Česko patří mezi trojici zemí EU s nejnižšími příjmový rozdíly

K měření příjmové nerovnosti se často používá tzv. Gini index. Zjednodušeně platí, že kdyby měl tento index hodnotu 0, potom by neexistovala příjmová nerovnost a při hodnotě 100 by veškerý příjem měla jedna osoba. Za rok 2025 se hodnota indexu v členských zemích EU pohybovala od 23,0 (na Slovensku) po 37,7 (v Bulharsku). Hodnota indexu za všechny členské země EU má hodnotu 29,2.
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Vyspělé členské země EU si uvědomují, že je důležité, aby i zaměstnání za minimální a nízkou mzdu zaručovalo důstojné životní podmínky, což má následně pozitivní vliv na celou ekonomiku. Příliš vysoké příjmové nerovnosti zvyšují sociální napětí, což nepřispívá zdravému ekonomickému růstu. To však není případ žádné členské země EU, vždyť v řadě mimoevropských vyspělých zemí světa má Gini index hodnotu vyšší než 40.
Co platí v zemích, kde je Gini index nízký?
Dva nejdůležitější statisticko-ekonomické údaje o mzdách jsou průměrná mzda a medián mzdy, což je hodnota mzdy ležící při seřazení mezd v ekonomice od nejvyšší po nejnižší uprostřed. V praxi to znamená, že polovina zaměstnanců má svoji mzdu nižší než medián mzdy a polovina zaměstnanců má svoji mzdu vyšší než medián mzdy. Pravidelné zveřejňování mzdových údajů je důležité i pro zaměstnance pro jejich mzdové jednání se zaměstnavatelem.
Průměrná mzda je ve všech členských zemích vyšší než medián mzdy, např. v Česku činila průměrná mzda za čtvrté čtvrtletí 2025 částku 52 283 Kč a medián mzdy byl 45 523 Kč. Medián mzdy tak dosahoval 87,1 % průměrné mzdy. V některých vyspělých mimoevropských zemích světa nedosahuje ani 80 %.
Pro země s nižší hodnotou Giniho indexu mimo jiné platí tyto statistické údaje:
- Rozdíl mezi průměrnou mzdou a mediánem mzdy je nižší než v ostatních zemích EU.
- Na průměrnou mzdu dosáhne více zaměstnanců než v ostatních zemích EU.
- Rozdíl mezi příjmy desetiny nejlépe placených zaměstnanců a desetinou nejhůře placených zaměstnanců je nižší než v ostatních zemích EU.
Gini index v zemích EU za rok 2025
Dle statistiky za rok 2025 zveřejněné Eurostatem byl Gini index za rok 2025 nejnižší na Slovensku (23,0), v Belgii (23,4), v Česku (24,0), ve Slovinsku (24,6), v Polsku (24,9), v Nizozemí (25,9), ve Finsku (27,1), v Irsku (27,2), v Rumunsku (27,3), v Rakousku (27,4), v Dánsku (28,2), v Chorvatsku (28,5) a ve Švédsku. Naopak nejvyšší hodnotu měl Gini index v Bulharsku (37,7), v Lotyšsku (35,6), v Litvě (35,5), v Řecku (31,6), na Kypru (31,2), v Itálii (31,0), v Portugalsku (30,9), v Estonsku (30,9), ve Španělsku (30,8), v Lucembursku (30,5), ve Francii (30,4), v Německu (30,1), v Maďarsku (29,5) a na Maltě (29,2).
Zvýšila se vám v roce 2026 čistá mzda?
Důležitost zvyšování minimální mzdy
Obecně platí, že v členských zemích Evropské unie jsou příjmové rozdíly nižší, než v ostatních vyspělých zemích světa. Jedním z důvodů je na světové poměry vysoké nastavení minimální mzdy a menší mzdový rozptyl ve firmách v okolí průměrné mzdy. V Česku se v posledních letech minimální mzda značně zvyšovala, vždyť v roce 2024 byla 18 900 Kč, v roce 2025 již 20 800 Kč, v letošním roce činí 22 400 Kč a v roce 2027 bude minimální mzda 24 900 Kč.
Nízké příjmové rozdíly
Česko a Slovensko mají společné i výjimečné příjmové postavení hlavních měst, kde jsou mzdy a platy značně vyšší než v ostatních krajích, přičemž mezi dalšími velkými městy již jsou poměrně malé příjmové rozdíly. Právě i velmi homogenní příjmová situace v celé zemi (mimo hlavní města) je jedním z důvodu nízkých příjmových rozdílů.
- Za druhé čtvrtletí 2026 byla nejvyšší průměrná mzda v Praze (66 459 Kč), v ostatních krajích se pohybovala od 44 476 Kč (Karlovarský kraj) po 55 218 Kč (Středočeský kraj).
V ostatních členských zemích EU je příjmově odskočena větší část země než v Česku a na Slovensku. Vysoké příjmové rozdíly v jednotlivých regionech jsou v členských zemích na druhém konci pomyslné tabulky důvodem častějšího stěhování za prací, než je tomu v Česku.
Jaké bude zdanění vaší mzdy v roce 2027?
Pramen: Eurostat News Articles (from 23. 10. 2026): EU income inequality: Gini coefficient at 29,2 in 2025