Dlouhodobí a přechodní pěstouni dostanou v roce 2027 přidáno. O kolik?

Zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2027 ovlivní také měsíční odměny některých pěstounů. Minimální mzda se totiž zvýší z aktuálních 22 400 Kč na 24 900 Kč. Vzrostou tak i odměny dlouhodobých pěstounů a pěstounů na přechodnou dobu, jejichž výše se od této výše odvíjí.
Co se dozvíte v článku
Konkrétní částka závisí na typu pěstounské péče, počtu svěřených dětí a jejich zdravotním stavu.
Kdo má nárok na odměnu pěstouna?
Odměna pěstouna náleží osobám, které pečují o dítě ve zprostředkované (dlouhodobé) pěstounské péči, a také osobám v evidenci, tedy pěstounům na přechodnou dobu.
Nárok může za určitých podmínek vzniknout také bývalému pěstounovi, který pečoval o dítě až do jeho zletilosti. Platí to například tehdy, pokud dítě po dosažení 18 let nadále studuje, je nezaopatřené a splňuje podmínky pro příspěvek na úhradu potřeb dítěte.
Odměna pěstouna se naopak neposkytuje v rámci nezprostředkované pěstounské péče. Typicky jde o situaci, kdy se dítěte ujme někdo z jeho širší rodiny, například prarodič, teta nebo strýc. Za splnění zákonných podmínek může mít tato osoba nárok na příspěvek při pěstounské péči.
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Výše odměny pro dlouhodobé pěstouny v roce 2027
U dlouhodobých pěstounů se odměna odvíjí od násobku minimální mzdy. Pokud má pěstoun v péči jedno dítě, náleží mu odměna ve výši jedné minimální mzdy. Při péči o více dětí nebo o dítě se zdravotním postižením se částka zvyšuje.
|
Počet dětí / zdravotní stav
|
Výpočet
|
2026
|
2027
|
1 dítě
|
1,0 × MM
|
22 400 Kč
|
24 900 Kč
|
1 dítě, stupeň závislosti I
|
1,2 × MM
|
26 880 Kč
|
29 880 Kč
|
2 děti
|
1,5 × MM
|
33 600 Kč
|
37 350 Kč
|
3 děti
|
2,0 × MM
|
44 800 Kč
|
49 800 Kč
|
1 dítě, stupeň závislosti II až IV
|
2,0 × MM
|
44 800 Kč
|
49 800 Kč
|
Za každé další dítě
|
+0,5 × MM
|
+11 200 Kč
|
+12 450 Kč
|
Za každé další dítě ve III. nebo IV. stupni závislosti
|
+0,7 × MM
|
+15 680 Kč
|
+17 430 Kč
MM = minimální mzda pro daný rok
Kolik získají pěstouni na přechodnou dobu?
Jiná pravidla platí pro pěstouny na přechodnou dobu. Ti mají nárok na odměnu už za samotné vedení v evidenci, a to i v době, kdy zrovna nemají svěřené žádné dítě. Výše odměny se opět odvíjí od minimální mzdy a případně se zvyšuje podle počtu dětí a jejich zdravotního stavu.
|
Počet dětí / zdravotní stav
|
Výpočet
|
2026
|
2027
|
Žádné nebo 1 dítě
|
1,8 × MM
|
40 320 Kč
|
44 820 Kč
|
1 dítě, stupeň závislosti I
|
2,0 × MM
|
44 800 Kč
|
49 800 Kč
|
1 dítě, stupeň závislosti II až IV
|
2,2 × MM
|
49 280 Kč
|
54 780 Kč
|
Za každé další dítě
|
+0,3 × MM
|
+6 720 Kč
|
+7 470 Kč
|
Za každé další dítě ve III. nebo IV. stupni závislosti
|
+0,5 × MM
|
+11 200 Kč
|
+12 450 Kč
MM = minimální mzda pro daný rok
Přechodní pěstouni dostávají vyšší odměnu také proto, že musí být připraveni přijmout dítě i v době, kdy žádné v péči nemají. Jejich úkolem je poskytnout dítěti dočasné zázemí, než se vyřeší jeho další situace, jde například návrat k rodičům nebo přechod do dlouhodobé pěstounské péče. Vyšší odměna tak zohledňuje nejen samotnou péči, ale i připravenost pěstouna a dočasnost.
Uvažovali jste již o pěstounské péči na přechodnou dobu?
Odměna pěstouna podléhá daním a odvodům
Odměna pěstouna se z hlediska daní a odvodů posuzuje jako příjem ze zaměstnání. Pěstoun z ní proto odvádí daň z příjmů i sociální a zdravotní pojištění. Uvedené částky tak představují hrubou měsíční odměnu, nikoli částku, kterou pěstoun obdrží na účet.
Pokud o dítě pečují společně manželé, náleží odměna pouze jednomu z nich. Který z manželů ji bude pobírat, si mohou určit vzájemnou dohodou.
Minimální mzda neovlivňuje všechny pěstounské dávky
Zvýšení minimální mzdy od ledna 2027 se projeví pouze u odměny pěstouna. Jiná pravidla platí například pro příspěvek při pěstounské péči, který se odvíjí od životního minima jednotlivce.
To se naposledy změnilo 1. října 2026. Životní minimum jednotlivce vzrostlo z 4 860 Kč na 5 500 Kč měsíčně. Díky tomu se zvýšil také příspěvek při pěstounské péči, a to podle toho, zda o dítě pečuje například prarodič, nebo jiná osoba blízká.