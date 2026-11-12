Jak je to s kontrolou znamének a jejich odstraněním u dermatologa. Platíte vy nebo zdravotní pojišťovna?

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo na začátku října metodické stanovisko, které jasně stanovuje, jaké poplatky a za co si mohou lékaři účtovat a které už jsou nezákonným tabu. Platby za kontrolu znamének anebo jejich odstranění sice v dokumentu zmíněny nejsou, přesto se v praxi mnohdy řeší. Pravdou je, že dermatolog po vás platbu požadovat může. Má to však svá pravidla.
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Kontrolu znamének může, ale nemusí hradit zdravotní pojišťovna
Hned na úvod je důležité zmínit, že, na kterou má pacient nárok jednou za dva roky. Kontrola se zde provádí bez jakéhokoli přístrojového zařízení a jejím úkolem je zachytit podezřelá znaménka, ale i další přednádorová a nádorová onemocnění kůže.
Následné dermatologické vyšetření, včetně kontroly znaménka ručním nebo digitálním dermatoskopem, hradí zdravotní pojišťovna, pokud jej lékař indikuje na základě podezřelého nálezu a proběhne ve smluvním zdravotnickém zařízení.
Vyšetření u kožního lékaře je hrazeno také bez doporučení praktického lékaře, pokud pacient přichází kvůli konkrétním obtížím. Může jít např. o znaménko, které mění velikost, tvar či barvu, krvácí, svědí nebo bolí. V takovém případě by pacient neměl s návštěvou dermatologa otálet.
Jestliže vyšetření hradí zdravotní pojišťovna, nelze po pacientovi nebo klientovi požadovat za tentýž úkon další platbu. To už je v rozporu s metodickým stanoviskem ministerstva zdravotnictví.
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Kdy si klient bude hradit kontrolu znaménka u dermatologa sám?
Bude tomu tak v situaci, kdy se jedná o soukromou dermatologickou praxi, která nemá smlouvu s pacientovou zdravotní pojišťovnou.
Dále také tehdy, když si pacient chce nechat preventivně zkontrolovat znaménka dermatoskopem pouze z vlastní iniciativy, bez doporučení či lékařské indikace. V takovém případě si musí vyšetření zaplatit sám. Jako samoplátce ho může absolvovat i v ordinaci, která nemá smlouvu se zdravotní pojišťovnou. Cena se obvykle odvíjí od počtu kontrolovaných znamének. Někde se platí za jedno znaménko a každé další se připlácí, jinde mají ordinace stanovené cenové balíčky, např. pro 2 až 5, 6 až 10 nebo více než 10 znamének.
Na kontrolu znamének mohou zdravotní pojišťovny svým klientům přispívat v rámci fondů prevence.
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O proplacení odstranění pojišťovnou rozhoduje způsob a důvod zákroku
Zdravotní pojišťovna zaplatí lékaři za odstranění znaménka jedině v situaci, kdy k tomu existuje zdravotní indikace. To znamená, pokud je znaménko podezřelé, krvácí, mění se, bolí nebo hrozí riziko melanomu. V takovém případě má lékař pádný důvod doporučit jeho odstranění.
Znaménko poté odstraní dermatolog nebo chirurg, a to excizí, tedy chirurgickým vyříznutím. Tento zákrok je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Jeho součástí je navíc vždy i laboratorní rozbor, neboli histologie odebrané tkáně, aby se vyloučil kožní nádor.
Klient si naopak bude muset odstranění znaménka zaplatit sám, pokud k němu nevedou žádné zdravotní indikace, ale jde čistě o estetickou záležitost. Sem můžeme zařadit situace, kdy se mu znaménko zkrátka nelíbí, zavazí anebo mu vadí z jiného než zdravotního důvodu.
Stejně tak si bude muset odstranění znaménka na vlastní náklady zaplatit osoba, která se rozhodne pro odstranění laserem. U tohoto typu zákroku navíc není možné odebrat vzorek na histologické vyšetření.
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