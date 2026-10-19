Datové schránky čeká změna. Stát chce zrušit jeden způsob přihlášení

Uživatelé datových schránek si v posledních měsících museli zvyknout na novou internetovou adresu. Dosavadní doménu mojedatovaschranka.cz nahradila adresa datovka.gov.cz, na kterou se od konce srpna 2026 přesměrovávají i lidé, kteří stále používají původní odkaz. Samotné fungování schránek ani přihlašovací údaje se tím nezměnily.
Nyní se chystá další úprava. Návrh novely vyhlášky č. 194/2009 Sb. počítá se zrušením jednoho ze způsobů přihlašování do klientského portálu datových schránek. Konkrétně jde o kombinaci uživatelského jména, hesla a autentizačního certifikátu.
Změna se má dotknout jen některých uživatelů
Podle důvodové zprávy využívá tuto možnost přibližně pět tisíc lidí z více než čtyř milionů uživatelů datových schránek. Většiny lidí, kteří se přihlašují jiným způsobem, by se proto změna neměla přímo dotknout.
Návrh připravila Digitální a informační agentura, která spravuje informační systém datových schránek. Jedním z hlavních důvodů je podle ní modernizace portálu a snaha zjednodušit nabídku způsobů přihlášení.
„Udržování a poskytování specifického přihlašovacího nástroje určeného výhradně pro datové schránky však nedává smysl,“ uvádí důvodová zpráva k návrhu vyhlášky.
Přihlašování pomocí certifikátu vzniklo v době, kdy stát ještě neměl jednotný systém elektronického ověřování totožnosti. Podle předkladatelů se situace změnila a dosavadní způsob již není potřebný. Připravovaný redesign klientského portálu s touto možností navíc nepočítá.
Uživatelé budou moci nadále využívat další dostupné způsoby přihlášení. Patří mezi ně Identita občana, například prostřednictvím bankovní identity a Mobilní klíč eGovernmentu. Lidé, kteří dosud využívají certifikát přímo v klientském portálu, si tak budou muset zvolit jinou metodu. Pro ostatní uživatele by se běžný způsob přístupu do schránky měnit neměl.
Stát chce ušetřit náklady i administrativu
Argumentem pro změnu jsou dle návrhu náklady spojené s pořizováním a obnovováním certifikátů. Uživatelé, kteří tuto metodu využívají, si musí certifikát sami zaplatit a pravidelně řešit jeho obnovu.
„Certifikát si totiž uživatel musí na vlastní náklady zakoupit a následně pravidelně řešit proces jeho obnovy,“ uvádí důvodová zpráva.
Podle předkladatelů představuje udržování málo využívaného způsobu přihlašování také náklady na technický vývoj a údržbu systému. Zjednodušení nabídky přihlašovacích metod má proto snížit administrativní zátěž a usnadnit orientaci v možnostech přístupu do datových schránek.
Máte datovou schránku?
Kdy by změna mohla začít platit?
Návrh vyhlášky počítá s účinností od 1. ledna 2027. Jde však pouze o navrhovaný termín, který se může ještě změnit.
Kdo dosud používá výhradně kombinaci uživatelského jména, hesla a certifikátu v klientském portálu, bude si muset zvolit jinou možnost přístupu.