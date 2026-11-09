Dentální hygiena nesmí být podmínkou pro ošetření pacienta. Ani zubař nesmí vybírat některé poplatky

V Česku se v posledních letech rozšířila praxe vybírání nejrůznějších poplatků u lékařů, například za objednání, ošetření nebo vystavení elektronického receptu. Výjimkou nejsou ani zubní lékaři. U těch bývá problémem především podmiňování ošetření absolvováním placené dentální hygieny nebo vybírání poplatků za druhou preventivní prohlídku. Které platby jsou přípustné a které už odporují zákonu? Odpovědi přináší nové metodické stanovisko ministerstva zdravotnictví.
Co se dozvíte v článku
Hradí se dentální hygiena ze zdravotního pojištění?
Na úvod je důležité zmínit, že samostatně poskytovaná dentální hygiena zpravidla není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Pacienti si ji proto většinou platí sami, a to bez ohledu na to, zda má poskytovatel uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou. Cena může činit například 1 500 Kč, ale také více než 2 000 Kč v závislosti na konkrétním pracovišti a rozsahu provedených úkonů.
Vybírání poplatků za samostatně poskytovanou dentální hygienu tedy zpravidla není v rozporu se zákonem o zdravotních službách. Ačkoliv tato služba většinou není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, některé zdravotní pojišťovny na ni přispívají z fondů prevence. Výše příspěvku a podmínky jeho získání se u jednotlivých pojišťoven liší.
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Může zubař podmiňovat ošetření absolvováním dentální hygieny?
Někteří pacienti se u svého zubního lékaře setkávají s požadavkem na absolvování placené dentální hygieny. Někteří zubaři jí dokonce podmiňují přijetí pacienta do péče, tedy samotnou registraci, nebo provedení vyšetření.
Dentální hygiena slouží především k prevenci onemocnění dutiny ústní, zejména zubního kazu a parodontitidy. Může být také součástí péče o pacienty s onemocněním dásní a parodontu. Podle metodického stanoviska ministerstva zdravotnictví však zpravidla není nezbytnou zdravotní službou pro poskytnutí stomatologického ošetření.
Smluvní zubní lékař proto nesmí podmiňovat přijetí pacienta do péče ani pokračování v jeho ošetřování tím, že si pacient zaplatí dentální hygienu, která není pro poskytnutí zdravotní péče nezbytná. Takový postup je v rozporu se zákonem o zdravotních službách.
Ani nesmluvní zubní lékař nesmí absolvováním placené dentální hygieny podmiňovat poskytnutí neodkladné stomatologické péče. Pokud ji však požaduje jako podmínku jiného ošetření, musí o tom pacienta předem transparentně informovat. Požadavek zároveň musí být přiměřený a odborně odůvodnitelný.
A co když je opravdu nutné odstranit zubní kámen?
Pokud je odstranění zubního kamene nezbytné k provedení určitého zdravotního výkonu, což se podle ministerstva zdravotnictví stává jen výjimečně, bývá již zahrnuto v příslušném zdravotním výkonu. U smluvního zubního lékaře jde v takovém případě o zdravotní službu hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Lékař proto za odstranění zubního kamene, které je součástí hrazeného výkonu, nesmí požadovat další platbu.
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Jak je to s platbami za preventivní prohlídky?
Děti do 18 let mají nárok na dvě preventivní zubní prohlídky ročně hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Stejný nárok mají také těhotné ženy, které mohou absolvovat dvě preventivní prohlídky během těhotenství. Zubní lékař po těchto pacientech proto nesmí požadovat platbu ani za druhou prohlídku. U dětí se přitom rokem rozumí období 12 měsíců, nikoliv nutně kalendářní rok.
U dospělých je standardně ze zdravotního pojištění hrazena jedna preventivní zubní prohlídka ročně. Pokud však registrující zubní lékař vyhodnotí, že zdravotní stav pacienta odůvodňuje i druhou prohlídku, například kvůli vysoké kazivosti zubů nebo jiným chronickým obtížím v dutině ústní, je tato prohlídka rovněž hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Smluvní zubní lékař za ni tedy nesmí vybírat další poplatek.
Jiná situace nastává, pokud druhou prohlídku požaduje sám pacient, přestože ji zubní lékař na základě odborného posouzení nepovažuje za zdravotně odůvodněnou. V takovém případě už prohlídka není hrazena z veřejného zdravotního pojištění a lékař za ni může požadovat úhradu.
Kam se obrátit, pokud lékař požaduje neoprávněný poplatek?
Pokud lékař požaduje platbu, na kterou podle zákona nemá nárok, může se pacient obrátit na svou zdravotní pojišťovnu. Stížnost lze podat také příslušnému krajskému úřadu, v Praze Magistrátu hlavního města Prahy. Tyto úřady mohou postup poskytovatele prověřit a v případě porušení zákona zahájit přestupkové řízení.
Pacient by si měl uchovat doklad o zaplacení poplatku, případně další dokumenty dokládající požadovanou platbu.