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Jak valorizace snižuje důchodové rozdíly?

Petr Gola
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V důchodové legislativě je v Česku značně zastoupen prvek solidarity, to platí nejenom při samotném výpočtu důchodu, ale i při následném zvyšování důchodu z důvodu valorizace. Během let se tak rozdíl mezi vysokým a nízkým důchodem v procentním vyjádření snižuje, jak si ukážeme v praktických příkladech. Rok 2027 tento rozdíl ještě poměrně zesílí.
Autor: Depositphotos
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Lednové zvýšení starobního důchodu je výhodnější pro lidi s nízkou penzí. Jak je to možné? Každý státní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu, přičemž základní výměru důchodu mají důchodci stejně vysokou bez ohledu na konkrétní průběh pojištění. 

Co se dozvíte v článku
  1. Zvýšení důchodu pro rok 2027
  2. Během let se procentní rozdíl mezi důchody snižuje

Zvýšení důchodu pro rok 2027

V roce 2026 činí základní výměra důchodu 4 900 Kč a od roku 2027 se zvyšuje na 5 170 Kč. Procentní výměra důchodu, která zohledňuje výši příjmů a získanou dobu pojištění před odchodem do důchodu, se zvyšuje od ledna 2027 pouze o 0,2 %. Vzhledem k tomu, že u podprůměrného starobního důchodu činí základní výměra důchodu vyšší část celkového důchodu než u nadprůměrného důchodu, tak se v procentním vyjádření zvýší důchod více lidem s nízkými důchody. 

Praktický výpočet valorizace důchodu od ledna 2027

Pan Tomáš má v roce 2026 měsíční řádný starobní důchod ve výši pouze 16 000 Kč. Panu Tomášovi se z důvodu valorizace zvýší měsíční důchod v roce 2027 na 16 293 Kč, tedy o 1,83 %. Pan Michal má v roce 2026 měsíční řádný starobní důchod ve výši 32 000 Kč. Panu Michalovi se z důvodu valorizace zvýší měsíční důchod na 32 325 Kč, tedy o 1,02 %. 

Kalkulačka valorizace důchodů od ledna 2027

Během let se procentní rozdíl mezi důchody snižuje

V následující tabulce uvádíme valorizace od roku 2017, jsou tedy uvedeny i tři mimořádné valorizace v průběhu let 2022 a 2023, kdy se zvyšovala pouze procentní výměra důchodu. V ostatních letech se základní výměra důchodu zvyšovala příjemcům starobního důchodu stejně a procentní výměra příslušným procentem. 

Druh valorizace a termín (rok/měsíc)

Zvýšení základní výměry důchodu

Zvýšení procentní výměry důchodu

Řádná valorizace 2017/1

2550 Kč (zvýšení 110 Kč)

2,2 %

Řádná valorizace 2018/1

2 700 Kč (zvýšení 150 Kč)

3,5 %

Řádná valorizace 2019/1

3 270 Kč (zvýšení 570 Kč)

3,4 %

Řádná valorizace 2020/1

3 490 Kč (zvýšení 220 Kč)

5,2 % + 151 Kč

Řádná valorizace 2021/1

3 550 Kč (zvýšení 60 Kč)

7,1 %

Řádná valorizace 2022/1

3 900 Kč (zvýšení 350 Kč)

1,3 % + 300 Kč

Mimořádná valorizace 2022/6

3 900 Kč (beze změny)

8,2 %

Mimořádná valorizace 2022/9

3 900 Kč (beze změny)

5,2 %

Řádná valorizace 2023/1

4 040 Kč (zvýšení 140 Kč)

5,1 %

Mimořádná valorizace 2023/6

4 040 Kč (beze změny)

2,3 % + 400 Kč

Řádná valorizace 2024/1

4 400 Kč (zvýšení 360 Kč)

beze změny

Řádná valorizace 2025/1

4 660 Kč (zvýšení 260 Kč)

0,6 %

Řádná valorizace 2026/1

4 900 Kč (zvýšení o 240 Kč)

2,6 %

Řádná valorizace 2027/1

5 170 Kč (zvýšení o 270 Kč)

0,2 %

Jste pro vyšší valorizace důchodů, i při schodku státního rozpočtu?

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Praktický výpočet porovnání růstu důchodů v letech

V tabulce níže si vypočteme hodnotu důchodů přiznaných koncem roku 2016 právě po lednové valorizaci v roce 2027. Zohledníme tedy všechny valorizace uvedené v předchozí tabulce. Porovnání si provedeme u tří hodnot důchodu ve výši 8 000 Kč, 14 000 Kč a 20 000 Kč. 

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Z tabulky názorně vidíme, že procentní rozdíl mezi těmito důchody se během let z důvodu způsobu valorizace snižoval. Kdyby nedošlo k vysokým třem mimořádným valorizacím, u kterých se nezvyšovala základní výměra důchodu, tak by byl rozdíl ještě vyšší. 

  • Starobní důchod z roku 2016 ve výši 8 000 Kč bude mít v lednu 2027 hodnotu 14 963 Kč, starobní důchod z roku 2016 ve výši 20 000 Kč bude mít v lednu 2027 hodnotu 33 924 Kč. V roce 2016 tak dosahoval nižší z těchto důchodů 40 % vyššího důchodu, ale v roce 2027 již 44,1 %. V procentním vyjádření se rozdíl mezi těmito důchody snížil. 
  • Důchod ve výši 8 000 Kč se v uvedeném období z důvodů valorizací zvýšil o 87,04 %, důchod ve výši 20 000 Kč se z důvodů valorizací zvýšil „jenom“ o 69,62 %. 
  • Způsob valorizací je výhodnější pro lidi s podprůměrnými důchody, a to právě z důvodu stejného zvyšování základní výměry důchodu, která plní v důchodové legislativě významnou solidární funkci. 

Období

Zvýšení důchodu v letech

2016 – leden

8 000 Kč

14 000 Kč

20 000 Kč

2017 – leden

8 233 Kč

14 365 Kč

20 497 Kč

2018 – leden

8 582 Kč

14 929 Kč

21 276 Kč

2019 – leden

9 352 Kč

15 915 Kč

22 478 Kč

2020 – leden 

10 040 Kč

16 944 Kč

23 848 Kč

2021 – leden 

10 566 Kč

17 960 Kč

25 354 Kč

2022 – leden 

11 308 Kč

18 798 Kč

26 288 Kč

2022 – červen 

11 916 Kč

20 020 Kč

28 124 Kč

2022 – září 

12 333 Kč

20 859 Kč

29 384 Kč

2023 – leden 

12 904 Kč

21 864 Kč

30 824 Kč

2023 – červen 

13 508 Kč

22 674 Kč

31 841 Kč

2024 – leden 

13 868 Kč

23 034 Kč

32 201 Kč

2025 – leden 

14 185 Kč

23 406 Kč

32 628 Kč

2026 – leden

14 673 Kč

24 134 Kč

33 596 Kč

2027 – leden

14 963 Kč

24 443 Kč

33 924 Kč

vlastní výpočet autora

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Autor článku

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

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