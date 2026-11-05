Investoři mají často velmi nízký státní důchod. Občas dokonce žádný, proč?

Pasivní příjem z kapitálového majetku, z nájmu nebo i z investičních nemovitostí nepodléhá odvodům na sociálním pojištění. To je s ohledem na důchodové záležitosti zcela zásadní. Výši důchodu totiž ovlivňují právě pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Odvody na dani z příjmů během produktivního života nemají na výši důchodu vliv. Pasivními příjmy není vyřešen pojistný vztah, což může znamenat značné důchodové problémy. Nebavíme se přitom pouze o starobním důchodu, ale i o případném invalidním důchodu.
Co se dozvíte v článku
Nepřiznání důchodu je největší hrozbou
Pro přiznání státního důchodu musí být získána alespoň minimální doba pojištění. Pro přiznání řádného starobního důchodu ke dni dosažení řádného důchodového věku je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let, pro přiznání předčasného důchodu dokonce v rozsahu 40 let. Bez minimální doby pojištění, která se liší dle věku, není přiznán ani invalidní důchod. Investor, který není současně státní pojištěncem a nesplňuje status zaměstnanec nebo OSVČ, si musí sám platit zdravotní pojištění jako OBZP. V roce 2027 to bude již v částce 3 362 Kč (v roce 2026 to je ve výši 3 024 Kč).
- Sociální pojištění si však investoři platit nemusí, což může být kámen úrazu, protože nemusí splnit ani minimální dobu pojištění pro přiznání státního důchodu. Pro investory je řešením účast na dobrovolném důchodovém pojištění.
Jaké hrubé mzdě odpovídá minimální dobrovolné důchodové pojištění?
Většina pojištěnců účastných na dobrovolném důchodovém pojištění si platí pouze minimální dobrovolné důchodové pojištění, aby splnili podmínky pro přiznání státního důchodu, přičemž počítají s podprůměrným státním důchodem. Pochopitelně záleží na konkrétním průběhu pojištění a jak dlouhé období je formou dobrovolného důchodového pojištění řešeno.
- Minimální měsíční dobrovolné důchodové pojištění v roce 2027 činí 3 617 Kč, což odpovídá hrubé mzdě 12 916 Kč.
- Zaměstnanec s minimální mzdou, která v roce 2027 činí 24 900 Kč, je na tom pro důchodové účely výrazně lépe než investor platící si minimální dobrovolné důchodové pojištění.
Splnit podmínky pro důchod se rozhodně vyplatí
I když je při minimálním dobrovolném důchodovém pojištění výsledný starobní důchod nízký, tak i pro investory je výhodné v důchodu pobírat státní důchod a k tomu naspořené vlastní peníze. Investoři se pochopitelně na důchod zajišťují vlastními prostředky, ale nesplnit vůbec podmínky pro přiznání důchodu není finančně rozumné. Vždyť v roce 2027 bude činit minimální starobní důchod již 10 340 Kč. Investoři, kteří byli několik let zaměstnanci s hrubou mzdou okolo průměrné mzdy, mají následně řádný starobní důchod významně vyšší nad částkou minimálního důchodu, i když si dlouhodobě platili minimální dobrovolné důchodové pojištění. Průměrný starobní důchod bude v příštím roce přes 22 tisíc korun, takže „investorský důchod“ třeba 15 tisíc je podprůměrný, ale rozhodně se vyplatí takový důchod získat.
Důchodová kalkulačka – výpočet důchodu
Důchod v roce 2027 při nízkých příjmech a minimální době pojištění
Pro názornost máme v přiložené tabulce vypočten řádný starobní důchod při získání pouze minimální doby pojištění v rozsahu 35 let u nízkých průměrných důchodových mezd (osobních vyměřovacích základů). Výpočet je proveden dle výpočtové formule roku 2027.
|
Osobní vyměřovací základ
|
Doba pojištění
|
Řádný starobní důchod
|
11 000 Kč
|
35 let
|
10 792 Kč
|
13 000 Kč
|
35 let
|
11 814 Kč
|
15 000 Kč
|
35 let
|
12 837 Kč
|
17 000 Kč
|
35 let
|
13 859 Kč
|
19 000 Kč
|
35 let
|
14 881 Kč
|
21 000 Kč
|
35 let
|
15 903 Kč
vlastní výpočet autora
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Ideální řešení? Zkrácený úvazek za minimální mzdu
I pro investory s vysokými pasivními příjmy může být zajímavé mít hodně zkrácený úvazek s minimální mzdou platnou na plný úvazek. Takovým zaměstnáním má investor vyřešen svůj pojistný vztah pro budoucí důchodové účely a neplatí si již sám zdravotní pojištění jako OBZP. Navíc má nárok i na případné nemocenské dávky. Zaměstnání za minimální mzdu je navíc pro výpočet důchodu značně lepší než platba minimálního dobrovolného důchodového pojištění. To platí samozřejmě nejenom pro budoucí starobní důchod, ale i pro případný invalidní důchod.