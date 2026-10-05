Jak zvýší valorizace invalidní důchody? Průměrný invalidní důchod se zvýší o XXX

V Česku pobírá některou z forem invalidního důchodu přibližně 420 tisíc občanů, z čehož invalidní důchod pro invaliditu I. stupně pobírá 187 290 občanů, pro invaliditu II. stupně pobírá 82 489 občanů a pro invaliditu III. stupně pobírá 151 101 občanů.
Co se dozvíte v článku
Valorizace důchodů od 1. ledna 2027
Valorizace důchodů od 1. ledna 2027 bude mít tuto podobu:
- Základní výměra důchodů vzroste o 270 Kč, z 4 900 Kč na 5 170 Kč.
- Procentní výměra vzroste o 0,2 %.
Kalkulačka valorizace důchodů od 1. ledna 2027
Růst minimálních invalidních důchodů od 1. ledna 2027
Od 1. ledna 2027 se mění minimální výše invalidních důchodů, které jsou navázány na průměrnou mzdu. Od základní výměry důchodu, která odpovídá 10 % průměrné mzdy, se odvíjí také minimální procentní výměra jednotlivých stupňů invalidního důchodu.
Jak se zvýší minimální výše invalidních důchodů v roce 2027
|
Invalidní důchod
|
Minimální invalidní důchod v roce 2026
|
Minimální invalidní důchod v roce 2027
|
Zvýšení
|
Pro invaliditu I. stupně
|
6 534 Kč
|
6 894 Kč
|
360 Kč
|
Pro invaliditu II. stupně
|
7 350 Kč
|
7 755 Kč
|
405 Kč
|
Pro invaliditu III. stupně
|
9 800 Kč
|
10 340 Kč
|
540 Kč
Zdroj: MPSV
Kalkulačka invalidního důchodu
Růst průměrných invalidních důchodů od 1. ledna 2027
V tabulce uvádíme průměrnou výši invalidních důchodů k červnu 2026.
|
Invalidní důchod
|
Průměrný invalidní důchod v červnu 2026
|
Pro invaliditu I. stupně
|
10 462 Kč
|
Pro invaliditu II. stupně
|
12 394 Kč
|
Pro invaliditu III. stupně
|
18 293 Kč
Zdroj: ČSSZ – Statistiky – Průměrná výše sólo důchodů v ČR
V následující tabulce si ukážeme, jaká bude výše těchto důchodů od 1. ledna 2027.
|
Invalidní důchod
|
Průměrný invalidní důchod v červnu 2026
|
Výše důchodu v lednu 2027
|
Růst důchodu
|
Pro invaliditu I. stupně
|
10 462 Kč
|
10 744 Kč
|
282 Kč
|
Pro invaliditu II. stupně
|
12 394 Kč
|
12 679 Kč
|
285 Kč
|
Pro invaliditu III. stupně
|
18 293 Kč
|
18 590 Kč
|
297 Kč
Zdroj: ČSSZ – Statistiky – Průměrná výše sólo důchodů v ČR
Růst invalidních důchodů od 1. ledna 2027 bude poměrně nízký, protože valorizace důchodů je pouze mírná. U průměrných invalidních důchodů bude zvýšení jen o několik desítek korun vyšší než samotný růst základní výměry o 270 Kč.
Bude se jednorázový příspěvek týkat i invalidních důchodců?
Ano, na jednorázový příspěvek ve výši 2 000 Kč budou mít nárok i lidé pobírající invalidní důchod, kterým byl před 1. lednem 2027 přiznán a zároveň jim trval nárok na jeho výplatu alespoň po část výplatního měsíce, ve kterém bude jednorázový příspěvek vyplacen.
Nicméně novela o jednorázovém příspěvku ve výši 2 000 Kč musí projít ještě legislativním procesem. Musí ji schválit poslanecká sněmovna a senát. Následně novelu musí ještě podepsat prezident ČR.
Tři stupně invalidity a pokles pracovní schopnosti
V Česku máme tři stupně invalidity. Pro přiznání invalidity prvního stupně musí pracovní schopnost poklesnout nejméně o 35 %, nejvýše však o 49 %. U invalidity druhého stupně se jedná o pokles pracovní schopnosti o 50 až 69 %, zatímco invalidita třetího stupně vyžaduje pokles nejméně o 70 %.
Vzhledem k poměrně širokému rozpětí mohou mít například dva lidé s invaliditou prvního stupně různě závažné zdravotní problémy, přestože jsou oba zařazeni do stejného stupně invalidity. Rozdělení míry poklesu pracovní schopnosti pouze do tří stupňů tak může vést k tomu, že někteří příjemci invalidního důchodu považují přiznaný stupeň invalidity, a tedy i výši svého důchodu, za příliš nízké.