Dědictví a darování bytu versus daně: co se mění v roce 2027?

Z prodeje bytu se neplatí sociální a zdravotní pojištění. Daň z příjmu se však při nedodržení zákonných podmínek platí. Splnění zákonných podmínek pro daňové osvobození je velmi důležité si pohlídat, v opačném případě totiž nutnost platby daně z příjmu významně snižuje „ziskovost“ prodeje bytu, zvláště v případě, kdy významná část základu daně podlehne 23% sazbě daně z příjmu.
- za rok 2026 podléhá 23% sazbě daně z příjmu daňový základ nad 1 762 812 Kč
- za rok 2027 bude podléhat 23% sazbě daně z příjmu daňový základ nad 1 859 868 Kč
Co vyplnit v daňovém přiznání při prodeji bytu?
Jestliže nejsou splněny zákonné podmínky pro daňové osvobození, tak je příjem z prodeje bytu ponížený o související výdaje (zejména pořizovací cenu bytu) daňovým základem dle § 10 zákona o dani z příjmu. Pří zdanitelných příjmech dle § 10 zákona o dani z příjmu se vyplňuje nejenom samotné daňové přiznání, ale i příloha číslo dva daňového přiznání. Daňové přiznání v takovém případě podávají i zaměstnanci.
Kdy je prodej bytu daňově osvobozen?
V § 4 zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. jsou uvedeny důvody pro daňové osvobození příjmu z prodeje bytu. Těmito důvody jsou:
- bydliště v prodávaném bytu nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem
- bydliště po dobu kratší 2 let, pokud se použijí získané peníze v souladu se zákonem na obstarání vlastní bytové potřeby
- prodej bytu, ve kterém prodávající nebydlel a vlastnil ho méně než 10 let, jestliže použije získané peníze na obstarání vlastní bytové potřeby v souladu se zákonem
- dodržení časového testu, tj. časové lhůty mezi nabytím a prodejem bytu
Příklad 1) Prodej bytu po dvou letech bez řešení vynaložení peněz
Slečna Helena obdržela darem jednopokojový byt od svého otce, ve kterém tři roky bydlí. Nyní dostala zajímavou pracovní nabídku v zahraničí, tak se rozhodla byt prodat, protože ho nechce pronajímat ze zahraničí a nechce mít s bytem starosti. Peníze použije částečně na zaplacení kauce a vybavení bytu v zahraničí a pořízení auta, nějaké prostředky investuje a část peněz bude mít jako rezervu. Vzhledem k tomu, že slečna Helena prodala byt, ve kterém bydlela nejméně po dobu dvou let, tak z prodeje bytu nebude platit daň z příjmu bez ohledu na to, jak s obdrženými penězi naloží.
Příklad 2) Prodej bytu obdrženého darem a koupě většího bytu
Pan Michal obdržel darem od svého otce jednopokojový byt, ve kterém bydlel přes rok a následně ho prodal, aby si koupil větší. Pan Michal měl bydliště v prodávaném bytě kratší dobu než 2 roky, ale peníze použije k obstarání vlastní bytové potřeby v souladu se zákonem (musí splnit i oznamovací povinnost vůči FÚ a limit pro koupi), takže z prodeje bytu nebude platit daň z příjmu, tento příjem je od daně z příjmu osvobozen.
U dědictví nebo daru bytu se často řeší právě časový test
Zejména u zděděného bytu v praxi poměrně často dochází k situaci, že prodávající v daném bytě neměl bydliště a ani získanými penězi neplánuje řešit vlastní bytovou potřebu. U prodeje zděděného bytu se často zohledňuje právě časový test. Při prodeji darovaného bytu vstupují do daňového rozhodování častěji než u zděděného bytu první dva důvody, protože obdarovaný v bytě získaném darem mnohdy sám bydlí.
Jak je to s časovým testem u prodeje nemovitosti?
Časový test pro daňové osvobození se zpřísnil, pro nemovitosti získané do konce roku 2020 platí pětiletý časový test, pro nemovitosti získané od roku 2021 již platí desetiletý časový test. Prodloužení časového testu je nepříjemnou zprávou zejména pro investiční byty, kde v nich prodávající nebydlí a prodejem zpravidla neřeší vlastní bytovou potřebu. Odložit prodej až na termín, kdy bude dodržena časová zákonná lhůta pro daňové osvobození přitom není vždy možné, v takových případech se prodávající platbě daně z příjmu nevyhne.
Prodej zděděného bytu je zvýhodněn
Podmínky ohledně časového testu jsou při prodeji zděděného bytu a bytu obdrženého darem značně odlišné. Proč? U zděděného bytu se potřebný časový test zkracuje o dobu, po kterou byl byt prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele (zemřelého), který byl příbuzným řadě přímé nebo manželem. Při prodeje bytu získaného darem se časový test o dobu vlastnictví bytu dárcem nezkracuje, na to je potřeba pamatovat.
Praktický příklad 3) Prodej pronajímaného bytu
Pan Martin obdržel darem od svého otce jednopokojový byt, který tři roky pronajímal. Nyní se rozhodl koupit si vlastní byt v Praze, ve kterém bude bydlet, takže tento byt prodá. I když není dodržen 10 letý časový test, tak nebude pan Martin z prodeje bytu platit daň z příjmu, protože příjmy získané z prodeje použije na obstarání vlastní bytové potřeby v souladu se zákonem (splní oznamovací povinnost vůči FÚ i limit pro koupi bytu).
Praktický příklad 4) Prodej zděděného bytu
Paní Aneta získala v dědictví dvoupokojový byt po své mamince, která v něm bydlela přes 30 let. Paní Aneta aktuálně bydlí v jiném městě, takže nechce byt pronajímat, protože by to pro ni bylo komplikované, rozhodne se byt co nejdříve prodat za 3,8 mil. Kč. I když paní Aneta prodá byt, ve kterém nebydlí a jehož prodejem neřeší svoji bytovou potřebu, velmi rychle po jeho zdědění, tak splní podmínku pro daňové osvobození, neboť její maminka vlastnila daný byt déle než 10 let.