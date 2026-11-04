Finance.cz  »  Daně a mzdy

Druhou splátku daně z nemovitosti musíte uhradit do 30. listopadu

Lucie Balová Mečířová
Dnes

Sdílet

Rozdělili jste si platbu daně z nemovitých věcí do dvou splátek. Pokud ano, tak termín té druhé už se kvapem blíží.
Autor: Shutterstock
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Druhá splátka daně z nemovitých věcí musí být uhrazena do konce listopadu. Na úhradu máte tedy ještě necelý měsíc. Jak druhou splátku zaplatit a kam vám doručí platební pokyny?

Co se dozvíte v článku
  1. Druhá splátka daně z nemovitých věcí se týká jen těch, kteří ji mají vysokou
  2. Jak zjistím, kam a kolik mám za druhou splátku zaplatit?
  3. I když vám přišla složenka, nemusíte platit složenkou

Druhá splátka daně z nemovitých věcí se týká jen těch, kteří ji mají vysokou

Podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, je nutné daň standardně uhradit nejpozději do 31. května příslušného roku. Ten však letos připadl na neděli, takže se konečný termín posunul na pondělí 1. června 2026.

Pokud však její výše přesahuje 5000 Kč, může ji poplatník zaplatit ve dvou splátkách. První polovinu částky je v takovém případě třeba uhradit do 31. května, případně později, pokud toto datum připadá na víkend, a druhou nejpozději do 30. listopadu téhož roku, pokud tento termín také nepřipadá na pracovní den.

Letos připadá 30. listopad na pondělí, což znamená, že se termín druhé splátky nijak neposouvá.

Nechali byste svou nemovitost použít jako zástavu pro hypotéku svých dětí nebo blízkých?

Zobraz výsledek
Budou si muset řidiči měnit technický průkaz? Ministerstvo chystá online registraci aut i nový vzor dokladu Přečtěte si také:

Budou si muset řidiči měnit technický průkaz? Ministerstvo chystá online registraci aut i nový vzor dokladu

Jak zjistím, kam a kolik mám za druhou splátku zaplatit?

V každém případě se bude jednat o druhou polovinu částky, kterou máte za daný rok uhradit.

Vzhledem k tomu, že se daň z nemovitých věcí v posledních letech několikrát zvyšovala v důsledku změn pravidel a daňových sazeb, dostávají poplatníci informaci o její konkrétní výši a termínech splatnosti prostřednictvím rozhodnutí finančního úřadu. To jim každoročně na jaře dorazí na adresu trvalého pobytu, sídla firmy nebo jinou nahlášenou doručovací adresu. Pokud o to poplatník požádal, může rozhodnutí obdržet také e-mailem. Držitelům datových schránek je doručováno právě do nich. V dokumentu najdou celkovou výši daně i přehled jednotlivých splátek.

Orientační výši daně z nemovitých věcí si můžete vypočítat v naší kalkulačce

nápověda
Vyberte druh nemovitosti
nápověda
Zahrnuje se do daňového přiznání a vypočítává se tedy pouze v případě, že výměra zastavěné plochy přesahuje 16 m2.
nápověda
V případě, že na pozemku žádnou nemovitou stavbu nemáte, zadejte 0.
nápověda
Uveďte pouze podlaží s výměrou alespoň dvou třetin zastavěné plochy.
nápověda
Údaj naleznete v Seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, stanovenými vyhláškou ministerstva zemědělství.
Koeficienty pro svou nemovitost
nápověda
Obec může vyhláškou pro jednotlivá území obce koeficient zvýšit o jednu kategorii. V Praze může město koeficient 4,5 navýšit na 5,0.
nápověda
Pokud je nemovitost umístěna v národním parku nebo v I. zóně chráněné krajinné oblasti, pak vyplňte 2; pokud nikoli vyplňte 1.
nápověda
Uveďte místní koeficient, pokud jej stanovila obec, v jejímž katastru se nemovitost nachází. Pozor, některé obce mohou mít odlišné místní koeficienty i pro některé ulice či parcely v rámci stejné obce.
Nemovitost je umístěna v národním parku nebo v zóně I. chráněné krajinné oblasti
nápověda
Je-li předmětem daně zdanitelná stavba, vyplňte číslo popisné nebo evidenční, které jí bylo přiděleno.
nápověda
Uveďte parcelní číslo, na kterém se označený druh pozemku nachází. Parcelní číslo se zapíše tak, že před lomítkem se zapíše kmenové číslo parcely a za lomítkem poddělení.

Výsledek však neberte jako stoprocentně přesný. Pokud vám platební pokyny s uvedením výše druhé splátky nedorazily poštou, e-mailem ani do datové schránky, raději kontaktujte svého správce daně a požádejte ho o potřebné údaje.

Nezapomeňte také, že správcem daně nemusí být v tomto případě finanční úřad, do jehož územního obvodu spadá místo vašeho trvalého bydliště. Daň z nemovitých věcí se vždy přiznává a následně také platí finančnímu úřadu, pod který spadá adresa, na níž se daná nemovitost nachází.

Od ledna začnou platit nové tarify elektřiny. Pro koho? Přečtěte si také:

Od ledna začnou platit nové tarify elektřiny. Pro koho?

I když vám přišla složenka, nemusíte platit složenkou

Platební pokyny k úhradě daně z nemovitých věcí měly dorazit poštovní poukázkou typu A každému, kdo se nejpozději do 15. března letošního roku nepřihlásil k doručování pokynů e-mailem a zároveň nevlastní datovou schránku.

Pokud daň z nemovitých věcí nepřesáhla 5000 Kč, finanční správa na jaře poplatníkovi zaslala pouze jednu složenku. Při vyšší částce obdrželi poplatníci složenky dvě, protože daň lze rozdělit do dvou splátek. Není však nutné této možnosti využít. I vyšší daň mohl poplatník samozřejmě zaplatit najednou.

To, že vám platební pokyny s částkou k úhradě dorazily právě prostřednictvím poštovní poukázky, ještě neznamená, že musíte daň zaplatit tímto způsobem. Platba složenkou je totiž zpoplatněna podle výše částky, která se jejím prostřednictvím hradí.

Poplatek za úhradu do 5000 Kč činí 57 Kč, nad tuto částku a maximálně do 50 000 Kč pak 65 Kč. Za každých dalších započatých 10 000 Kč se platí vždy dalších 12 Kč.

školení pro účetní lEET 2.0d

I když vám platební údaje dorazily poštovní poukázkou, daň z nemovitých věcí lze uhradit také bezhotovostním bankovním převodem. Pro platbu přes internetové bankovnictví stačí zadat platební údaje uvedené na složence. Pokud používáte mobilní bankovní aplikaci, můžete údaje vyplnit ručně, případně jednoduše načíst QR kód, který najdete na oddělitelné informační části poštovní poukázky.

Bezhotovostní převod nebo platbu prostřednictvím QR kódu zvolte také v případě, že jste sice složenku obdrželi, ale dlouhodobě pobýváte v zahraničí. Daň lze ze zahraničí zaplatit bankovním převodem, číslo účtu finančního úřadu je však nutné zadat v mezinárodním formátu IBAN. Poštovní poukázkou totiž můžete daň zaplatit pouze na některé z poboček České pošty na území České republiky.

Nový limit pro hotovostní platby se blíží. Jak vysoký bude v Česku? Přečtěte si také:

Nový limit pro hotovostní platby se blíží. Jak vysoký bude v Česku?

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

Témata:

Kvíz týdne

O kolik Pavel porazil Babiše při volbě prezidenta? Zkuste si náš volební kvíz!
1/10 otázek
Spustit kvíz


Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Daňové a účetní novinky roku 2027
6. 1. 2027
9:00
Více
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2027
11. 1. 2027
9:00
Více
ONLINE ŠKOLENÍ: EET 2.0 v praxi se záznamem v ceně
VÍC INFO