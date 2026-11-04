Druhou splátku daně z nemovitosti musíte uhradit do 30. listopadu

Druhá splátka daně z nemovitých věcí musí být uhrazena do konce listopadu. Na úhradu máte tedy ještě necelý měsíc. Jak druhou splátku zaplatit a kam vám doručí platební pokyny?
Co se dozvíte v článku
Druhá splátka daně z nemovitých věcí se týká jen těch, kteří ji mají vysokou
Podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, je nutné daň standardně uhradit nejpozději do 31. května příslušného roku. Ten však letos připadl na neděli, takže se konečný termín posunul na pondělí 1. června 2026.
Pokud však její výše přesahuje 5000 Kč, může ji poplatník zaplatit ve dvou splátkách. První polovinu částky je v takovém případě třeba uhradit do 31. května, případně později, pokud toto datum připadá na víkend, a druhou nejpozději do 30. listopadu téhož roku, pokud tento termín také nepřipadá na pracovní den.
Letos připadá 30. listopad na pondělí, což znamená, že se termín druhé splátky nijak neposouvá.
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Jak zjistím, kam a kolik mám za druhou splátku zaplatit?
V každém případě se bude jednat o druhou polovinu částky, kterou máte za daný rok uhradit.
Vzhledem k tomu, že se daň z nemovitých věcí v posledních letech několikrát zvyšovala v důsledku změn pravidel a daňových sazeb, dostávají poplatníci informaci o její konkrétní výši a termínech splatnosti prostřednictvím rozhodnutí finančního úřadu. To jim každoročně na jaře dorazí na adresu trvalého pobytu, sídla firmy nebo jinou nahlášenou doručovací adresu. Pokud o to poplatník požádal, může rozhodnutí obdržet také e-mailem. Držitelům datových schránek je doručováno právě do nich. V dokumentu najdou celkovou výši daně i přehled jednotlivých splátek.
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Výsledek však neberte jako stoprocentně přesný. Pokud vám platební pokyny s uvedením výše druhé splátky nedorazily poštou, e-mailem ani do datové schránky, raději kontaktujte svého správce daně a požádejte ho o potřebné údaje.
Nezapomeňte také, že správcem daně nemusí být v tomto případě finanční úřad, do jehož územního obvodu spadá místo vašeho trvalého bydliště. Daň z nemovitých věcí se vždy přiznává a následně také platí finančnímu úřadu, pod který spadá adresa, na níž se daná nemovitost nachází.
I když vám přišla složenka, nemusíte platit složenkou
Platební pokyny k úhradě daně z nemovitých věcí měly dorazit poštovní poukázkou typu A každému, kdo se nejpozději do 15. března letošního roku nepřihlásil k doručování pokynů e-mailem a zároveň nevlastní datovou schránku.
Pokud daň z nemovitých věcí nepřesáhla 5000 Kč, finanční správa na jaře poplatníkovi zaslala pouze jednu složenku. Při vyšší částce obdrželi poplatníci složenky dvě, protože daň lze rozdělit do dvou splátek. Není však nutné této možnosti využít. I vyšší daň mohl poplatník samozřejmě zaplatit najednou.
To, že vám platební pokyny s částkou k úhradě dorazily právě prostřednictvím poštovní poukázky, ještě neznamená, že musíte daň zaplatit tímto způsobem. Platba složenkou je totiž zpoplatněna podle výše částky, která se jejím prostřednictvím hradí.
Poplatek za úhradu do 5000 Kč činí 57 Kč, nad tuto částku a maximálně do 50 000 Kč pak 65 Kč. Za každých dalších započatých 10 000 Kč se platí vždy dalších 12 Kč.
I když vám platební údaje dorazily poštovní poukázkou, daň z nemovitých věcí lze uhradit také bezhotovostním bankovním převodem. Pro platbu přes internetové bankovnictví stačí zadat platební údaje uvedené na složence. Pokud používáte mobilní bankovní aplikaci, můžete údaje vyplnit ručně, případně jednoduše načíst QR kód, který najdete na oddělitelné informační části poštovní poukázky.
Bezhotovostní převod nebo platbu prostřednictvím QR kódu zvolte také v případě, že jste sice složenku obdrželi, ale dlouhodobě pobýváte v zahraničí. Daň lze ze zahraničí zaplatit bankovním převodem, číslo účtu finančního úřadu je však nutné zadat v mezinárodním formátu IBAN. Poštovní poukázkou totiž můžete daň zaplatit pouze na některé z poboček České pošty na území České republiky.