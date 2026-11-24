O darování svého těla na lékařské účely se můžete rozhodnout ještě během života. Některé náklady spojené s tělem může zaplatit škola, pro kterou je tělo určeno.
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Tímto záslužným krokem můžete přispět k lepšímu vzdělávání studentů medicíny. Některá pracoviště využívají těla například při nácviku operačních postupů, které by jinak nebylo možné bezpečně trénovat na živých pacientech. Jak se stát dárcem a co je potřeba zařídit?
Fakulty, se kterými se můžete na darování těla domluvit
Možností, kam tělo darovat je vícero. Zájemce si tak vybírá většinou dle vzdálenosti odběratele od svého bydliště. Většina fakult má totiž ve svých podmínkách vzdálenost, pro kterou jsou ochotné tělo převzít.
Například Lékařská fakulta Ostravské univerzity přijímá občany ČR starší 18 let, kteří mají trvalé bydliště nejvýše 100 kilometrů od jejího sídla. S dárcem uzavře smlouvu a za stanovených podmínek po jeho smrti zajistí převoz těla i následnou bezobřadní kremaci.
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně uzavírá smlouvy s lidmi, kteří mají trvalé bydliště do 150 kilometrů od Brna. Anatomický ústav bezplatně zajišťuje transport ostatků a jejich kremaci.
Na Lékařské fakultě v Plzni se může stát dárcem každý svéprávný občan České republiky, který dosáhl věku 18 let. Fakulta uvádí, že hradí manipulační náklady včetně převozu a budoucí kremace. Smlouvu je možné kdykoliv vypovědět bez udání důvodu.
Dárcovský program má také 2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Zájemce uzavírá smlouvu s Ústavem anatomie, který zajišťuje převoz, konzervaci a uložení těla i jeho pozdější kremaci.
O svém rozhodnutí nezapomeňte informovat rodinu
Nejdříve kontaktujte vámi vybranou fakultu, která vám poskytne všechny potřebné informace a sepíše s vámi dárcovskou smlouvu. U některých fakult je nutné nechat podpis úředně ověřit.
Pokud si tento krok ještě v průběhu života rozmyslíte, můžete během života kdykoliv souhlas s darováním odvolat.
O rozhodnutí nezapomeňte informovat vaše blízké, kteří budou následně zařizovat záležitosti kolem vašeho úmrtí. Právě oni totiž budou muset kontaktovat danou fakultu.
Fakulta může uhradit některé výdaje spojené s péčí o zemřelého
Za poskytnutí těla se žádná finanční odměna rodině zemřelého neposkytuje. Avšak některé náklady spojené s nakládáním s tělem převezme přímo daná fakulta. Fakulty mohou zajistit například převoz zemřelého, jeho konzervaci a uložení nebo následnou kremaci.
To ale neznamená, že rodina nebude mít žádné výdaje. Pokud chce uspořádat vlastní vzpomínkové setkání nebo obřad na rozloučenou, může si jej zaplatit sama. Darování těla totiž neznamená, že se automaticky uskuteční klasický pohřeb s přítomností zesnulého.
Uvažujete o darování svého těla pro výuku studentů?
Jak se s tělem po smrti nakládá?
Poté, co osoba zemře, převezme tělo daná fakulta. Následně se tělo konzervuje a po určitou dobu slouží výuce nebo výzkumu. Doba, po kterou může tělo sloužit ve výuce se může u jednotlivých fakult lišit. Nejdříve může být tělo uložené až 12 měsíců v konzervačním roztoku a až poté na něm mohou studenti pracovat.
Po skončení využití fakulta zajistí kremaci. Některá pracoviště umožňují, aby si dárce předem určil, zda chce ostatky anonymně rozptýlit, nebo zda má být urna předána konkrétní osobě. K předání těla může dojít například 3 roky po přijetí těla.
Rodina proto musí počítat s tím, že případné převzetí urny nebude bezprostředně po úmrtí. Pokud se chce se zesnulým rozloučit dříve, může uspořádat vzpomínkový obřad bez jeho těla.
Ne vždy lze tělo přijmout
Mohou nastat i důvody, pro které fakulty nemohou tělo zemřelého přijmout. Důvodem jsou například infekční onemocnění, vysoká hmotnost zemřelého nebo výrazné poškození těla například po autonehodě. Tělo nemusí být přijato ani v případě, kdy je nařízena soudní nebo zdravotní pitva.
I po smrti se může stát člověk užitečným tím, že přispěje k celkovému rozvoji medicíny. Důležité je se předem seznámit s podmínkami vybrané fakulty a o svém přání informovat rodinu, aby věděla, jak po úmrtí postupovat.