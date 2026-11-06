Finance.cz  »  Důchody a dávky

Jak se v čase měnil maximální předčasný důchod? Jaký vliv má valorizace?

Petr Gola
Dnes

Sdílet

Způsobem výpočtu starobního důchodu je nepřímo stanovena i maximální částka starobního důchodu, která může být přiznána. To platí pro řádný i předčasný důchod. Podívejme se v praktických příkladech, jak se během let snižoval maximální předčasný důchod a jakou roli hraje valorizace.
Autor: Shutterstock
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Měsíční částka předčasného důchodu závisí na výši rozhodných příjmů, získané době pojištění a krácení za předčasnost. Ze všech rozhodných příjmů od roku 1986 se vypočítává osobní vyměřovací základ (průměrná důchodová mzda), který se následně redukuje. K částce osobního vyměřovacího základu nad druhou redukční hranici se již při výpočtu starobního důchodu v níže porovnávaných letech nepřihlíží, čímž je nepřímo stanovena i maximální výše výpočtového základu. Maximální částka předčasného důchodu následně závisí pouze na získané době pojištění a zvoleném krácení za předčasnost. 

Co se dozvíte v článku
  1. Praktické porovnání v letech 2016 až 2027
  2. Vliv valorizace u předčasného důchodu 
  3. Nejvýhodněji vychází začátek roku 2022

Praktické porovnání v letech 2016 až 2027

V tabulce níže máme vypočten maximální předčasný důchod při době pojištění v rozsahu 43 let a odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku, takže se provádí krácení za 12 x započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. To znamená, že platí: 

  • Ve všech letech počítáme s tím, že osobní vyměřovací základ je v daném roce přiznání nad druhou redukční hranicí. 
  • Při vyšší době pojištění by byla částka maximálního předčasného důchodu vyšší a při nižší době pojištění by byla nižší. 
  • Při zvoleném nižším krácení (tj. pozdějším odchodu do předčasného důchodu) by byl maximální předčasný důchod vyšší, při pozdějším odchodu do předčasného důchodu (právě přesně o tři roky dříve nebo i ještě dříve v době, kdy bylo možné odejít do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech) by byl maximální předčasný důchod nižší.

Kalkulačka starobního důchodu

Vliv valorizace u předčasného důchodu 

I předčasné důchody se během let valorizovaly. V posledním sloupci tabulky máme tedy zohledněny valorizace příslušného předčasného důchodu k roku 2027. To znamená, že v posledním sloupci je hodnota maximálního předčasného důchodu z jednotlivých let v roce 2027, aby byly částky porovnatelné. Při výpočtu předčasných důchodů nepočítáme s výchovným na děti. 

Na co si dát při porovnávání předčasného důchodu pozor?

školení pro účetní lEET 2.0d

  • Ve všech případech počítáme s tím, že byl předčasný důchod přiznán v únoru daného roku. To je důležité s ohledem na mimořádné valorizace, které proběhly v průběhu let 2022 a 2023, rovněž to hraje roli pro stanovení případné omezené valorizace od ledna u novějších předčasných důchodů.
  • Během let se měnilo krácení za předčasnost, v letech 2016 až 2023 (do konce září) činilo při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku 14,4 % výpočtového základu, od října 2023 však již činí krácení 18 % výpočtového základu. 
  • Od října 2023 nemají „noví“ předčasní důchodci, kteří do konce roku nedosáhli řádného důchodového věku nárok na zvýšení procentní výměry důchodu. Tato skutečnost je při valorizaci daných důchodů zohledněna, týká se předčasných důchodů přiznaných v únoru 2024, 2025 a 2026. 

Rok

Přiznaná částka  předčasného důchodu

Částka důchodu  v roce 2027

2027

37 465 Kč

37 465 Kč

2026

35 753 Kč

36 023 Kč

2025

34 225 Kč

34 735 Kč

2024

32 321 Kč

33 091 Kč

2023

31 630 Kč

34 776 Kč

2022

30 523 Kč

39 284 Kč

2021

27 799 Kč

37 059 Kč

2020

27 324 Kč

38 696 Kč

2019

25 643 Kč

38 495 Kč

2018

23 212 Kč

36 816 Kč

2017

21 867 Kč

36 042 Kč

2016

20 918 Kč

35 374 Kč

vlastní výpočet autora

Nevýhody předčasného důchodu přiznaného od října 2023 Přečtěte si také:

Nevýhody předčasného důchodu přiznaného od října 2023

Nejvýhodněji vychází začátek roku 2022

Z tabulky názorně vidíme, že nejvýhodněji vychází maximální předčasný důchod přiznaný v únoru 2022. Proč tomu tak je? V tomto případě se zohledňují dvě poměrně vysoké mimořádné valorizace v roce 2022 i jedna mimořádná valorizace v roce 2023. Přičemž při mimořádných valorizacích se zvyšovala pouze procentní výměra důchodu, takže tento způsob valorizace je pro lidi s vysokými příjmy nejvýhodnější. Současně pro předčasné důchody přiznané v lednu 2022 neplatily žádné omezující podmínky, které se vztahují na předčasné důchody přiznané od října 2023 (tj. vyšší krácení a omezená valorizace). Na druhém a třetím místě jsou maximální předčasné důchody přiznané v letech 2019 a 2020. Naproti tomu nejhůře vychází maximální předčasný důchod přiznaný v lednu 2024 a 2025. Důvodem jsou omezené valorizace v následujících letech. Rok 2027 vychází již lépe než roky 2024 a 2025, důvodem je výrazné posunutí redukčních hranic.

Kdy je odchod do důchodu koncem roku značně ztrátový? A kdy naopak ziskový? Přečtěte si také:

Kdy je odchod do důchodu koncem roku značně ztrátový? A kdy naopak ziskový?

Uvažujete/uvažovali jste o odchodu do předčasného důchodu?

Zobraz výsledek
  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

Témata:

Kvíz týdne

O kolik Pavel porazil Babiše při volbě prezidenta? Zkuste si náš volební kvíz!
1/10 otázek
Spustit kvíz


Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Daňové a účetní novinky roku 2027
6. 1. 2027
9:00
Více
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2027
11. 1. 2027
9:00
Více
ONLINE ŠKOLENÍ: EET 2.0 v praxi se záznamem v ceně
VÍC INFO