Jak vysoká je superhrubá mzda v zemích EU ve srovnání s Českem?

Superhrubá mzda je hrubá mzda zaměstnance zvýšená o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance. V Česku odvádějí zaměstnavatelé za zaměstnance zpravidla 9 % na zdravotním pojištění a 24,8 % na sociálním pojištění. Superhrubá mzda je tedy vyšší o 33,8 % než hrubá mzda. Zjednodušeně můžeme říci, že superhrubá mzda představuje skutečné základní mzdové náklady zaměstnavatele. Rozdíl mezi superhrubou mzdou zaměstnance a čistou mzdou zaměstnance obdrženou na bankovní účet tvoří veškeré povinné odvody a daň z příjmů ze mzdy.
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Praktický příklad: výpočet superhrubé mzdy
Paní Alena má hrubou mzdu 60 000 Kč. V přiložené tabulce máme pro názornost vypočtenou superhrubou mzdu paní Aleny. Z tabulky názorně vidíme, že superhrubá mzda paní Aleny dosahuje necelých 80 300 Kč.
|Text
|Částka
|Hrubá mzda
|60 000 Kč
|Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem
|5 400 Kč
|Sociální pojištění placené zaměstnavatelem
|14 880 Kč
|Superhrubá mzda
|80 280 Kč
Zdroj: Vlastní výpočet pro rok 2026
Výpočet čisté mzdy v naší kalkulačce
Vliv superhrubé mzdy na dávky
I když se v minulosti daň z příjmů vypočítávala ze superhrubé mzdy, sociální pojištění se vypočítávalo z vyměřovacího základu zaměstnance, kterým je zpravidla hrubá mzda. To znamená, že měsíční částku starobního důchodu za roky platnosti superhrubé mzdy ovlivňuje hrubá mzda, respektive příslušný vyměřovací základ. Stejně tak se nemocenské dávky počítaly a počítají ze započitatelných příjmů zaměstnance, nikoliv ze superhrubé mzdy.
Superhrubá mzda v zemích EU
Vliv na výši průměrné superhrubé mzdy v jednotlivých členských zemích Evropské unie má nejen částka průměrné hrubé mzdy v národním hospodářství, ale i sazby povinného pojistného placeného zaměstnavatelem za zaměstnance. Dle výše roční superhrubé mzdy uvedené v publikaci IEM – Institut économique Molinari, Paris-Bruxelles – La pression sociale et fiscale réelle du salarié moyen au sein de l’UE en 2026 můžeme rozdělit členské země Evropské unie do šesti skupin. V uvedené publikaci je roční superhrubá mzda zveřejněna již v eurech.
Nad 70 tisíc eur
V první skupině jsou členské země EU, kde roční průměrná superhrubá mzda dosahuje více než 70 000 €. Těmito zeměmi jsou:
- Lucembursko (85 277 €),
- Nizozemsko (80 905 €),
- Rakousko (80 141 €),
- Německo (77 591 €),
- Belgie (75 046 €),
- Irsko (71 376 €).
Meziroční srovnání: V roce 2025 bylo v této skupině pět zemí, v roce 2026 již šest. Nově se nad hranici 70 tisíc eur dostalo Irsko, kde průměrná roční superhrubá mzda vzrostla z 66 518 € na 71 376 €. V Lucembursku se zvýšila z 84 269 € na 85 277 €.
Více než 55 tisíc eur a méně než 70 tisíc eur
Ve druhé skupině zemí činí průměrná roční superhrubá mzda více než 55 000 € a méně než 70 000 €:
- Dánsko (68 482 €),
- Francii (65 777 €),
- Švédsko (65 306 €),
- Finsko (63 900 €).
Meziroční srovnání: V roce 2025 bylo v této skupině pět zemí, tedy o jednu více než v roce 2026. Irsko se posunulo do skupiny nad 70 tisíc eur. Ve Švédsku se roční superhrubá mzda zvýšila z 58 802 € na 65 306 €, zatímco ve Finsku mírně klesla z 63 999 € na 63 900 €.
Od 40 tisíc eur do 55 tisíc eur
Ve třetí skupině jsou členské země EU, kde průměrná roční superhrubá mzda činí více než 40 000 € a méně než 55 000 €. Těmito zeměmi jsou Itálie (46 301 €) a Španělsko (41 413 €). Rozdíl oproti druhé skupině je tak značný, vždyť v intervalu od 46 301 € do 55 000 € není roční superhrubá mzda v žádné další členské zemi EU.
Meziroční srovnání: V Itálii vzrostla průměrná roční superhrubá mzda ze 43 540 € v roce 2025 na 46 301 € v roce 2026. Ve Španělsku se zvýšila z 39 481 € na 41 413 €. Obě země tak zaznamenaly meziroční růst mzdových nákladů vyjádřených v eurech.
Od 30 tisíc eur do 40 tisíc eur
Ve čtvrté skupině jsou členské země EU, kde průměrná roční superhrubá mzda činí více než 30 000 € a méně než 40 000 €. Jedná se o:
- Kypr (34 385 €),
- Slovinsko (32 225 €),
- Estonsko (31 828 €),
- Řecko (30 689 €),
- Česko (30 416 €).
Meziroční srovnání: V roce 2025 byly v této skupině pouze Kypr a Slovinsko. Nově se do ní dostaly Estonsko, Řecko a Česko. V Česku vzrostla průměrná roční superhrubá mzda z 27 403 € v roce 2025 na 30 416 € v roce 2026, tedy o 3 013 € (11 %).
Zvýšila se vám v roce 2026 čistá mzda?
Od 20 tisíc eur do 30 tisíc eur
V osmi členských zemích Evropské unie se průměrná roční superhrubá mzda pohybuje od 20 000 € do 30 000 €:
- Portugalsko (27 953 €),
- Polsko (27 552 €),
- Litvu (26 213 €),
- Maltu (25 951 €),
- Chorvatsko (25 444 €),
- Slovensko (25 236 €),
- Lotyšsko (24 936 €),
- Maďarsko (24 274 €).
Meziroční srovnání: V roce 2025 se v této skupině nacházelo deset členských zemí EU. Česko, Estonsko a Řecko se posunuly do vyšší skupiny, zatímco Maďarsko se do této skupiny dostalo díky růstu z 19 543 € na 24 274 €. Na Slovensku se superhrubá mzda zvýšila z 22 929 € na 25 236 € a v Polsku z 24 182 € na 27 552 €.
Do 20 tisíc eur
Pouze ve dvou členských zemích EU, a sice v Bulharsku (16 907 €) a Rumunsku (19 410 €), nedosahuje průměrná roční superhrubá mzda ani 20 000 €.
Meziroční srovnání: V roce 2025 byly v této skupině tři země, včetně Maďarska. V Bulharsku se průměrná roční superhrubá mzda zvýšila ze 14 859 € na 16 907 € a v Rumunsku ze 17 368 € na 19 410 €. Obě země však nadále vykazují nejnižší průměrné roční mzdové náklady v Evropské unii.
Německo zůstává v mzdových nákladech rozdělené na západ a východ. Jak velké jsou rozdíly?
Zdroj: Institut économique Molinari – La pression sociale et fiscale réelle du salarié moyen au sein de l’UE en 2025 a 2026. Údaje představují modelové roční náklady zaměstnavatele na průměrně odměňovaného zaměstnance, vyjádřené v eurech.