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Daňová podpora rodin s dětmi reálně klesá

Petr Gola
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Mzdy v posledních letech značně stouply, daňové zvýhodnění na děti však nikoliv. Reálně tak snižuje daňové zvýhodnění na děti daň z příjmu méně než v minulosti. Podívejme se na praktické výpočty.
Autor: Shutterstock
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Zaměstnanci uplatňují daňové zvýhodnění na děti měsíčně při výpočtu měsíční zálohové daně z příjmu. Daňové zvýhodnění může uplatňovat pouze jeden z rodičů. Měsíční částky daňového zvýhodnění na děti se dlouhodobě nezvyšovaly a i v roce 2027 budou stejně vysoké jako v roce 2026. Jestliže je dítě držitelem průkazu ZTP/P, tak se uplatňuje daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši.  

  • Měsíční daňové zvýhodnění na první dítě činí 1 267 Kč od roku 2018 (předtím činilo 1 117 Kč). 

  • Měsíční daňové zvýhodnění na druhé dítě je 1 860 Kč od roku 2021 (předtím činilo 1 617 Kč). 

  • Měsíční daňové zvýhodnění na třetí dítě činí 2 320 Kč od roku 2021 (předtím činilo 2 017 Kč). 

Vzhledem k tomu, že do roku 2020 se daň z příjmu vypočítávala ze superhrubé mzdy a v roce 2021 byla nižší sleva na poplatníka, tak budeme níže v textu porovnávat roky 2021 a 2026, kdy se daň z příjmu počítala již pouze z hrubé mzdy při stejné slevě na poplatníka. 

Růst průměrné mzdy a vyšší efektivní daň z příjmu

Daňové zvýhodnění má vliv pouze výpočet daně z příjmu, výpočet sociálního a zdravotního pojištění neovlivňuje. Vzhledem k tomu, že částka daňového zvýhodnění na děti je od roku 2021 stejně vysoká a průměrná mzda mezitím značně stoupla, jak je vidět z první tabulky níže, tak reálně snižuje daňové zvýhodnění daňovou povinnost rok od roku méně. V procentním vyjádření se tak daňová situace bezdětného zaměstnance a zaměstnance uplatňujícího daňové zvýhodnění na děti liší méně a méně. 

Období

Průměrná  mzda

Daňové zvýhodnění  na dvě děti

Poměr v %

První pololetí 2026

50 650 Kč

3 127 Kč

6,17 %

První pololetí 2025

47 679 Kč

3 127 Kč

6,56 %

První pololetí 2024

44 688 Kč

3 127 Kč

7,00 %

První pololetí 2023

41 789 Kč

3 127 Kč

7,48 %

První pololetí 2022

38 714 Kč

3 127 Kč

8,08 %

První pololetí 2021

37 291 Kč

3 127 Kč

8,39 %
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Praktické porovnání let 2022 a 2026

V následujících dvou tabulkách si provedeme konkrétní porovnání, jak stoupla v roce 2026 efektivní sazba daně z příjmu zaměstnance se dvěma dětmi oproti roku 2022, přestože se nezměnila základní sazba daně z příjmů a stále činí 15 %. Úmyslně volíme rok 2022, protože v roce 2021 byla sleva na poplatníka o 250 Kč nižší. Důvodem zvýšení efektivního zdanění o téměř 3,5 procentního botu je skutečnost, že daňové zvýhodnění na dvě děti je stejně vysoké, přičemž průměrná mzda značně stoupla. Efektivní zdanění stouplo i bezdětnému zaměstnanci, efektivní daňová sazba zaměstnance nečerpajícího daňové zvýhodnění stoupla o 1,55 procentního bodu. Během let si tak daňově reálně více pohoršili zaměstnanci čerpající daňové zvýhodnění na více dětí.

  • Praktický výpočet v roce 2026

Nejdříve si vypočítáme efektivní daň z příjmu zaměstnanců s průměrnou mzdou za první pololetí letošního roku ve výši 50 650 Kč, přičemž jeden uplatňuje pouze základní daňovou slevu na poplatníka (2 570 Kč) a druhý slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na dvě děti. 

Text

Bezdětný  zaměstnanec

Zaměstnanec  se dvěma dětmi

Hrubá mzda

50 650 Kč

50 650 Kč

Základ daně

50 700 Kč

50 700 Kč

Daň z příjmu 

7 605 Kč

7 605 Kč

Sleva na poplatníka

2 570 Kč

2 570 Kč

Daňové zvýhodnění na děti

0 Kč

3 127 Kč

Daň z příjmu po slevách

5 035 Kč

1 908 Kč

Efektivní sazba daně z příjmu

9,94 %

3,77 %

vlastní výpočet autora

Mzdová kalkulačka v roce 2026

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Uveďte výši své hrubé mzdy.

  • Praktický výpočet v roce 2022

Sleva na poplatníka činí 2 570 Kč právě od roku 2022. Hrubá měsíční mzda za první pololetí roku 2022 dosahovala 38 714 Kč. Opět si vypočteme efektivní sazbu daně z příjmu bezdětného zaměstnance a zaměstnance uplatňujícího daňové zvýhodnění na dvě děti. 

Text

Bezdětný  zaměstnanec

Zaměstnanec  se dvěma dětmi

Hrubá mzda

38 714 Kč

38 714 Kč

Základ daně

38 800 Kč

38 800 Kč

Daň z příjmu 

5 820 Kč

5 820 Kč

Sleva na poplatníka

2 570 Kč

2 570 Kč

Daňové zvýhodnění na děti

0 Kč

3 127 Kč

Daň z příjmu po slevách

3 250 Kč

123 Kč

Efektivní sazba daně z příjmu

8,39 %

0,32 %

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Autor článku

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

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