Deset příkladů, kdy OSVČ nevyužijí daňový paušální režim

Platit jednou měsíční daňovou platbou současně daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění je pro některé OSVČ atraktivní, ale tato možnost není pro všechny, musí být splněny zákonné podmínky. Současně platí, že paušální režim není automaticky výhodný pro všechny. Podívejme v praktických příkladech, kdy je „klasické zdanění“ povinností nebo jasnou volbou.
Příklad 1) Plátci DPH mají smůlu
Podnikatel Václav je plátcem daně z přidané hodnoty, takže do daňového paušálního režimu vstoupit nemůže. Plnit si své daňové povinností účastí v dobrovolném daňovém paušálním režimu mohou pouze neplátci DPH splňující i další zákonné podmínky.
Příklad 2) Podnikání při zaměstnání
Paní Jana vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost při zaměstnání. Přestože pracuje pouze za minimální mzdu, tak nemůže do dobrovolného paušálního režimu vstoupit. Příjem ze závislé činnosti podléhající zálohové dani z příjmu je překážkou plnění daňových povinností z podnikání účastí v daňovém paušálním režimu.
Příklad 3) Společník veřejné obchodní společnosti
Pan Radim je současně společníkem veřejné obchodní společnosti a k tomu má vlastní individuální podnikání. Pro daňové povinnosti ze svého vlastního podnikání nemůže pan Radim využít měsíční paušální režim, přestože by se mu to vyplatilo. Důvodem je právě skutečnost, že je společníkem v. o. s. Samozřejmě však může uplatnit roční výdajový paušál, v jeho případě konkrétně 60% výdajový paušál pro ostatní živnosti.
Uvažovali jste o vstupu do paušální režimu?
Příklad 4) Příjem z nájmu nad limit
Podnikatelka Helena má mimo příjem ze samostatné výdělečné činnosti i pravidelný měsíční příjem z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu ve výši 20 000 Kč. Paní Helena nemůže využít daňový paušální režim, protože zákonnou podmínkou jsou ostatní zdanitelné roční příjmy dle § 8 (kapitálové příjmy), § 9 (příjmy z nájmu) a § 10 (ostatní zdanitelné příjmy) do 50 000 Kč. Paní Helena má zdanitelný příjem z nájmu nad limit.
Příklad 5) Spolupracující manželé
Paní Simona pomáhá svému manželovi v podnikání jako spolupracující osoba. Manžel tedy převádí na paní Simonu část příjmů a výdajů v souladu s ustanovením v § 13 zákona o dani z příjmu. Pan Michal tedy nemůže být účasten v paušálním daňovém režimu, protože v takovém případě nelze převádět část příjmů a výdajů na spolupracující osobu.
Příklad 6) Nárok na vysoký daňový bonus
Podnikatel Tomáš bude v daňovém přiznání za rok 2027 uplatňovat nejenom daňovou slevu na poplatníka, na manželku a daňové zvýhodnění na dvě děti, ale nově opět i školkovné na starší dceru. Z tohoto důvodu bude mít nárok na maximální roční daňový bonus na dvě děti ve výši 37 524 Kč. To znamená, že nebude na dani z příjmu nic platit a ještě peníze od státu formou daňového bonusu dostane. Klasické zdanění je pro pana Tomáše výhodnější, neboť v paušálním režimu nelze čerpat daňový bonus.
Mzdová kalkulačka na rok 2026
Příklad 7) Nízký zisk a minimální sociální pojištění
Živnostník Vojtěch je v předdůchodovém věku, hrubý zisk má již nízký, ale je to jeho jediná možnost, jak mít nějaký příjem, zaměstnání se mu již nepodařilo najít, takže chce vydržet ještě dva roky s nízkým ziskem a následně odejít do starobního důchodu. Při nízkém hrubém zisku 200 000 Kč je pro něj klasické zdanění výhodnější. Daň z příjmu neplatí pan Vojtěch vůbec, sociální i zdravotní pojištění v minimální výši. V prvním paušálním pásmu je roční daň z příjmu 1 200 Kč a sociální pojištění činí 1,15násobek minimálního sociálního pojištění. Skutečná finanční situace pana Vojtěcha je přitom lepší, než se na první pohled zdá, neboť skutečné výdaje má nízké a výdaje uplatňuje 60% výdajovým paušálem, takže „skutečný zisk“ je vyšší než vypočtený hrubý zisk.
Příklad 8) Student s nízkým ziskem
Student VŠ Pavel si přivydělává samostatnou výdělečnou činností, v jeho případě se jedná o vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, takže pro něj neplatí minimální vyměřovací základy stanovené pro výpočet ročního sociálního a zdravotního pojištění. Pojistné se vypočítává ze skutečných vyměřovacích základů. Při výpočtu daně z příjmu bude mít v roce 2027 nárok nejenom na slevu na poplatníka, ale i na studenta. Při nižším zisku je klasické zdanění pro studenta Pavla výhodnější než paušální režim.
Příklad 9) Zdanění cenných papírů
Podnikatelka Věra pravidelně prodává a kupuje cenné papíry, často nedodržuje časový test pro daňové osvobození, protože je to i tak pro ni výhodné. Z důvodu kapitálových příjmů nad zákonný limit nemůže paní Věra být v měsíčním daňovém paušálním režimu a daňové povinnosti si plní „klasicky“.
Příklad 10) Péče o závislou osobu
Paní Zuzana pečuje o otce ve II. stupně závislosti a k tomu si přivydělává výkonem vedlejší samostatné výdělečné činnosti, což je v podstatě jediná možnost, jak skloubit péči a přitom mít alespoň nějaký vlastní příjem. Paní Zuzana vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a neplatí pro ni minimální vyměřovací základy stanovené pro hlavní činnost, takže při nižším zisku je pro ni daňově výhodnější klasické zdanění než paušální daňový režim.