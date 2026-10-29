Jak daní příjem z nájmu OSVČ, zaměstnanec, důchodce nebo student?

Z příjmu z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu se neplatí sociální a zdravotní pojištění. Od daně z příjmu však příjem z nájmu osvobozen není a ani není stanoven nějaký limit, do kterého se z nájmu daň z příjmu neplatí. Přesto se daňové povinnosti a výpočet daně z nájmu liší, jak si ukážeme v praktických příkladech.
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Příklad 1) Žádné daňové starosti za rok 2026
Student Ondřej je ve třetím ročníku VŠ a v červenci zdědil byt po babičce. Než dostuduje, tak byt pronajímá, protože studuje v jiném městě. Za měsíce září až prosinec 2026 bude mít Ondřej celkový příjem z nájmu ve výši 48 000 Kč. Žádné jiné zdanitelné příjmy za rok 2026 Ondřej nemá, takže nebude mít žádné daňové starosti.
Dle § 38g, odstavce 1) zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. platí, že povinnost podat daňové přiznání vzniká při ročním zdanitelném příjmu ve výši 50 000 Kč. Ondřej má rozhodný příjem do limitu, takže daňové přiznání za rok 2026 podávat nebude. Za rok 2027 již bude situace odlišná, protože příjem z nájmu bude mít nad limit, takže se podání daňového přiznání nevyhne. V daňovém přiznání za rok 2027 uplatní nejenom základní daňovou slevu na poplatníka, ale i daňovou slevu na studenta, což je legislativní novinka roku 2027 (v letech 2024 až 2026 byla sleva na studenta zrušena).
Příklad 2) Daňové přiznání bez platby daně z příjmu
Paní Tereza odešla na podzim 2025 do předčasného důchodu o necelé tři roky dříve. Předčasný důchod si mohla z finančních důvodů dovolit, protože má i pravidelný příjem z nájmu jednopokojového bytu, což byl finanční plán paní Terezy na důchod. Vzhledem k tomu, že z příjmu z nájmu se neplatí sociální pojištění, tak mohou mít předčasní důchodci libovolně vysoký příjem z nájmu.
Za celý rok 2026 bude mít paní Tereza příjem z nájmu ve výši 180 000 Kč, výdaje uplatní 30% výdajovým paušálem, takže daňový základ bude mít 126 000 Kč. V daňovém přiznání za rok 2026 však uplatní slevu na poplatníka ve výši 30 840 Kč, na kterou mají nárok všichni daňoví poplatníci, tedy i předčasní důchodci. Sleva na poplatníka sníží vypočtenou daň z příjmu do nuly. Paní Tereza nebude platit žádné daně z důchodu ani z nájmu. „Nulové“ daňové přiznání však musí paní Tereza podat, bude zde samozřejmě uvádět pouze daňový základ z nájmu.
Příklad 3) OSVČ a příjem z nájmu
Živnostník Lukáš již několik let pronajímá dvoupokojový byt. To je důvodem, proč si nemůže plnit své daňové záležitosti účastí v dobrovolném měsíčním paušálním režimu, neboť má jiné zdanitelné příjmy vyšší než 50 000 Kč (dle § 7a, odstavce 1) zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. Pan Lukáš je rozvedený, takže nepřipadá ani do úvahy, že by příjem z nájmu zdaňovala jeho manželka. U nemovitostí ve SJM může příjem z nájmu zdaňovat ten z manželů, pro kterého je to daňově výhodnější.
Do daňového přiznání tak bude pan Lukáš uvádět dílčí daňové základy ze samostatné výdělečné činnosti a z nájmu, bude tedy vyplňovat přílohu číslo jedna a přílohu číslo dva daňového přiznání. Vzhledem k tomu, že veškeré daňové slevy a daňové odpočty využije v plném rozsahu pro rozhodné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, tak z daňového základu z nájmu (příjmu poníženého o související výdaje) ve výši 170 000 Kč zaplatí na dani z příjmu 25 500 Kč (170 000 Kč x 15 %).
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Příklad 4) Zaměstnanec s povinností odevzdání daňového přiznání
Paní Helena má kromě pravidelného příjmu ze zaměstnání ještě pravidelný příjem z nájmu. Vzhledem k tomu, že roční příjem z nájmu za rok 2026 bude vyšší než 20 000 Kč, tak nebude moci za paní Helenu její zaměstnavatel provést roční zúčtování daně, jak vyplývá z § 38g, odstavce 2) zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. Paní Helena si bude muset sama vyplnit daňové přiznání, přičemž k jeho vyplnění bude potřebovat od zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech.
Roční daňový základ (příjem ponížený o výdaje) z nájmu bude mít paní Helena ve výši 190 000 Kč. Kromě daňové slevy na poplatníka neuplatňuje paní Helena žádnou jinou daňovou slevu nebo daňový odpočet, takže roční nedoplatek z důvodu příjmu z nájmu bude 28 500 Kč (190 000 Kč x 15 %), protože slevu na poplatníka využila v plném rozsahu během roku při výpočtu měsíční čisté mzdy, kdy se vypočítávaly i měsíční daňové zálohy.
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