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Dlouhodobí a přechodní pěstouni dostanou v roce 2027 přidáno. O kolik?

Veronika Němcová
Dnes

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Pěstouni si od 1. ledna 2027 finančně polepší. Odměny se zvýší podle nové minimální mzdy. Přinášíme přehled, na jaké peníze budou mít jednotlivé skupiny pěstounů nárok.
Autor: Shutterstock
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Zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2027 ovlivní také měsíční odměny některých pěstounů. Minimální mzda se totiž zvýší z aktuálních 22 400 Kč na 24 900 Kč. Vzrostou tak i odměny dlouhodobých pěstounů a pěstounů na přechodnou dobu, jejichž výše se od této výše odvíjí.

Co se dozvíte v článku
  1. Kdo má nárok na odměnu pěstouna?
  2. Výše odměny pro dlouhodobé pěstouny v roce 2027
  3. Kolik získají pěstouni na přechodnou dobu?
  4. Odměna pěstouna podléhá daním a odvodům
  5. Minimální mzda neovlivňuje všechny pěstounské dávky

Konkrétní částka závisí na typu pěstounské péče, počtu svěřených dětí a jejich zdravotním stavu. 

Kdo má nárok na odměnu pěstouna?

Odměna pěstouna náleží osobám, které pečují o dítě ve zprostředkované (dlouhodobé) pěstounské péči, a také osobám v evidenci, tedy pěstounům na přechodnou dobu

Nárok může za určitých podmínek vzniknout také bývalému pěstounovi, který pečoval o dítě až do jeho zletilosti. Platí to například tehdy, pokud dítě po dosažení 18 let nadále studuje, je nezaopatřené a splňuje podmínky pro příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Odměna pěstouna se naopak neposkytuje v rámci nezprostředkované pěstounské péče. Typicky jde o situaci, kdy se dítěte ujme někdo z jeho širší rodiny, například prarodič, teta nebo strýc. Za splnění zákonných podmínek může mít tato osoba nárok na příspěvek při pěstounské péči.

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Výše odměny pro dlouhodobé pěstouny v roce 2027

U dlouhodobých pěstounů se odměna odvíjí od násobku minimální mzdy. Pokud má pěstoun v péči jedno dítě, náleží mu odměna ve výši jedné minimální mzdy. Při péči o více dětí nebo o dítě se zdravotním postižením se částka zvyšuje.

Počet dětí / zdravotní stav

Výpočet

2026

2027

1 dítě

1,0 × MM

22 400 Kč

24 900 Kč

1 dítě, stupeň závislosti I

1,2 × MM

26 880 Kč

29 880 Kč

2 děti

1,5 × MM

33 600 Kč

37 350 Kč

3 děti

2,0 × MM

44 800 Kč

49 800 Kč

1 dítě, stupeň závislosti II až IV

2,0 × MM

44 800 Kč

49 800 Kč

Za každé další dítě

+0,5 × MM

+11 200 Kč

+12 450 Kč

Za každé další dítě ve III. nebo IV. stupni závislosti

+0,7 × MM

+15 680 Kč

+17 430 Kč

MM = minimální mzda pro daný rok

Kolik získají pěstouni na přechodnou dobu?

Jiná pravidla platí pro pěstouny na přechodnou dobu. Ti mají nárok na odměnu už za samotné vedení v evidenci, a to i v době, kdy zrovna nemají svěřené žádné dítě. Výše odměny se opět odvíjí od minimální mzdy a případně se zvyšuje podle počtu dětí a jejich zdravotního stavu.

Počet dětí / zdravotní stav

Výpočet

2026

2027

Žádné nebo 1 dítě

1,8 × MM

40 320 Kč

44 820 Kč

1 dítě, stupeň závislosti I

2,0 × MM

44 800 Kč

49 800 Kč

1 dítě, stupeň závislosti II až IV

2,2 × MM

49 280 Kč

54 780 Kč

Za každé další dítě

+0,3 × MM

+6 720 Kč

+7 470 Kč

Za každé další dítě ve III. nebo IV. stupni závislosti

+0,5 × MM

+11 200 Kč

+12 450 Kč

MM = minimální mzda pro daný rok

Přechodní pěstouni dostávají vyšší odměnu také proto, že musí být připraveni přijmout dítě i v době, kdy žádné v péči nemají. Jejich úkolem je poskytnout dítěti dočasné zázemí, než se vyřeší jeho další situace, jde například návrat k rodičům nebo přechod do dlouhodobé pěstounské péče. Vyšší odměna tak zohledňuje nejen samotnou péči, ale i připravenost pěstouna a dočasnost. 

Uvažovali jste již o pěstounské péči na přechodnou dobu?

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Odměna pěstouna podléhá daním a odvodům

Odměna pěstouna se z hlediska daní a odvodů posuzuje jako příjem ze zaměstnání. Pěstoun z ní proto odvádí daň z příjmů i sociální a zdravotní pojištění. Uvedené částky tak představují hrubou měsíční odměnu, nikoli částku, kterou pěstoun obdrží na účet.

Pokud o dítě pečují společně manželé, náleží odměna pouze jednomu z nich. Který z manželů ji bude pobírat, si mohou určit vzájemnou dohodou.

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Minimální mzda neovlivňuje všechny pěstounské dávky

Zvýšení minimální mzdy od ledna 2027 se projeví pouze u odměny pěstouna. Jiná pravidla platí například pro příspěvek při pěstounské péči, který se odvíjí od životního minima jednotlivce.

To se naposledy změnilo 1. října 2026. Životní minimum jednotlivce vzrostlo z 4 860 Kč na 5 500 Kč měsíčně. Díky tomu se zvýšil také příspěvek při pěstounské péči, a to podle toho, zda o dítě pečuje například prarodič, nebo jiná osoba blízká.

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Autor článku

Portrét - Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

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