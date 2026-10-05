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Jak zvýší valorizace invalidní důchody? Průměrný invalidní důchod se zvýší o XXX

Michal Bureš
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Důchody se od 1. ledna 2027 zvýší. O kolik se zvýší invalidní důchody? Jak se zvýší minimální či průměrný invalidní důchod? Podívejte se na příklady.
Autor: Shutterstock
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V Česku pobírá některou z forem invalidního důchodu přibližně 420 tisíc občanů, z čehož invalidní důchod pro invaliditu I. stupně pobírá 187 290 občanů, pro invaliditu II. stupně pobírá 82 489 občanů a pro invaliditu III. stupně pobírá 151 101 občanů.

Co se dozvíte v článku
  1. Valorizace důchodů od 1. ledna 2027
  2. Růst minimálních invalidních důchodů od 1. ledna 2027
  3. Růst průměrných invalidních důchodů od 1. ledna 2027
  4. Bude se jednorázový příspěvek týkat i invalidních důchodců?
  5. Tři stupně invalidity a pokles pracovní schopnosti 

Valorizace důchodů od 1. ledna 2027

Valorizace důchodů od 1. ledna 2027 bude mít tuto podobu:

  • Základní výměra důchodů vzroste o 270 Kč, z 4 900 Kč na 5 170 Kč.
  • Procentní výměra vzroste o 0,2 %.

Kalkulačka valorizace důchodů od 1. ledna 2027

Růst minimálních invalidních důchodů od 1. ledna 2027

Od 1. ledna 2027 se mění minimální výše invalidních důchodů, které jsou navázány na průměrnou mzdu. Od základní výměry důchodu, která odpovídá 10 % průměrné mzdy, se odvíjí také minimální procentní výměra jednotlivých stupňů invalidního důchodu.

Jak se zvýší minimální výše invalidních důchodů v roce 2027

Invalidní důchod

Minimální invalidní důchod v roce 2026

Minimální invalidní důchod v roce 2027

Zvýšení

Pro invaliditu I. stupně

6 534 Kč

6 894 Kč

360 Kč

Pro invaliditu II. stupně

7 350 Kč

7 755 Kč

405 Kč

Pro invaliditu III. stupně

9 800 Kč

10 340 Kč

540 Kč

Zdroj: MPSV

Kalkulačka invalidního důchodu

Růst průměrných invalidních důchodů od 1. ledna 2027

V tabulce uvádíme průměrnou výši invalidních důchodů k červnu 2026.

Invalidní důchod

Průměrný invalidní důchod v červnu 2026

Pro invaliditu I. stupně

10 462 Kč

Pro invaliditu II. stupně

12 394 Kč

Pro invaliditu III. stupně

18 293 Kč

Zdroj: ČSSZ – Statistiky – Průměrná výše sólo důchodů v ČR

V následující tabulce si ukážeme, jaká bude výše těchto důchodů od 1. ledna 2027.

Invalidní důchod

Průměrný invalidní důchod v červnu 2026

Výše důchodu v lednu 2027

Růst důchodu

Pro invaliditu I. stupně

10 462 Kč

10 744 Kč

282 Kč

Pro invaliditu II. stupně

12 394 Kč

12 679 Kč

285 Kč

Pro invaliditu III. stupně

18 293 Kč

18 590 Kč

297 Kč

Zdroj: ČSSZ – Statistiky – Průměrná výše sólo důchodů v ČR

Růst invalidních důchodů od 1. ledna 2027 bude poměrně nízký, protože valorizace důchodů je pouze mírná. U průměrných invalidních důchodů bude zvýšení jen o několik desítek korun vyšší než samotný růst základní výměry o 270 Kč.

Bude se jednorázový příspěvek týkat i invalidních důchodců?

Ano, na jednorázový příspěvek ve výši 2 000 Kč budou mít nárok i lidé pobírající invalidní důchod, kterým byl před 1. lednem 2027 přiznán a zároveň jim trval nárok na jeho výplatu alespoň po část výplatního měsíce, ve kterém bude jednorázový příspěvek vyplacen.

Nicméně novela o jednorázovém příspěvku ve výši 2 000 Kč musí projít ještě legislativním procesem. Musí ji schválit poslanecká sněmovna a senát. Následně novelu musí ještě podepsat prezident ČR.

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Růst důchodů od 1. ledna 2027 bude pro předčasné důchodce nižší, o kolik? Přečtěte si také:

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Tři stupně invalidity a pokles pracovní schopnosti 

V Česku máme tři stupně invalidity. Pro přiznání invalidity prvního stupně musí pracovní schopnost poklesnout nejméně o 35 %, nejvýše však o 49 %. U invalidity druhého stupně se jedná o pokles pracovní schopnosti o 50 až 69 %, zatímco invalidita třetího stupně vyžaduje pokles nejméně o 70 %.

Vzhledem k poměrně širokému rozpětí mohou mít například dva lidé s invaliditou prvního stupně různě závažné zdravotní problémy, přestože jsou oba zařazeni do stejného stupně invalidity. Rozdělení míry poklesu pracovní schopnosti pouze do tří stupňů tak může vést k tomu, že někteří příjemci invalidního důchodu považují přiznaný stupeň invalidity, a tedy i výši svého důchodu, za příliš nízké.

S čím počítat při výpočtu invalidního důchodu? Přečtěte si také:

S čím počítat při výpočtu invalidního důchodu?

Jste pro vyšší valorizace důchodů, i při schodku státního rozpočtu?

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Autor článku

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktům.

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