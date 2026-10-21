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Jak snižuje důchod v roce 2027 nezaměstnanost nad „limit“?

Petr Gola
Dnes

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Období evidence na úřadu práce se v zákonném rozsahu započítává pro důchodové účely. Krátkodobá nezaměstnanost tedy s ohledem na výši důchodu nevadí. Delší nezaměstnanost však již důchod snižuje. O kolik? Podívejme se na praktické příklady.
Peníze a státní rozpočet
Autor: Michal Bureš (ChatGPT)
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Měsíční částku starobního důchodu zásadním způsobem ovlivňuje získaná doba pojištění v celých ukončených letech. Do doby pojištění se přitom započítávají nejenom odpracované roky, ale i tzv. náhradní doby pojištění.

Co se dozvíte v článku
  1. Evidence na úřadu práce je nutností
  2. Pobírání podpory v nezaměstnanosti je klíčové
  3. Dlouhodobá nezaměstnanost je problém
  4. Dvojí negativní vliv na výši důchodu
  5. Vyšší nehodnocená nezaměstnanost snižuje důchod ještě více

Mezi náhradní doby pojištění přitom patří právě i evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu. Pro přiznání řádného starobního důchodu musí být získána doba pojištění alespoň v rozsahu 35 let, jinak nemůže být starobní důchod ke dni dosažení řádného důchodového věku přiznán. Nezaměstnanost nad limit se již do doby pojištění nezapočítává a dlouhodobá nezaměstnanost tak může být důvodem, proč je důchod přiznán až později při splnění „změkčených podmínek“.  

Evidence na úřadu práce je nutností

Při splnění zákonných podmínek se jako náhradní doba pojištění započítává pouze evidence na úřadu práce. Nezaměstnanost bez evidence na úřadu práce se jako náhradní doba pojištění nehodnotí, i když trvala pouze několik měsíců. I kvůli budoucím důchodovým nárokům je tak vhodné se registrovat na úřadu práce při ztrátě zaměstnání. 

Pobírání podpory v nezaměstnanosti je klíčové

Evidence na úřadu práce, když náleží podpora v nezaměstnanosti, se započítává jako náhradní doba pojištění vždy. Několik krátkodobých nezaměstnaností s nárokem na podporu v nezaměstnanosti je tedy pro výpočet starobního důchodu v pohodě. Podpůrčí doba u podpory v nezaměstnanosti se liší dle věku. 

Jak se změní podpora v nezaměstnanosti v roce 2027?

Dlouhodobá nezaměstnanost je problém

Evidence na úřadu práce, když již nenáleží podpora v nezaměstnanosti, se započítává jako náhradní doba pojištění maximálně v rozsahu tří let, přičemž se toto období hodnotí zpětně a do 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku. 

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Dvojí negativní vliv na výši důchodu

Nezaměstnanost nad zákonný limit má hned dvojí negativní vliv na měsíční částku starobního důchodu: 

  1. Nezískává se další doba pojištění, přičemž každý ukončený rok pojištění zvyšuje měsíční částku starobního důchodu více, než by se mohlo zdát na první pohled. 
  2. Nulový rozhodný příjem během daného období snižuje osobní vyměřovací základ (průměrnou důchodovou mzdu). 

Praktické porovnání

Pan Michal odejde v roce 2027 do řádného starobního důchodu, průměrnou důchodovou mzdu bude mít 53 000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 44 let, a to i se započtením náhradních dob u nezaměstnanosti. Panu Michalovi bude přiznán řádný starobní důchod ve výši 24 936 Kč. 

Pan Tomáš odejde rovněž v roce 2027 do řádného starobního důchodu, oproti panu Michalovi má však jeden celý rok nezaměstnanosti nad limit, která se mu již pro důchod nepočítá. Pan Tomáš tak získal dobu pojištění v rozsahu 43 let a jeho osobní vyměřovací základ je z důvodu rozmělnění příjmů 51 673 Kč. Roční mezera v pojištění snížila panu Tomášovi průměrnou důchodovou mzdu o 1 327 Kč. Panu Tomášovi bude přiznán řádný starobní důchod ve výši 24 265 Kč. 

Roční nehodnocená nezaměstnanost snížila panu Tomášovi dobu pojištění o jeden rok a osobní vyměřovací základ, což znamená nižší měsíční starobní důchod o 671 Kč. 

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Vyšší nehodnocená nezaměstnanost snižuje důchod ještě více

Žadatelé o starobní důchod s většími mezerami v pojištění z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti, která se již nehodnotí jako náhradní doba pojištění pro výpočet důchodu, by měli počítat s ještě větším snížením státního důchodu. 

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V přiložené tabulce máme pro názornost provedeny výpočty řádného starobního důchodu v roce 2027 u různých osobních vyměřovacích základů (průměrných důchodových mezd za odpracované roky) u doby pojištění v rozsahu 44 let. Následně máme provedeny propočty u roční, dvouleté a tříleté mezeře v pojištění z důvodu nezaměstnanosti nad limit, obdobným způsobem jako v předchozím praktickém příkladu. U všech variant máme přepočten i osobní vyměřovací základ z důvodu jeho „rozmělnění“ (snížení) vlivem mezer v pojištění, kdy se již delší nezaměstnanost nehodnotí jako náhradní doba pojištění

44 let pojištění

43 let pojištění (roční mezera)

42 let pojištění (dvouletá mezera)

41 let pojištění (tříletá mezera)

OVZ v Kč

Důchod v Kč

OVZ v Kč

Důchod v Kč

OVZ v Kč

Důchod v Kč

OVZ v Kč

Důchod v Kč

35 000 

21 867

34 124

21 342

33 271

20 827

32 418

20 318

45 000 

23 572

43 874

22 966

42 777

22 374

41 680

21 789

55 000 

25 276

53 623

24 590

52 283

23 920

50 942

23 260

65 000 

26 981

63 373

26 214

61 789

25 467

60 204

24 732

80 000 

29 538

77 997

28 650

76 047

27 787

74 097

26 939

100 000 

32 947

97 496

31 898

95 059

30 880

92 622

29 881

130 000 

38 061

126 745

36 770

123 577

35 521

120 408

34 295

160 000 

43 174

155 994

41 643

152 094

40 160

148 194

38 708

vlastní výpočet autora

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Autor článku

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

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