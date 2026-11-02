Budou si muset řidiči měnit technický průkaz? Ministerstvo chystá online registraci aut i nový vzor dokladu

Přepis auta i další úkony spojené s registrací vozidla by mohly být jednodušší. Ministerstvo dopravy chce lidem umožnit, aby více záležitostí vyřídili online.
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Vláda návrh schválila v červenci 2026 a následně jej předložila Poslanecké sněmovně. Návrh však ještě neprošel celým legislativním procesem. Novela má změnit možnosti vyřizování registračních úkonů, vyhláška má zase upravit doklad tak, aby odpovídal novému způsobu jeho vydávání.
Co budou moci řidiči vyřídit online?
Cílem ministerstva je umožnit vlastníkům a provozovatelům vozidel vyřizovat více registračních úkonů elektronicky prostřednictvím Portálu dopravy. Návrh počítá například s možností vyřídit online změnu vlastníka vozidla, jeho vyřazení z provozu i další úkony, které aktuálně vyžadují komunikaci s registračním úřadem.
Změnit se má také způsob převzetí některých dokladů a registračních značek. Při elektronickém podání žádosti by si žadatel mohl nechat doklad doručit na výdejní místo nebo do výdejního boxu, podobně jako je tomu dnes u řidičských průkazů. Nadále má zůstat možnost osobního převzetí na úřadě.
Vedle jednoduššího vyřizování žádostí návrh počítá také s rozšířením automatizace některých úkonů. Část změn v evidenci vozidel by tak mohla probíhat bez nutnosti ručního zpracování úředníkem.
Malý techničák získá novou podobu
Doklad, který má být upraven, se oficiálně nazývá osvědčení o registraci vozidla. Lidově se mu říká také malý techničák. Jde o registrační doklad, který řidič běžně vozí s sebou.
Dříve se při registraci vozidla vydávaly dva doklady, a to osvědčení o registraci a technický průkaz, kterému se říkalo velký techničák. Od 1. ledna 2024 se nově vydává pouze jeden registrační doklad, tedy osvědčení o registraci vozidla. Starší doklady však automaticky nepřestaly platit. Při registračních úkonech se postupně nahrazují novým dokladem. Právě podoba tohoto osvědčení se má nyní upravit.
Vzor osvědčení o registraci vozidla
Nejviditelnější změna se bude týkat pravé dolní části první strany dokladu. Dosavadní vzor počítá s místem pro otisk razítka a podpis oprávněné úřední osoby. Nově se má toto označení nahradit slovem „vydal“, za kterým bude vytištěn název registračního místa, na němž žadatel o příslušný úkon požádal.
Důvod má být praktický. Pokud se bude doklad připravovat centrálně, nebude možné při jeho výrobě na konkrétním úřadě doplnit razítko a podpis dosavadním způsobem. Název registračního místa se proto vytiskne přímo na osvědčení.
Změní se také umístění lipového listu, který je součástí grafického vzoru. Přesune se ze spodní části dokladu nahoru. Díky tomu vznikne více prostoru pro název registračního místa, a to i v případě úřadů s delším názvem.
Podle důvodové zprávy má nový vzor nadále splňovat požadavky evropských předpisů na registrační doklady vozidel. Změna tedy spočívá zejména v úpravě vzhledu a způsobu zápisu údajů, nikoli v zásadní změně obsahu dokladu.
Aktuální vzory se však budou vydávat až do vyčerpání zásob
Přechod na nový vzor nemá znamenat okamžitý konec dosavadních formulářů. Podle návrhu budou moci obecní úřady obcí s rozšířenou působností vydávat starší osvědčení opatřená razítkem a podpisem až do 30. června 2028, pokud to konkrétní způsob vydání dokladu umožní.
Typicky může jít o situaci, kdy si žadatel převezme osvědčení osobně na registračním místě. Přechodné období má úřadům umožnit využít již vyrobené zásoby formulářů, aniž by je musely předčasně vyřazovat.
Budou si muset řidiči měnit své doklady?
Nová vyhláška řidičům nepřikazuje výměnu dokladu kvůli změně vzhledu. Takový postup by znamenal velkou administrativní zátěž pro řidiče i samotné úřady. Nový vzor se má týkat především nově vydávaných dokladů.
Vyhláška měnící podobu průkazu má nabýt účinnosti 1. ledna 2027. Související novela zákona, která má umožnit vyřizování registračních úkonů bez návštěvy úřadu, počítá s účinností od 1. července 2027.