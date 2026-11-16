Investovali jste do společného bydlení vlastní peníze? Při rozvodu se zohlední i změna hodnoty majetku

Vložili jste v manželství vaše peníze z úspor či dědictví do společného bydlení? Co se s těmito penězi stane v případě, když se rozvedete? Zohlední se jen částka, kterou jeden z nich původně vložil, nebo také to, jak se mezitím změnila hodnota domu či bytu?
Co se dozvíte v článku
Případ bývalých manželů se dostal letos Nejvyššímu soudu. Ten rozhodl, že při vypořádání společného jmění se musí zohlednit také změna hodnoty takto vložených peněz. A to i tehdy, když se manželé na takovém postupu předem výslovně nedohodli.
Muž použil peníze z dědictví na koupi společného domu
Spor vznikl mezi bývalými manžely, kteří se po rozvodu nedokázali dohodnout na vypořádání svého společného jmění. Jednou z řešených otázek bylo, jak zohlednit peníze, které muž získal dědictvím po svém otci, a které následně použil na pořízení rodinného domu patřícího do společného jmění manželů.
Muž tvrdil, že na nákup podílu na domě vynaložil ze svého výlučného majetku částku přesahující jeden milion korun. Při vypořádání společného jmění proto požadoval, aby se nepřihlíželo pouze k původní výši těchto prostředků, ale také ke změně hodnoty majetku, na jehož pořízení byly použity.
Odvolací soud však jeho požadavek odmítl. Vycházel z toho, že takové zohlednění, označované jako valorizace vnosu, by bylo možné pouze tehdy, pokud by se na něm manželé výslovně dohodli. Právě tento závěr muž napadl dovoláním k Nejvyššímu soudu.
Valorizace vnosů při vypořádání společného jmění manželů
Při valorizaci vnosů jde o situaci, kdy jeden z manželů použije peníze ze společného jmění na svůj výlučný majetek, nebo naopak vloží své vlastní peníze do společného majetku. Může jít například o peníze ze společného účtu, které manželé použijí na opravu domu patřícího pouze jednomu z nich. Opačným příkladem je situace, kdy jeden z manželů použije peníze z dědictví na koupi společného domu.
Občanský zákoník stanoví, že se při vypořádání společného jmění musí s takovými vnosy počítat. Nezohledňuje se přitom vždy jen původně vložená částka. Podle § 742 odst. 2 občanského zákoníku se bere v úvahu také to, jak se změnila hodnota majetku, do kterého byly peníze vloženy, a to od okamžiku jejich použití až do zániku nebo zúžení společného jmění.
To znamená, že pokud jeden z manželů použije například peníze z dědictví na pořízení společného domu, při vypořádání se nemusí zohlednit pouze původní částka. Přihlíží se také k tomu, jak se změnila hodnota příslušné části majetku. Tato změna přitom může být jak směrem nahoru, tak směrem dolů.
Předchozí dohoda manželů nemůže být dle soudu podmínkou
Otázka nutnosti výslovné dohody manželů byla při rozhodování Nejvyššího soudu zásadní. Odvolací soud vycházel z dřívějšího rozhodnutí Nejvyššího soudu, podle kterého bylo možné valorizaci podmínit dohodou manželů.
Mezitím se však touto otázkou zabýval Ústavní soud. V nálezu ze dne 11. září 2024 vysvětlil, že právní úprava vypořádání vnosů podle občanského zákoníku vychází z principů bezdůvodného obohacení, nikoli z odpovědnosti za škodu. Z toho dle soudu vyplývá, že valorizaci nelze obecně podmiňovat výslovnou dohodou manželů.
Nejvyšší soud na tento závěr navázal a zdůraznil závaznost právního názoru Ústavního soudu. Potvrdil proto, že samotná absence dohody mezi manžely nemůže být důvodem, proč změnu hodnoty vnosu při vypořádání nezohlednit.
Závěr shrnul v právní větě svého rozhodnutí následovně: „Započtení zvýšené nebo snížené hodnoty toho, co ze společného majetku bylo vynaloženo na výhradní majetek manžela, stejně jako hodnoty toho, co z výhradního majetku manžela bylo vynaloženo na společný majetek (tzv. valorizace), nelze při vypořádání společného jmění podmiňovat tím, že se na něm manželé výslovně dohodnou.“
Myslíte si, že by se při rozvodu měla zohlednit také změna hodnoty majetku, do kterého jeden z manželů vložil vlastní peníze?
Vložené peníze je důležité prokázat
Řešený případ tak může posloužit i dalším manželům, kteří se ocitnou v podobné situaci. Pro zohlednění změny hodnoty vnosu není nutné, aby si manželé valorizaci předem výslovně sjednali.
To ale neznamená, že se každému automaticky přizná nárok na vrácení původní částky navýšené o růst ceny celé nemovitosti. Vždy bude záležet na tom, zda se podaří doložit, odkud peníze pocházely, kolik jich bylo použito a jak se změnila hodnota majetku, do kterého byly vloženy.