Jak valorizace snižuje důchodové rozdíly?

Lednové zvýšení starobního důchodu je výhodnější pro lidi s nízkou penzí. Jak je to možné? Každý státní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu, přičemž základní výměru důchodu mají důchodci stejně vysokou bez ohledu na konkrétní průběh pojištění.
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Zvýšení důchodu pro rok 2027
V roce 2026 činí základní výměra důchodu 4 900 Kč a od roku 2027 se zvyšuje na 5 170 Kč. Procentní výměra důchodu, která zohledňuje výši příjmů a získanou dobu pojištění před odchodem do důchodu, se zvyšuje od ledna 2027 pouze o 0,2 %. Vzhledem k tomu, že u podprůměrného starobního důchodu činí základní výměra důchodu vyšší část celkového důchodu než u nadprůměrného důchodu, tak se v procentním vyjádření zvýší důchod více lidem s nízkými důchody.
Praktický výpočet valorizace důchodu od ledna 2027
Pan Tomáš má v roce 2026 měsíční řádný starobní důchod ve výši pouze 16 000 Kč. Panu Tomášovi se z důvodu valorizace zvýší měsíční důchod v roce 2027 na 16 293 Kč, tedy o 1,83 %. Pan Michal má v roce 2026 měsíční řádný starobní důchod ve výši 32 000 Kč. Panu Michalovi se z důvodu valorizace zvýší měsíční důchod na 32 325 Kč, tedy o 1,02 %.
Kalkulačka valorizace důchodů od ledna 2027
Během let se procentní rozdíl mezi důchody snižuje
V následující tabulce uvádíme valorizace od roku 2017, jsou tedy uvedeny i tři mimořádné valorizace v průběhu let 2022 a 2023, kdy se zvyšovala pouze procentní výměra důchodu. V ostatních letech se základní výměra důchodu zvyšovala příjemcům starobního důchodu stejně a procentní výměra příslušným procentem.
|
Druh valorizace a termín (rok/měsíc)
|
Zvýšení základní výměry důchodu
|
Zvýšení procentní výměry důchodu
|
Řádná valorizace 2017/1
|
2550 Kč (zvýšení 110 Kč)
|
2,2 %
|
Řádná valorizace 2018/1
|
2 700 Kč (zvýšení 150 Kč)
|
3,5 %
|
Řádná valorizace 2019/1
|
3 270 Kč (zvýšení 570 Kč)
|
3,4 %
|
Řádná valorizace 2020/1
|
3 490 Kč (zvýšení 220 Kč)
|
5,2 % + 151 Kč
|
Řádná valorizace 2021/1
|
3 550 Kč (zvýšení 60 Kč)
|
7,1 %
|
Řádná valorizace 2022/1
|
3 900 Kč (zvýšení 350 Kč)
|
1,3 % + 300 Kč
|
Mimořádná valorizace 2022/6
|
3 900 Kč (beze změny)
|
8,2 %
|
Mimořádná valorizace 2022/9
|
3 900 Kč (beze změny)
|
5,2 %
|
Řádná valorizace 2023/1
|
4 040 Kč (zvýšení 140 Kč)
|
5,1 %
|
Mimořádná valorizace 2023/6
|
4 040 Kč (beze změny)
|
2,3 % + 400 Kč
|
Řádná valorizace 2024/1
|
4 400 Kč (zvýšení 360 Kč)
|
beze změny
|
Řádná valorizace 2025/1
|
4 660 Kč (zvýšení 260 Kč)
|
0,6 %
|
Řádná valorizace 2026/1
|
4 900 Kč (zvýšení o 240 Kč)
|
2,6 %
|
Řádná valorizace 2027/1
|
5 170 Kč (zvýšení o 270 Kč)
|
0,2 %
Jste pro vyšší valorizace důchodů, i při schodku státního rozpočtu?
Praktický výpočet porovnání růstu důchodů v letech
V tabulce níže si vypočteme hodnotu důchodů přiznaných koncem roku 2016 právě po lednové valorizaci v roce 2027. Zohledníme tedy všechny valorizace uvedené v předchozí tabulce. Porovnání si provedeme u tří hodnot důchodu ve výši 8 000 Kč, 14 000 Kč a 20 000 Kč.
Z tabulky názorně vidíme, že procentní rozdíl mezi těmito důchody se během let z důvodu způsobu valorizace snižoval. Kdyby nedošlo k vysokým třem mimořádným valorizacím, u kterých se nezvyšovala základní výměra důchodu, tak by byl rozdíl ještě vyšší.
- Starobní důchod z roku 2016 ve výši 8 000 Kč bude mít v lednu 2027 hodnotu 14 963 Kč, starobní důchod z roku 2016 ve výši 20 000 Kč bude mít v lednu 2027 hodnotu 33 924 Kč. V roce 2016 tak dosahoval nižší z těchto důchodů 40 % vyššího důchodu, ale v roce 2027 již 44,1 %. V procentním vyjádření se rozdíl mezi těmito důchody snížil.
- Důchod ve výši 8 000 Kč se v uvedeném období z důvodů valorizací zvýšil o 87,04 %, důchod ve výši 20 000 Kč se z důvodů valorizací zvýšil „jenom“ o 69,62 %.
- Způsob valorizací je výhodnější pro lidi s podprůměrnými důchody, a to právě z důvodu stejného zvyšování základní výměry důchodu, která plní v důchodové legislativě významnou solidární funkci.
|
Období
|
Zvýšení důchodu v letech
|
2016 – leden
|
8 000 Kč
|
14 000 Kč
|
20 000 Kč
|
2017 – leden
|
8 233 Kč
|
14 365 Kč
|
20 497 Kč
|
2018 – leden
|
8 582 Kč
|
14 929 Kč
|
21 276 Kč
|
2019 – leden
|
9 352 Kč
|
15 915 Kč
|
22 478 Kč
|
2020 – leden
|
10 040 Kč
|
16 944 Kč
|
23 848 Kč
|
2021 – leden
|
10 566 Kč
|
17 960 Kč
|
25 354 Kč
|
2022 – leden
|
11 308 Kč
|
18 798 Kč
|
26 288 Kč
|
2022 – červen
|
11 916 Kč
|
20 020 Kč
|
28 124 Kč
|
2022 – září
|
12 333 Kč
|
20 859 Kč
|
29 384 Kč
|
2023 – leden
|
12 904 Kč
|
21 864 Kč
|
30 824 Kč
|
2023 – červen
|
13 508 Kč
|
22 674 Kč
|
31 841 Kč
|
2024 – leden
|
13 868 Kč
|
23 034 Kč
|
32 201 Kč
|
2025 – leden
|
14 185 Kč
|
23 406 Kč
|
32 628 Kč
|
2026 – leden
|
14 673 Kč
|
24 134 Kč
|
33 596 Kč
|
2027 – leden
|
14 963 Kč
|
24 443 Kč
|
33 924 Kč
vlastní výpočet autora