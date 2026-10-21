Jak snižuje důchod v roce 2027 nezaměstnanost nad „limit“?

Měsíční částku starobního důchodu zásadním způsobem ovlivňuje získaná doba pojištění v celých ukončených letech. Do doby pojištění se přitom započítávají nejenom odpracované roky, ale i tzv. náhradní doby pojištění.
Co se dozvíte v článku
Mezi náhradní doby pojištění přitom patří právě i evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu. Pro přiznání řádného starobního důchodu musí být získána doba pojištění alespoň v rozsahu 35 let, jinak nemůže být starobní důchod ke dni dosažení řádného důchodového věku přiznán. Nezaměstnanost nad limit se již do doby pojištění nezapočítává a dlouhodobá nezaměstnanost tak může být důvodem, proč je důchod přiznán až později při splnění „změkčených podmínek“.
Evidence na úřadu práce je nutností
Při splnění zákonných podmínek se jako náhradní doba pojištění započítává pouze evidence na úřadu práce. Nezaměstnanost bez evidence na úřadu práce se jako náhradní doba pojištění nehodnotí, i když trvala pouze několik měsíců. I kvůli budoucím důchodovým nárokům je tak vhodné se registrovat na úřadu práce při ztrátě zaměstnání.
Pobírání podpory v nezaměstnanosti je klíčové
Evidence na úřadu práce, když náleží podpora v nezaměstnanosti, se započítává jako náhradní doba pojištění vždy. Několik krátkodobých nezaměstnaností s nárokem na podporu v nezaměstnanosti je tedy pro výpočet starobního důchodu v pohodě. Podpůrčí doba u podpory v nezaměstnanosti se liší dle věku.
Jak se změní podpora v nezaměstnanosti v roce 2027?
Dlouhodobá nezaměstnanost je problém
Evidence na úřadu práce, když již nenáleží podpora v nezaměstnanosti, se započítává jako náhradní doba pojištění maximálně v rozsahu tří let, přičemž se toto období hodnotí zpětně a do 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku.
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Dvojí negativní vliv na výši důchodu
Nezaměstnanost nad zákonný limit má hned dvojí negativní vliv na měsíční částku starobního důchodu:
- Nezískává se další doba pojištění, přičemž každý ukončený rok pojištění zvyšuje měsíční částku starobního důchodu více, než by se mohlo zdát na první pohled.
- Nulový rozhodný příjem během daného období snižuje osobní vyměřovací základ (průměrnou důchodovou mzdu).
Praktické porovnání
Pan Michal odejde v roce 2027 do řádného starobního důchodu, průměrnou důchodovou mzdu bude mít 53 000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 44 let, a to i se započtením náhradních dob u nezaměstnanosti. Panu Michalovi bude přiznán řádný starobní důchod ve výši 24 936 Kč.
Pan Tomáš odejde rovněž v roce 2027 do řádného starobního důchodu, oproti panu Michalovi má však jeden celý rok nezaměstnanosti nad limit, která se mu již pro důchod nepočítá. Pan Tomáš tak získal dobu pojištění v rozsahu 43 let a jeho osobní vyměřovací základ je z důvodu rozmělnění příjmů 51 673 Kč. Roční mezera v pojištění snížila panu Tomášovi průměrnou důchodovou mzdu o 1 327 Kč. Panu Tomášovi bude přiznán řádný starobní důchod ve výši 24 265 Kč.
Roční nehodnocená nezaměstnanost snížila panu Tomášovi dobu pojištění o jeden rok a osobní vyměřovací základ, což znamená nižší měsíční starobní důchod o 671 Kč.
Předčasný důchod v roce 2027 snižuje zvýšené krácení v posledních letech o tisíce ročně
Vyšší nehodnocená nezaměstnanost snižuje důchod ještě více
Žadatelé o starobní důchod s většími mezerami v pojištění z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti, která se již nehodnotí jako náhradní doba pojištění pro výpočet důchodu, by měli počítat s ještě větším snížením státního důchodu.
V přiložené tabulce máme pro názornost provedeny výpočty řádného starobního důchodu v roce 2027 u různých osobních vyměřovacích základů (průměrných důchodových mezd za odpracované roky) u doby pojištění v rozsahu 44 let. Následně máme provedeny propočty u roční, dvouleté a tříleté mezeře v pojištění z důvodu nezaměstnanosti nad limit, obdobným způsobem jako v předchozím praktickém příkladu. U všech variant máme přepočten i osobní vyměřovací základ z důvodu jeho „rozmělnění“ (snížení) vlivem mezer v pojištění, kdy se již delší nezaměstnanost nehodnotí jako náhradní doba pojištění
|
44 let pojištění
|
43 let pojištění (roční mezera)
|
42 let pojištění (dvouletá mezera)
|
41 let pojištění (tříletá mezera)
|
OVZ v Kč
|
Důchod v Kč
|
OVZ v Kč
|
Důchod v Kč
|
OVZ v Kč
|
Důchod v Kč
|
OVZ v Kč
|
Důchod v Kč
|
35 000
|
21 867
|
34 124
|
21 342
|
33 271
|
20 827
|
32 418
|
20 318
|
45 000
|
23 572
|
43 874
|
22 966
|
42 777
|
22 374
|
41 680
|
21 789
|
55 000
|
25 276
|
53 623
|
24 590
|
52 283
|
23 920
|
50 942
|
23 260
|
65 000
|
26 981
|
63 373
|
26 214
|
61 789
|
25 467
|
60 204
|
24 732
|
80 000
|
29 538
|
77 997
|
28 650
|
76 047
|
27 787
|
74 097
|
26 939
|
100 000
|
32 947
|
97 496
|
31 898
|
95 059
|
30 880
|
92 622
|
29 881
|
130 000
|
38 061
|
126 745
|
36 770
|
123 577
|
35 521
|
120 408
|
34 295
|
160 000
|
43 174
|
155 994
|
41 643
|
152 094
|
40 160
|
148 194
|
38 708
vlastní výpočet autora