Daňový bonus bude v roce 2027 obtížnější získat, proč?

Vždy jeden z rodičů uplatňuje při výpočtu daně z příjmu daňové zvýhodnění na dítě (děti), které snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu. Jestliže je daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu, potom náleží nárok na daňový bonus ve výši rozdílu těchto dvou částek. V takovém případě se neplatí žádná daň z příjmu a čistá mzda na účet je díky daňovému bonusu vyšší. Zaměstnanci uplatňují daňové zvýhodnění měsíčně, OSVČ za celý rok.
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Jak vysoké je daňové zvýhodnění na děti?
V přiložené tabulce máme uvedeny částky měsíčního daňového zvýhodnění na děti v roce 2027, jsou stejné jako v roce 2026. Za celý rok se uplatňuje daňové zvýhodnění ve výši 12násobku této částky. V případě narození dítěte v průběhu roku se daňové zvýhodnění poprvé uplatní za měsíc, kdy se narodilo. Jestliže je dítě držitelem průkazu ZTP/P, tak se uplatní daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši.
|
Dítě
|
Měsíční daňové zvýhodnění
|
První dítě
|
1 267 Kč
|
Druhé dítě
|
1 860 Kč
|
Třetí a každé další dítě
|
2 320 Kč
Druh smlouvy není rozhodující, závisí na příjmu
Daňové zvýhodnění na děti je možno čerpat nejenom při práci na klasickou pracovní smlouvu na plný úvazek, ale i na zkrácený úvazek, nebo i při práci na některou z pracovních dohod. Podmínkou je mít u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani. Při práci pro více zaměstnavatelů současně je možné mít prohlášení k dani podepsáno pouze u jednoho z nich. Obdržet daňový bonus je však možné pouze v případně, že hrubá mzda nebo hrubá odměna dosahuje alespoň poloviny minimální mzdy (dle § 35d, odstavce 4) zákona o dani z příjmu).
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V roce 2026 stačí pro čerpání měsíčního daňového bonusu mít rozhodný příjem ze závislé činnosti ve výši 11 200 Kč (minimální mzda činí 22 400 Kč).
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V roce 2027 bude nutné mít pro čerpání měsíčního daňového bonusu rozhodný příjem ze závislé činnosti ve výši 12 450 Kč (minimální mzda bude 24 900 Kč).
Praktický příklad: kdy se obdrží daňový bonus?
Paní Simona má hrubou měsíční mzdu 31 000 Kč a uplatňuje daňové zvýhodnění na své dvě děti. Souhrnná částka daňového zvýhodnění je tedy 3 127 Kč (1 267 Kč + 1 860 Kč). Vypočtená daň z příjmu po slevě na poplatníka je 2 080 Kč (31 000 Kč x 15 % – sleva na poplatníka 2 570 Kč). Paní Simona tak nezaplatí nic na dani z příjmu a ještě obdrží daňový bonus ve výši 1 047 Kč (3 127 Kč – 2 080 Kč).
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OSVČ čerpají daňové zvýhodnění za celý rok
Živnostníci a podnikatelé případně uplatňují daňové zvýhodnění na děti až za celý kalendářní rok, takže i případný daňový bonus obdrží až za celý kalendářní rok. Nárok na roční daňový bonus vzniká, jestliže rozhodné aktivní příjmy ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti dosahují alespoň šestinásobku minimální mzdy (dle § 35c, odstavce 4) zákona o dani z příjmu).
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Za rok 2026 se obdrží roční daňový bonus, pokud rozhodný aktivní příjem dosahuje alespoň 134 400 Kč (6 x minimální mzda 22 400 Kč).
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Za rok 2027 bude nutné mít již aktivní rozhodný příjem 149 400 Kč (6 x minimální mzda 24 900 Kč).
OSVČ plnící si své daňové povinnosti účastí v dobrovolném měsíčním daňovém paušálním režimu daňové zvýhodnění neuplatní a nemohou čerpat daňový bonus na děti. Veškeré daňové povinnosti mají splněny právě měsíčními platbami paušální daně. „Paušalisté“ by si tedy měli vždy propočítat, zdali se jim účast v dobrovolném daňovém měsíčním paušálním režimu vyplatí. Právě při nízkém zisku s nárokem na daňový bonus bývá výhodnější „klasické zdanění“.
Práce po část roku – měsíční daňové bonusy se nevrací
V praxi čerpají někteří zaměstnanci měsíční daňový bonus, ale následně nemají roční rozhodný příjem pro čerpání ročního daňového bonusu, důvodem je zaměstnání pouze po část roku. Přestože by byl roční daňový bonus případě vyšší, než souhrnná částka vyplacených měsíčních daňových bonusů, tak se roční daňový bonus neobdrží. Při nedodržení ročního příjmového limitu nárok na roční daňový bonus nevzniká. Současně však platí, že obdržené měsíční daňové bonusy se v takovém případě nevrací (dle § 35d, odstavce 6) zákona o dani z příjmu).
Kdo v praxi může vracet měsíční daňové bonusy?
V praxi dochází k tomu, že jsou splněny podmínky pro čerpání měsíčních daňových bonusů, ale roční podmínka pro daňový bonus splněna není, což je rozhodující a daňové bonusy se v podstatě vracejí. Popřípadě je roční daňový bonus nižší než souhrnná částka vyplacených měsíčních daňových bonusů (dle § 35c, odstavce 12) zákona o dani z příjmu). K této situaci dochází, jestliže si zaměstnanec s nižší hrubou mzdou přivydělává výkonem samostatné výdělečné činnosti.
V zaměstnání uplatňuje zaměstnanec s nízkou hrubou mzdou daňové zvýhodnění na děti a čerpá daňový bonus. V daňovém přiznání za celý kalendářní rok je souhrnný daňový základ (dílčí základ daně závislé činnosti plus dílčí daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti) natolik vysoký, že vzniká povinnost platit daň z příjmu a vypočítá se roční daňový nedoplatek, nebo je roční daňový bonus nižší než souhrnně vyplacená částka měsíčních daňových bonusů a rovněž vzniká nárok na daňový nedoplatek.