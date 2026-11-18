Výši řádného starobního důchodu ovlivňuje průměrná důchodová mzda za odpracované roky v současné hodnotě (tzv. osobní vyměřovací základ) a získaná doba pojištění v celých ukončených letech (odpracované roky + náhradní doby pojištění), u předčasných důchodů se ještě hodnotí krácení za předčasnost.
- Vzhledem k tomu, že doba pojištění se počítá v celých ukončených letech, tak je vhodné si termín odchodu do důchodu pohlídat, aby případně kvůli několika dnům nebo třeba dvěma týdnům důchodově nepropadl téměř ukončený rok pojištění.
- Další ukončený rok pojištění nezvyšuje starobní důchod všem stejně. Každý další ukončený rok pojištění zvyšuje částku starobního důchodu více lidem s vyššími příjmy.
- Rok pojištění navíc zvyšuje v korunovém vyjádření stejně řádné i předčasné důchody, což znamená, že v procentním vyjádření je důležitější pro žadatele o předčasný důchod.
Praktické výpočty řádného starobního důchodu
V první přiložené tabulce máme vypočteny řádné starobní důchody dle výpočtové formule roku 2027 u vybraných osobních vyměřovacích základů při získané době pojištění v rozsahu 45 let a 46 let. Názorně tedy z tabulky vidíme, jak jeden rok pojištění navíc zvyšuje řádný starobní důchod u různých mezd. Platí jednoduché pravidlo: čím vyšší průměrná důchodová mzda, tím více další rok pojištění důchod zvyšuje.
- Např. u průměrné důchodové mzdy ve výši 20 000 Kč zvyšuje rok pojištění navíc řádný starobní důchod o 292 Kč, tedy o 1,59 %. U průměrné mzdy 100 000 Kč o 632 Kč a 1,88 %.
- Při vyšších příjmech tedy stoupá kvůli roku pojištění navíc starobní důchod více i v procentním vyjádření. Důvodem je skutečnost, že získaná doba pojištění ovlivňuje pouze procentní výměru důchodu, základní výměru důchodu mají všichni penzisté stejně vysokou (v roce 2027 ve výši 5 170 Kč), takže procentní výměra tvoří u vyšších penzí významnější část důchodu.
|
Osobní vyměřovací základ
|
Doba pojištění
|
Rozdíl
|
Zvýšení (v %)
|
45 let
|
46 let
|
20 000 Kč
|
18 312 Kč
|
18 604 Kč
|
292 Kč
|
1,59 %
|
30 000 Kč
|
21 375 Kč
|
21 735 Kč
|
360 Kč
|
1,68 %
|
40 000 Kč
|
23 118 Kč
|
23 517 Kč
|
399 Kč
|
1,73 %
|
50 000 Kč
|
24 862 Kč
|
25 299 Kč
|
437 Kč
|
1,76 %
|
60 000 Kč
|
26 605 Kč
|
27 081 Kč
|
476 Kč
|
1,79 %
|
80 000 Kč
|
30 092 Kč
|
30 645 Kč
|
553 Kč
|
1,84 %
|
100 000 Kč
|
33 578 Kč
|
34 210 Kč
|
632 Kč
|
1,88 %
|
150 000 Kč
|
42 295 Kč
|
43 120 Kč
|
825 Kč
|
1,95 %
|
200 000 Kč
|
51 011 Kč
|
52 030 Kč
|
1019 Kč
|
2,00 %
vlastní výpočet autora
Praktické výpočty předčasného starobního důchodu
Ve druhé tabulce máme vypočten předčasný důchod u stejných osobních vyměřovacích základů jako v první tabulce, přičemž ve všech případech počítáme s odchodem do předčasného důchodu dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku (tj. o necelé tři roky dříve). Dobu pojištění máme tedy zvolenu 42 let pojištění a 43 let pojištění.
- Z tabulky vidíme, že rozdíl v korunovém vyjádření je stejný jako u řádného starobního důchodu. Protože je však předčasný důchod významně nižší než řádný důchod, tak v procentním vyjádření zvyšuje rok pojištění navíc předčasný důchod značně více než řádný důchod.
- Pro předčasné důchodce je tedy ještě důležitější ukončit případně další rok pojištění než pro řádné starobní důchodce.
|
Osobní vyměřovací základ
|
Doba pojištění
|
Rozdíl
|
Zvýšení (v %)
|
42 let
|
43 let
|
20 000 Kč
|
13 908 Kč
|
14 200 Kč
|
292 Kč
|
2,10 %
|
30 000 Kč
|
15 945 Kč
|
16 305 Kč
|
360 Kč
|
2,26 %
|
40 000 Kč
|
17 104 Kč
|
17 503 Kč
|
399 Kč
|
2,33 %
|
50 000 Kč
|
18 263 Kč
|
18 701 Kč
|
438 Kč
|
2,40 %
|
60 000 Kč
|
19 422 Kč
|
19 898 Kč
|
476 Kč
|
2,45 %
|
80 000 Kč
|
21 740 Kč
|
22 294 Kč
|
554 Kč
|
2,55 %
|
100 000 Kč
|
24 058 Kč
|
24 690 Kč
|
632 Kč
|
2,63 %
|
150 000 Kč
|
29 854 Kč
|
30 679 Kč
|
825 Kč
|
2,76 %
|
200 000 Kč
|
35 649 Kč
|
36 668 Kč
|
1019 Kč
|
2,86 %
vlastní výpočet autora
Od roku 2026 může při získání alespoň 45 let zákonem vymezené doby pojištění činit krácení za každých započatých 90 dnů pouze 0,75 % místo 1,50 % výpočtového základu.
Jaký důchod pobíráte v roce 2026?
Srovnání termínovaných vkladů v listopadu 2026: kde najdete nejvyšší úrok pro vklady na 3, 6 či 12 měsíců?
Závěrem: komu zvýší rok doby pojištění navíc důchod nejvíce?
Získaná doba pojištění významně ovlivňuje částku starobního důchodu, přičemž lidem s vysokými příjmy zvyšuje každý ukončený rok pojištění měsíční důchod více než lidem s nízkými příjmy, a to v korunovém i procentním vyjádření.
Jaký důchod bude přiznaný vám? Vyplatí se vám odejít do předčasného důchodu?