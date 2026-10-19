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Datové schránky čeká změna. Stát chce zrušit jeden způsob přihlášení

Veronika Němcová
Dnes

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Datové schránky letos přešly na novou webovou adresu a chystá se další změna. Stát plánuje zrušit přihlašování pomocí uživatelského jména, hesla a certifikátu. Ostatní způsoby přihlášení mají zůstat zachovány.
Datová schránka
Autor: Michal Bureš (ChatGPT)
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Uživatelé datových schránek si v posledních měsících museli zvyknout na novou internetovou adresu. Dosavadní doménu mojedatovaschranka.cz nahradila adresa datovka.gov.cz, na kterou se od konce srpna 2026 přesměrovávají i lidé, kteří stále používají původní odkaz. Samotné fungování schránek ani přihlašovací údaje se tím nezměnily.

Nyní se chystá další úprava. Návrh novely vyhlášky č. 194/2009 Sb. počítá se zrušením jednoho ze způsobů přihlašování do klientského portálu datových schránek. Konkrétně jde o kombinaci uživatelského jména, hesla a autentizačního certifikátu.

Změna se má dotknout jen některých uživatelů

Podle důvodové zprávy využívá tuto možnost přibližně pět tisíc lidí z více než čtyř milionů uživatelů datových schránek. Většiny lidí, kteří se přihlašují jiným způsobem, by se proto změna neměla přímo dotknout.

Návrh připravila Digitální a informační agentura, která spravuje informační systém datových schránek. Jedním z hlavních důvodů je podle ní modernizace portálu a snaha zjednodušit nabídku způsobů přihlášení.

„Udržování a poskytování specifického přihlašovacího nástroje určeného výhradně pro datové schránky však nedává smysl,“ uvádí důvodová zpráva k návrhu vyhlášky.

Přihlašování pomocí certifikátu vzniklo v době, kdy stát ještě neměl jednotný systém elektronického ověřování totožnosti. Podle předkladatelů se situace změnila a dosavadní způsob již není potřebný. Připravovaný redesign klientského portálu s touto možností navíc nepočítá.

Uživatelé budou moci nadále využívat další dostupné způsoby přihlášení. Patří mezi ně Identita občana, například prostřednictvím bankovní identity a Mobilní klíč eGovernmentu. Lidé, kteří dosud využívají certifikát přímo v klientském portálu, si tak budou muset zvolit jinou metodu. Pro ostatní uživatele by se běžný způsob přístupu do schránky měnit neměl.

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Stát chce ušetřit náklady i administrativu

Argumentem pro změnu jsou dle návrhu náklady spojené s pořizováním a obnovováním certifikátů. Uživatelé, kteří tuto metodu využívají, si musí certifikát sami zaplatit a pravidelně řešit jeho obnovu.

„Certifikát si totiž uživatel musí na vlastní náklady zakoupit a následně pravidelně řešit proces jeho obnovy,“ uvádí důvodová zpráva.

Podle předkladatelů představuje udržování málo využívaného způsobu přihlašování také náklady na technický vývoj a údržbu systému. Zjednodušení nabídky přihlašovacích metod má proto snížit administrativní zátěž a usnadnit orientaci v možnostech přístupu do datových schránek.

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Kdy by změna mohla začít platit?

Návrh vyhlášky počítá s účinností od 1. ledna 2027. Jde však pouze o navrhovaný termín, který se může ještě změnit.

Kdo dosud používá výhradně kombinaci uživatelského jména, hesla a certifikátu v klientském portálu, bude si muset zvolit jinou možnost přístupu.

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Autor článku

Portrét - Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

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