Co je dobré vědět o daňové slevě na poplatníka v 10 bodech

Daňová sleva na poplatníka je základní daňovou slevou. Přesto ohledně daňové slevy panují v praxi určité nesrovnalosti. Co je dobré o slevě na poplatníka vědět?
Co se dozvíte v článku
- 30 840 Kč
- Přiznání důchodu nebo studium není na překážku
- Snižuje přímo daň z příjmu
- Nutnost podpisu prohlášení k dani
- Výdělečná činnost po část roku nevadí
- Pasivní příjmy nejsou překážkou
- Daňový základ do 205 600 Kč = nulová daň z příjmu
- Reálná hodnota slevy na poplatníka klesá
- Zkrácený úvazek nesnižuje slevu na poplatníka
- Na výpočet pojistného nemá sleva na poplatníka vliv
30 840 Kč
V ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání se uplatní roční daňová sleva na poplatníka ve výši 30 840 Kč. Zaměstnanci uplatňují daňovou slevu na poplatníka měsíčně, v takovém případě činí 2 570 Kč.
Přiznání důchodu nebo studium není na překážku
Slevu na poplatníka čerpají všichni daňoví poplatníci, tedy i např. předčasní důchodci, předdůchodci nebo studenti.
Snižuje přímo daň z příjmu
Zatímco daňové odpočty, které se uplatňují vždy až za celý kalendářní rok, snižují daňový základ, tak daňová sleva na poplatníka snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu. Maximálně však může sleva na poplatníka snížit daň z příjmu do nuly. Z důvodu uplatnění slevy na poplatníka nemůže vzniknout nárok na daňový bonus. Důvodem pro čerpání daňového bonusu je skutečnost, že daňové zvýhodnění na děti je vyšší než vypočtená daň z příjmu.
Nutnost podpisu prohlášení k dani
Zaměstnanci mohou čerpat slevu na poplatníka pouze v případě, že mají u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani (tzv. růžový papír). V případě práce pro dva zaměstnavatele současně je však možné mít prohlášení k dani podepsáno pouze u jednoho z nich. V žádném měsíci nelze slevu na poplatníka uplatnit u dvou zaměstnavatelů současně.
Výdělečná činnost po část roku nevadí
Daňoví poplatníci, kteří měli zdanitelné příjmy pouze po část roku, uplatní v daňovém přiznání nebo v ročním zúčtování daně roční slevu na poplatníka vždy ve výši 30 840 Kč, bez ohledu na počet měsíců výkonu výdělečné činnosti. Roční sleva na poplatníka se poměrně nikdy nekrátí.
Pasivní příjmy nejsou překážkou
Nárok na slevu na poplatníka vzniká i v případě plynutí pouze pasivních příjmů z kapitálového majetku, z nájmu nebo z ostatních zdanitelných příjmů. To znamená, že daňovou slevu uplatní i daňoví poplatníci, kteří mají pouze příjem z nájmu.
Daňový základ do 205 600 Kč = nulová daň z příjmu
Daňoví poplatníci, kteří mají roční daňový základ do 205 600 Kč, neplatí na dani z příjmu ničeho, neboť vypočtenou daň z příjmu sníží sleva na poplatníka do nuly. Při nízkém daňovém základu se tak v Česku neplatí žádná daň z příjmu, důvodem je právě existence daňové slevy na poplatníka.
Reálná hodnota slevy na poplatníka klesá
Sleva na poplatníka se v minulosti zvyšovala, poměrně však málo. Růst průměrné mzdy i minimální mzdy je vyšší než slevy na poplatníka. V přiložené tabulce máme pro názornost uvedenu minimální mzdu a slevu na poplatníka v letech 2018 až 2027. Názorně vidíme, že reálná hodnota slevy na poplatníka klesá. V roce 2026 činí minimální mzda 22 400 Kč, příští rok bude minimální mzda ve výši 24 900 Kč. Sleva na poplatníka se meziročně nezvyšuje, takže v roce 2026 zaplatí zaměstnanec pracující za minimální mzdu uplatňující pouze slevu na poplatníka na dani z příjmu 790 Kč, v roce 2025 to je 550 Kč. V roce 2022 nezaplatil zaměstnanec pracující za minimální mzdu žádnou daň z příjmu.
|
Rok
|
Minimální mzda
|
Měsíční sleva na poplatníka
|
2027
|
24 900 Kč
|
2 570 Kč
|
2026
|
22 400 Kč
|
2 570 Kč
|
2025
|
20 800 Kč
|
2 570 Kč
|
2024
|
18 900 Kč
|
2 570 Kč
|
2023
|
17 300 Kč
|
2 570 Kč
|
2022
|
16 200 Kč
|
2 570 Kč
|
2021
|
15 200 Kč
|
2 320 Kč
|
2020
|
14 600 Kč
|
2 070 Kč
|
2019
|
13 350 Kč
|
2 070 Kč
|
2018
|
12 200 Kč
|
2 070 Kč
Zkrácený úvazek nesnižuje slevu na poplatníka
Sleva na poplatníka je ve stejné výši, i když zaměstnanec pracuje na zkrácený úvazek. Z důvodu nižšího pracovního úvazku se sleva na poplatníka nesnižuje. Při podepsaném prohlášení k dani mají na slevu na poplatníka nárok i zaměstnanci pracující na některou z pracovních dohod (dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti).
Kalkulačka zdanění práce na DPP a DPČ
Na výpočet pojistného nemá sleva na poplatníka vliv
Na výpočet sociálního pojištění a zdravotního pojištění nemá sleva na poplatníka žádný vliv. Při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění se neuplatňují žádné slevy ani odpočty.