Jak se v čase měnil maximální předčasný důchod? Jaký vliv má valorizace?

Měsíční částka předčasného důchodu závisí na výši rozhodných příjmů, získané době pojištění a krácení za předčasnost. Ze všech rozhodných příjmů od roku 1986 se vypočítává osobní vyměřovací základ (průměrná důchodová mzda), který se následně redukuje. K částce osobního vyměřovacího základu nad druhou redukční hranici se již při výpočtu starobního důchodu v níže porovnávaných letech nepřihlíží, čímž je nepřímo stanovena i maximální výše výpočtového základu. Maximální částka předčasného důchodu následně závisí pouze na získané době pojištění a zvoleném krácení za předčasnost.
Co se dozvíte v článku
Praktické porovnání v letech 2016 až 2027
V tabulce níže máme vypočten maximální předčasný důchod při době pojištění v rozsahu 43 let a odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku, takže se provádí krácení za 12 x započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. To znamená, že platí:
- Ve všech letech počítáme s tím, že osobní vyměřovací základ je v daném roce přiznání nad druhou redukční hranicí.
- Při vyšší době pojištění by byla částka maximálního předčasného důchodu vyšší a při nižší době pojištění by byla nižší.
- Při zvoleném nižším krácení (tj. pozdějším odchodu do předčasného důchodu) by byl maximální předčasný důchod vyšší, při pozdějším odchodu do předčasného důchodu (právě přesně o tři roky dříve nebo i ještě dříve v době, kdy bylo možné odejít do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech) by byl maximální předčasný důchod nižší.
Kalkulačka starobního důchodu
Vliv valorizace u předčasného důchodu
I předčasné důchody se během let valorizovaly. V posledním sloupci tabulky máme tedy zohledněny valorizace příslušného předčasného důchodu k roku 2027. To znamená, že v posledním sloupci je hodnota maximálního předčasného důchodu z jednotlivých let v roce 2027, aby byly částky porovnatelné. Při výpočtu předčasných důchodů nepočítáme s výchovným na děti.
Na co si dát při porovnávání předčasného důchodu pozor?
- Ve všech případech počítáme s tím, že byl předčasný důchod přiznán v únoru daného roku. To je důležité s ohledem na mimořádné valorizace, které proběhly v průběhu let 2022 a 2023, rovněž to hraje roli pro stanovení případné omezené valorizace od ledna u novějších předčasných důchodů.
- Během let se měnilo krácení za předčasnost, v letech 2016 až 2023 (do konce září) činilo při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku 14,4 % výpočtového základu, od října 2023 však již činí krácení 18 % výpočtového základu.
- Od října 2023 nemají „noví“ předčasní důchodci, kteří do konce roku nedosáhli řádného důchodového věku nárok na zvýšení procentní výměry důchodu. Tato skutečnost je při valorizaci daných důchodů zohledněna, týká se předčasných důchodů přiznaných v únoru 2024, 2025 a 2026.
|
Rok
|
Přiznaná částka předčasného důchodu
|
Částka důchodu v roce 2027
|
2027
|
37 465 Kč
|
37 465 Kč
|
2026
|
35 753 Kč
|
36 023 Kč
|
2025
|
34 225 Kč
|
34 735 Kč
|
2024
|
32 321 Kč
|
33 091 Kč
|
2023
|
31 630 Kč
|
34 776 Kč
|
2022
|
30 523 Kč
|
39 284 Kč
|
2021
|
27 799 Kč
|
37 059 Kč
|
2020
|
27 324 Kč
|
38 696 Kč
|
2019
|
25 643 Kč
|
38 495 Kč
|
2018
|
23 212 Kč
|
36 816 Kč
|
2017
|
21 867 Kč
|
36 042 Kč
|
2016
|
20 918 Kč
|
35 374 Kč
vlastní výpočet autora
Nejvýhodněji vychází začátek roku 2022
Z tabulky názorně vidíme, že nejvýhodněji vychází maximální předčasný důchod přiznaný v únoru 2022. Proč tomu tak je? V tomto případě se zohledňují dvě poměrně vysoké mimořádné valorizace v roce 2022 i jedna mimořádná valorizace v roce 2023. Přičemž při mimořádných valorizacích se zvyšovala pouze procentní výměra důchodu, takže tento způsob valorizace je pro lidi s vysokými příjmy nejvýhodnější. Současně pro předčasné důchody přiznané v lednu 2022 neplatily žádné omezující podmínky, které se vztahují na předčasné důchody přiznané od října 2023 (tj. vyšší krácení a omezená valorizace). Na druhém a třetím místě jsou maximální předčasné důchody přiznané v letech 2019 a 2020. Naproti tomu nejhůře vychází maximální předčasný důchod přiznaný v lednu 2024 a 2025. Důvodem jsou omezené valorizace v následujících letech. Rok 2027 vychází již lépe než roky 2024 a 2025, důvodem je výrazné posunutí redukčních hranic.