Daňová podpora rodin s dětmi reálně klesá

Zaměstnanci uplatňují daňové zvýhodnění na děti měsíčně při výpočtu měsíční zálohové daně z příjmu. Daňové zvýhodnění může uplatňovat pouze jeden z rodičů. Měsíční částky daňového zvýhodnění na děti se dlouhodobě nezvyšovaly a i v roce 2027 budou stejně vysoké jako v roce 2026. Jestliže je dítě držitelem průkazu ZTP/P, tak se uplatňuje daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši.
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Měsíční daňové zvýhodnění na první dítě činí 1 267 Kč od roku 2018 (předtím činilo 1 117 Kč).
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Měsíční daňové zvýhodnění na druhé dítě je 1 860 Kč od roku 2021 (předtím činilo 1 617 Kč).
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Měsíční daňové zvýhodnění na třetí dítě činí 2 320 Kč od roku 2021 (předtím činilo 2 017 Kč).
Vzhledem k tomu, že do roku 2020 se daň z příjmu vypočítávala ze superhrubé mzdy a v roce 2021 byla nižší sleva na poplatníka, tak budeme níže v textu porovnávat roky 2021 a 2026, kdy se daň z příjmu počítala již pouze z hrubé mzdy při stejné slevě na poplatníka.
Růst průměrné mzdy a vyšší efektivní daň z příjmu
Daňové zvýhodnění má vliv pouze výpočet daně z příjmu, výpočet sociálního a zdravotního pojištění neovlivňuje. Vzhledem k tomu, že částka daňového zvýhodnění na děti je od roku 2021 stejně vysoká a průměrná mzda mezitím značně stoupla, jak je vidět z první tabulky níže, tak reálně snižuje daňové zvýhodnění daňovou povinnost rok od roku méně. V procentním vyjádření se tak daňová situace bezdětného zaměstnance a zaměstnance uplatňujícího daňové zvýhodnění na děti liší méně a méně.
|
Období
|
Průměrná mzda
|
Daňové zvýhodnění na dvě děti
|
Poměr v %
|
První pololetí 2026
|
50 650 Kč
|
3 127 Kč
|
6,17 %
|
První pololetí 2025
|
47 679 Kč
|
3 127 Kč
|
6,56 %
|
První pololetí 2024
|
44 688 Kč
|
3 127 Kč
|
7,00 %
|
První pololetí 2023
|
41 789 Kč
|
3 127 Kč
|
7,48 %
|
První pololetí 2022
|
38 714 Kč
|
3 127 Kč
|
8,08 %
|
První pololetí 2021
|
37 291 Kč
|
3 127 Kč
|
8,39 %
Praktické porovnání let 2022 a 2026
V následujících dvou tabulkách si provedeme konkrétní porovnání, jak stoupla v roce 2026 efektivní sazba daně z příjmu zaměstnance se dvěma dětmi oproti roku 2022, přestože se nezměnila základní sazba daně z příjmů a stále činí 15 %. Úmyslně volíme rok 2022, protože v roce 2021 byla sleva na poplatníka o 250 Kč nižší. Důvodem zvýšení efektivního zdanění o téměř 3,5 procentního botu je skutečnost, že daňové zvýhodnění na dvě děti je stejně vysoké, přičemž průměrná mzda značně stoupla. Efektivní zdanění stouplo i bezdětnému zaměstnanci, efektivní daňová sazba zaměstnance nečerpajícího daňové zvýhodnění stoupla o 1,55 procentního bodu. Během let si tak daňově reálně více pohoršili zaměstnanci čerpající daňové zvýhodnění na více dětí.
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Praktický výpočet v roce 2026
Nejdříve si vypočítáme efektivní daň z příjmu zaměstnanců s průměrnou mzdou za první pololetí letošního roku ve výši 50 650 Kč, přičemž jeden uplatňuje pouze základní daňovou slevu na poplatníka (2 570 Kč) a druhý slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na dvě děti.
|
Text
|
Bezdětný zaměstnanec
|
Zaměstnanec se dvěma dětmi
|
Hrubá mzda
|
50 650 Kč
|
50 650 Kč
|
Základ daně
|
50 700 Kč
|
50 700 Kč
|
Daň z příjmu
|
7 605 Kč
|
7 605 Kč
|
Sleva na poplatníka
|
2 570 Kč
|
2 570 Kč
|
Daňové zvýhodnění na děti
|
0 Kč
|
3 127 Kč
|
Daň z příjmu po slevách
|
5 035 Kč
|
1 908 Kč
|
Efektivní sazba daně z příjmu
|
9,94 %
|
3,77 %
vlastní výpočet autora
Mzdová kalkulačka v roce 2026
-
Praktický výpočet v roce 2022
Sleva na poplatníka činí 2 570 Kč právě od roku 2022. Hrubá měsíční mzda za první pololetí roku 2022 dosahovala 38 714 Kč. Opět si vypočteme efektivní sazbu daně z příjmu bezdětného zaměstnance a zaměstnance uplatňujícího daňové zvýhodnění na dvě děti.
|
Text
|
Bezdětný zaměstnanec
|
Zaměstnanec se dvěma dětmi
|
Hrubá mzda
|
38 714 Kč
|
38 714 Kč
|
Základ daně
|
38 800 Kč
|
38 800 Kč
|
Daň z příjmu
|
5 820 Kč
|
5 820 Kč
|
Sleva na poplatníka
|
2 570 Kč
|
2 570 Kč
|
Daňové zvýhodnění na děti
|
0 Kč
|
3 127 Kč
|
Daň z příjmu po slevách
|
3 250 Kč
|
123 Kč
|
Efektivní sazba daně z příjmu
|
8,39 %
|
0,32 %
vlastní výpočet autora