnělo ani na některé starší případy.
To ale neznamená, že zaměstnavatelé budou moci automaticky nahlížet do trestní minulosti každého uchazeče nebo zaměstnance. Zvláštní výpis budou moci požadovat jen tam, kde to pro danou práci stanoví zákon.
Jaké trestné činy mohou vést k zápisu?
V evidenci se mají vyskytovat zejména odsouzení za vybrané závažné násilné a sexuální trestné činy.
Zvláštní režim se týká také činů jinak trestných. Jde o jednání, které by jinak naplňovalo znaky trestného činu, ale jeho pachatel není trestně odpovědný například z důvodu věku nebo nepříčetnosti. I takové jednání může být v evidenci zachyceno.
Důležité je, že samotný zápis nemusí vždy znamenat, že se dotyčný dopustil sexuálního nebo násilného jednání vůči dítěti. Některé skutkové podstaty chrání obecně život, zdraví nebo osobní svobodu a nemusí být spáchány na dítěti.
Koho se nová povinnost může týkat?
Nová povinnost se týká hlavně lidí, kteří s dětmi pracují přímo a pravidelně v rámci svého povolání, podnikání nebo v dobrovolnické činnosti. Půjde například o část pedagogických pracovníků, vychovatele, asistenty pedagoga nebo osoby působící v zařízeních pro děti.
Povinnost se může vztahovat také na některé zdravotnické pracovníky poskytující zdravotní péči dětem a na odborné pracovníky, jejichž činnost s takovou péčí přímo souvisí. Další skupinou jsou pracovníci sociálních služeb a osoby působící v oblasti péče o děti.
Nová pravidla mohou dopadnout na trenéry, vedoucí oddílů, instruktory, vedoucí táborů a další osoby, které se při své činnosti dostávají do přímého a pravidelného kontaktu s dětmi.
Zvláštní pravidla se týkají také některých živností. Jde například o poskytování sportovních služeb, péči o děti do tří let, psychologické poradenství nebo masérské a regenerační služby. Lidé, kteří tyto činnosti podnikají, budou muset splňovat podmínku, že v dětské evidenci nemají záznam.
V některých případech nemusí záležet na tom, zda podnikatel vůbec pracuje s dětmi. Nová pravidla se totiž mohou vztahovat na danou živnost bez ohledu na to, kdo jeho služby využívá. Dopadnout tak mohou například i na trenéra, který trénuje pouze dospělé, nebo na maséra, jehož klienty jsou výhradně dospělí.
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Výpis získáte na Czech POINTu
Zvláštní výpis z evidence si ale člověk musí nechat vystavit, pokud ho potřebuje předložit zaměstnavateli nebo jiné organizaci. Vydávat se má podobně jako běžný výpis z rejstříku trestů, například prostřednictvím Czech POINTu nebo elektronicky.
Záznam v evidenci a nepředložení výpisu nejsou totéž
Co se stane když člověk požadovaný výpis nepředloží? Jaká situace nastane, když výpis předloží a je v něm záznam?
Samotná povinnost prokázat bezúhonnost ještě dle návrhu neznamená, že každý záznam v evidenci bez dalšího zakazuje výkon jakékoliv práce. Rozhodující je, zda příslušný zákon stanoví neexistenci záznamu jako podmínku pro konkrétní povolání nebo činnost.
Zároveň neplatí, že by zaměstnavatel mohl tento výpis požadovat od každého zaměstnance. Rozsah požadovaných informací musí odpovídat povaze práce a být přiměřený.
Kdy začne evidence fungovat?
Účinnost zákona je stanovena od 1. ledna 2027. U některých skupin osob a činností však bude důležité sledovat také přechodná ustanovení.
Zvláštní pravidlo se týká vybraných živností. Osoby, které je provozují již k 1. lednu 2027, mají nejpozději do 31. března 2027 zajistit, aby činnosti vykonávaly pouze osoby splňující zákonnou podmínku, a na požádání to doložit živnostenskému úřadu.
Přesný okruh lidí, kterých se nová povinnost týká, legislativa neuvádí. Záleží totiž na konkrétní profesi, pracovní náplni a na tom, zda člověk přichází s dětmi do přímého a pravidelného kontaktu.