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Co je dobré vědět o daňové slevě na poplatníka v 10 bodech

Petr Gola
Dnes

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Daň z příjmu významně snižuje daňová sleva na poplatníka. Kdo na ni má nárok? O kolik se sníží daň z příjmu? Jaká pravidla platí pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění?
Autor: Depositphotos
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Daňová sleva na poplatníka je základní daňovou slevou. Přesto ohledně daňové slevy panují v praxi určité nesrovnalosti. Co je dobré o slevě na poplatníka vědět? 

Co se dozvíte v článku
  1. 30 840 Kč
  2. Přiznání důchodu nebo studium není na překážku
  3. Snižuje přímo daň z příjmu 
  4. Nutnost podpisu prohlášení k dani
  5. Výdělečná činnost po část roku nevadí
  6. Pasivní příjmy nejsou překážkou
  7. Daňový základ do 205 600 Kč = nulová daň z příjmu
  8. Reálná hodnota slevy na poplatníka klesá
  9. Zkrácený úvazek nesnižuje slevu na poplatníka
  10. Na výpočet pojistného nemá sleva na poplatníka vliv

30 840 Kč

V ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání se uplatní roční daňová sleva na poplatníka ve výši 30 840 Kč. Zaměstnanci uplatňují daňovou slevu na poplatníka měsíčně, v takovém případě činí 2 570 Kč. 

Přiznání důchodu nebo studium není na překážku

Slevu na poplatníka čerpají všichni daňoví poplatníci, tedy i např. předčasní důchodci, předdůchodci nebo studenti. 

Snižuje přímo daň z příjmu 

Zatímco daňové odpočty, které se uplatňují vždy až za celý kalendářní rok, snižují daňový základ, tak daňová sleva na poplatníka snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu. Maximálně však může sleva na poplatníka snížit daň z příjmu do nuly. Z důvodu uplatnění slevy na poplatníka nemůže vzniknout nárok na daňový bonus. Důvodem pro čerpání daňového bonusu je skutečnost, že daňové zvýhodnění na děti je vyšší než vypočtená daň z příjmu. 

Nutnost podpisu prohlášení k dani

Zaměstnanci mohou čerpat slevu na poplatníka pouze v případě, že mají u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani (tzv. růžový papír). V případě práce pro dva zaměstnavatele současně je však možné mít prohlášení k dani podepsáno pouze u jednoho z nich. V žádném měsíci nelze slevu na poplatníka uplatnit u dvou zaměstnavatelů současně.

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Výdělečná činnost po část roku nevadí

Daňoví poplatníci, kteří měli zdanitelné příjmy pouze po část roku, uplatní v daňovém přiznání nebo v ročním zúčtování daně roční slevu na poplatníka vždy ve výši 30 840 Kč, bez ohledu na počet měsíců výkonu výdělečné činnosti. Roční sleva na poplatníka se poměrně nikdy nekrátí. 

Pasivní příjmy nejsou překážkou

Nárok na slevu na poplatníka vzniká i v případě plynutí pouze pasivních příjmů z kapitálového majetku, z nájmu nebo z ostatních zdanitelných příjmů. To znamená, že daňovou slevu uplatní i daňoví poplatníci, kteří mají pouze příjem z nájmu. 

Daňový základ do 205 600 Kč = nulová daň z příjmu

Daňoví poplatníci, kteří mají roční daňový základ do 205 600 Kč, neplatí na dani z příjmu ničeho, neboť vypočtenou daň z příjmu sníží sleva na poplatníka do nuly. Při nízkém daňovém základu se tak v Česku neplatí žádná daň z příjmu, důvodem je právě existence daňové slevy na poplatníka.

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Reálná hodnota slevy na poplatníka klesá

Sleva na poplatníka se v minulosti zvyšovala, poměrně však málo. Růst průměrné mzdy i minimální mzdy je vyšší než slevy na poplatníka. V přiložené tabulce máme pro názornost uvedenu minimální mzdu a slevu na poplatníka v letech 2018 až 2027. Názorně vidíme, že reálná hodnota slevy na poplatníka klesá. V roce 2026 činí minimální mzda 22 400 Kč, příští rok bude minimální mzda ve výši 24 900 Kč. Sleva na poplatníka se meziročně nezvyšuje, takže v roce 2026 zaplatí zaměstnanec pracující za minimální mzdu uplatňující pouze slevu na poplatníka na dani z příjmu 790 Kč, v roce 2025 to je 550 Kč. V roce 2022 nezaplatil zaměstnanec pracující za minimální mzdu žádnou daň z příjmu. 

Rok 

Minimální mzda

Měsíční sleva na poplatníka

2027

24 900 Kč

2 570 Kč

2026

22 400 Kč

2 570 Kč

2025

20 800 Kč

2 570 Kč

2024

18 900 Kč

2 570 Kč

2023

17 300 Kč

2 570 Kč

2022

16 200 Kč

2 570 Kč

2021

15 200 Kč

2 320 Kč

2020

14 600 Kč

2 070 Kč

2019

13 350 Kč

2 070 Kč

2018

12 200 Kč

2 070 Kč

Zkrácený úvazek nesnižuje slevu na poplatníka

Sleva na poplatníka je ve stejné výši, i když zaměstnanec pracuje na zkrácený úvazek. Z důvodu nižšího pracovního úvazku se sleva na poplatníka nesnižuje. Při podepsaném prohlášení k dani mají na slevu na poplatníka nárok i zaměstnanci pracující na některou z pracovních dohod (dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti).

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Kalkulačka zdanění práce na DPP a DPČ

Typ dohody:
Podepsáno prohlášení k dani:
Děti
nápověda
Počet vyživovaných nezaopatřených dětí, na které uplatňujete daňové zvýhodnění.
Invalidita a ZTP/P
Jste pracující důchodce?
nápověda
Vyberte Ano, pokud jste zaměstnavateli prokázali splnění podmínek nároku na slevu na pojistném na důchodovém pojištění.

Na výpočet pojistného nemá sleva na poplatníka vliv

Na výpočet sociálního pojištění a zdravotního pojištění nemá sleva na poplatníka žádný vliv. Při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění se neuplatňují žádné slevy ani odpočty.

Měla by se v ČR zvýšit daňová sleva na invaliditu?

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Autor článku

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktům.

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