Jaká bude vaše čistá mzda v roce 2027? Co ji ovlivní? Vypočítejte si ji v naší kalkulačce!

V roce 2027 čeká zaměstnance řada změn, vy si můžete vypočítat výši čisté mzdy v roce 2027 v naší kalkulačce:
Jaké změny ovlivní výpočet čisté mzdy nebo celkové čisté příjmy zaměstnanců v roce 2027?
1. Růst minimální mzdy a reforma platů ve veřejném sektoru
Tradičně dochází ke zvýšení minimální mzdy z 22 400 Kč na 24 900 Kč měsíčně. Od 1. ledna 2027 si tak zaměstnanci pobírající minimální mzdu polepší o 2 500 Kč hrubého měsíčně.
Hodinová minimální mzda při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin vzroste ze 134,40 Kč na 148,30 Kč.
Zatímco v soukromém sektoru byla od roku 2025 zrušena zaručená mzda, ve veřejném sektoru zůstaly zachovány čtyři úrovně zaručených platů. Ministerstvo práce a sociálních věcí již pro rok 2027 vyhlásilo jejich nové částky.
|Skupina prací
|Zaručený plat 2026
|Zaručený plat 2027
|1.
|22 400 Kč
|24 900 Kč
|2.
|26 880 Kč
|29 880 Kč
|3.
|31 360 Kč
|34 860 Kč
|4.
|35 840 Kč
|39 840 Kč
Zdroj: MPSV
Ve veřejném sektoru se ovšem připravuje reforma odměňování, která počítá se zrušením dosavadního systému zaručených platů, což se dotkne přibližně 858 tisíců zaměstnanců veřejného sektoru. Pokud bude návrh schválen, uvedené částky zaručených platů se od ledna 2027 neuplatní.
Nový systém má za cíl zajistit, aby nejnižší platový tarif odpovídal alespoň minimální mzdě, tedy v roce 2027 částce 24 900 Kč. Mezi jednotlivými platovými třídami má být zachován rozdíl nejméně 4 %, s výjimkou pedagogických pracovníků a akademiků.
V rámci novely je rovněž zjednodušení systému platových stupňů. U většiny platových stupnic se jejich počet sníží z dvanácti na osm a zaměstnanci budou do vyšších stupňů postupovat zpravidla po pěti letech započitatelné praxe.
Návrh nových platových tabulek představilo ministerstvo zástupcům odborů a zaměstnavatelů v říjnu 2026. Jeho konečná podoba i počátek platnosti změn bude záviset na rychlosti dokončení legislativního procesu.
Změna platových tabulek se blíží. Úředníkům má přidat přes 4 000 Kč, uklízečkám přes 3 500 Kč
Zvýší se minimální zdravotní pojištění
Růst minimální mzdy má vliv na minimální odvod zdravotního pojištění, který činí 13,5 % minimální mzdy.
V roce 2026 činí minimální měsíční zdravotní pojištění 3 024 Kč, od 1. ledna 2027 se zvýší na 3 362 Kč. Jedná se tedy o nárůst o 338 Kč měsíčně. Vyšší částku ve výši 3 362 Kč tedy budou odvádět například i osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP).
Zvýšení se může negativně projevit také u některých zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek. Pokud jejich příjem nedosahuje minimální mzdy a nevztahuje se na ně zákonná výjimka, musí být zdravotní pojištění doplaceno alespoň z minimálního vyměřovacího základu.
Zaměstnavatel odvádí 9 % ze skutečného vyměřovacího základu zaměstnance, zatímco zaměstnanci se standardně sráží 4,5 %. Případný doplatek do minimálního pojistného zpravidla hradí zaměstnanec.
Minimální vyměřovací základ se však nevztahuje například na zaměstnance, za které současně platí zdravotní pojištění stát. Jedná se mimo jiné o důchodce, nezaopatřené děti či příjemce rodičovského příspěvku.
2. Růst průměrné mzdy a zvýšení hranice pro 23% daň
Průměrná mzda pro účely výpočtu sociálního pojištění a daní se v roce 2027 zvýší z 48 967 Kč na 51 663 Kč (růst o 2 696 Kč).
Průměrná mzda ovlivňuje například hranici, od které zaměstnanci odvádějí vyšší sazbu daně z příjmů ve výši 23 %.
Roční hranice pro uplatnění zvýšené daňové sazby odpovídá 36násobku průměrné mzdy. V roce 2026 činí 1 762 812 Kč, zatímco v roce 2027 vzroste na 1 859 868 Kč.
|Ukazatel
|Rok 2026
|Rok 2027
|Průměrná mzda
|48 967 Kč
|51 663 Kč
|Hranice pro 23% daň měsíčně
|146 901 Kč
|154 989 Kč
|Hranice pro 23% daň ročně
|1 762 812 Kč
|1 859 868 Kč
|Maximální roční vyměřovací základ sociálního pojištění
|2 350 416 Kč
|2 479 824 Kč
Zdroj: MPSV, vlastní výpočet
Vyšší sazba daně z příjmů se přitom neodvádí z celého příjmu zaměstnance, ale pouze z části základu daně přesahující stanovenou hranici.
Zaměstnanec s měsíční hrubou mzdou 150 000 Kč tak v roce 2026 odvádí z části mzdy vyšší, 23% daň, zatímco v roce 2027 se jeho příjem vejde pod měsíční hranici pro uplatnění zvýšené sazby.
Průměrná mzda ovlivňuje také maximální vyměřovací základ sociálního pojištění, který odpovídá 48násobku průměrné mzdy. V roce 2027 tak vzroste na 2 479 824 Kč ročně.
Po dosažení tohoto ročního limitu se již z dalších příjmů zahrnovaných do vyměřovacího základu neodvádí sociální pojištění. Pro zdravotní pojištění však obdobný maximální vyměřovací základ stanoven není.
3. Vyšší limit pro vedlejší podnikání zaměstnanců
Každoročně se zvyšuje také rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění u osob samostatně výdělečně činných, které vykonávají podnikání jako vedlejší činnost.
Jedná se například o zaměstnance, kteří vedle svého zaměstnání podnikají a splňují zákonné podmínky pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti.
V roce 2027 vzroste rozhodná částka ze 117 521 Kč na 123 992 Kč.
|Rok
|Rozhodná částka pro vedlejší činnost
|2025
|111 736 Kč
|2026
|117 521 Kč
|2027
|123 992 Kč
Zdroj: ČSSZ, výpočet pro rok 2027
Pokud zaměstnanec vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost po celý kalendářní rok 2027 a jeho daňový základ z podnikání nedosáhne rozhodné částky 123 992 Kč, nemusí při splnění zákonných podmínek odvádět povinné důchodové pojištění z této činnosti.
Důležité je, že rozhodující není celková výše příjmů z podnikání, ale daňový základ, tedy zjednodušeně příjmy po odečtení daňově uznatelných výdajů.
Překročení rozhodné částky zároveň neznamená automatickou změnu vedlejší činnosti na hlavní. Pouze vzniká povinnost účasti na důchodovém pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti.
Zdravotní pojištění se u vedlejší činnosti posuzuje samostatně. Zaměstnancům, kteří splňují zákonné podmínky, se při vedlejším podnikání neuplatňuje minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění OSVČ.
4. Zvýšení limitů pro odvody u DPP a DPČ
Od 1. ledna 2027 se zvýší také hranice příjmů, od kterých vzniká účast na sociálním a zdravotním pojištění u pracovníků na dohody.
U dohody o provedení práce (DPP) se rozhodná částka zvýší z 12 000 Kč na 12 500 Kč měsíčně. U dohody o pracovní činnosti (DPČ) se hranice rozhodného příjmu zvýší ze 4 500 Kč na 5 000 Kč měsíčně.
|Druh dohody
|Rok 2026
|Rok 2027
|DPP
|12 000 Kč
|12 500 Kč
|DPČ
|4 500 Kč
|5 000 Kč
Zdroj: MPSV, ČSSZ
V roce 2027 tedy vznikne účast na pojištění při dosažení měsíční odměny alespoň 12 500 Kč u DPP a 5 000 Kč u DPČ. Při nižší odměně účast na pojištění zpravidla nevznikne.
Zvýšení hranic může přinést vyšší čistý příjem pracovníkům, jejichž odměna se pohybuje kolem dosavadních limitů.
Například zaměstnanec na DPP s měsíční odměnou 12 000 Kč odvádí v roce 2026 sociální i zdravotní pojištění. V roce 2027 již při stejné odměně z této dohody povinné pojistné odvádět nebude.
Na sociálním a zdravotním pojištění tak může ušetřit 1 392 Kč měsíčně. Tento příklad předpokládá, že zaměstnanec nemá povinnost samostatně řešit minimální zdravotní pojištění.
U zaměstnanců na DPČ s odměnou 4 500 Kč může úspora na pojistném dosáhnout 523 Kč měsíčně.
Zvýšení limitů však neznamená, že pracovníci na dohody automaticky získají zdravotní pojištění zdarma. Pokud za ně neplatí pojištění stát, nejsou pojištěni z jiného zaměstnání ani nesplňují jinou zákonnou podmínku, mohou mít povinnost hradit zdravotní pojištění jako osoby bez zdanitelných příjmů.
5. Změny nezabavitelné částky při exekucích
Také v roce 2027 bude mít výši čistého příjmu některých zaměstnanců vliv nezabavitelná částka. Jedná se o minimální částku, která musí dlužníkovi zůstat z čisté mzdy při exekučních a insolvenčních srážkách.
Od ledna 2026 se způsob jejího výpočtu změnil. Nově činí základní nezabavitelná částka na osobu dlužníka odpovídá 85 % součtu životního minima jednotlivce, normativního nájemného a energetického paušálu.
Aktuálně je známo životní minimum jednotlivce, ale výši normativního nájemného a energetického paušálu musí ještě schválit vláda, respektive MPSV.
Navíc se nově normativní nájemné již nestanovuje pro kategorie „Praha a Brno“, „obec s alespoň 70 000 obyvateli“ a „obec do 69 999 obyvatel“, ale pro každý okres zvlášť. Nicméně prováděcí nařízení vlády o nezabavitelných částkách (č. 595/2006 Sb.) na tyto zrušené kategorie v textu stále odkazuje. Vláda tedy musí v závěru roku vydat novelu tohoto nařízení, aby výpočet technicky sjednotila a odstranila právní nejasnosti.
6. Výhodnější daňové podmínky zaměstnaneckých benefitů
Od 1. ledna 2027 se změní podmínky daňového osvobození nepeněžních zaměstnaneckých benefitů.
V roce 2026 mohou zaměstnanci čerpat volnočasové benefity osvobozené od daně z příjmů do výše poloviny průměrné mzdy, tedy 24 483,50 Kč ročně. Od roku 2027 se však tento obecný limit ruší.
Většina nepeněžních volnočasových benefitů tak již nebude mít stanovený roční strop daňového osvobození. Změna se týká například příspěvků na sportovní a kulturní aktivity nebo dalších zákonem vymezených volnočasových plnění.
Výjimkou zůstávají příspěvky na rekreaci a zájezdy. U nich bude daňové osvobození omezeno na 20 000 Kč za zdaňovací období.
U zdravotních benefitů se zachová obecný limit odpovídající průměrné mzdě. V roce 2027 se tedy zvýší ze 48 967 Kč na 51 663 Kč ročně.
Zároveň se rozšíří možnosti poskytování některých zdravotních služeb mimo tento limit. Jedná se například o vybrané preventivní prohlídky, screeningová vyšetření či další zákonem stanovené zdravotní služby. Mezi daňově osvobozené zaměstnanecké benefity budou nově patřit také příspěvky na vybrané sociální služby komunitního charakteru, například osobní asistenci nebo pečovatelskou službu.
Daňové osvobození se týká nepeněžních plnění poskytovaných za stanovených zákonných podmínek. Neznamená tedy, že by zaměstnavatel mohl bez omezení vyplácet zaměstnancům peněžní odměny a označovat je za benefity.
7. Vrací se školkovné. Rodiče mohou ušetřit až 24 900 Kč
Od 1. ledna 2027 se vrací daňová sleva za umístění dítěte do předškolního zařízení, známá jako školkovné. Tato daňová sleva byla zrušena od roku 2024 v rámci konsolidačního balíčku. Nově si ji budou moci rodiče opět uplatnit při splnění zákonných podmínek.
Maximální výše školkovného bude odpovídat minimální mzdě, která v roce 2027 činí 24 900 Kč.
Rodiče si budou moci snížit vypočtenou daň z příjmů o skutečně prokazatelně uhrazené výdaje za umístění dítěte do předškolního zařízení, nejvýše však do stanoveného ročního limitu na každé dítě.
Školkovné bude možné poprvé uplatnit za rok 2027, tedy v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání podaném v roce 2028.
Školkovné se neuplatňuje při výpočtu měsíční čisté mzdy. Rodiče tak jeho přínos pocítí až při ročním vypořádání daně.
8. Obnoví se sleva na studenta ve výši 4 020 Kč ročně
Od ledna 2027 se vrací také daňová sleva na studenta, která byla zrušena od roku 2024. Sleva na studenta bude činit 4 020 Kč ročně, tedy 335 Kč měsíčně.
Slevu budou moci za zákonem stanovených podmínek uplatňovat studenti do 26 let věku a studenti prezenční formy doktorského studia až do 28 let věku.
Pracující studenti budou moci daňovou slevu využívat již při výpočtu měsíční čisté mzdy, pokud u zaměstnavatele podepíší prohlášení k dani a doloží svůj nárok.
Na rozdíl od školkovného se tedy tato daňová úleva může projevit přímo v měsíční výplatě.
9. Spropitné bude osvobozeno od daní a odvodů
Zaměstnanci v gastronomii budou moci od 1. ledna 2027 využívat nové daňové osvobození dobrovolného spropitného, které za stanovených podmínek nebude podléhat dani z příjmů ani odvodům sociálního a zdravotního pojištění.
Osvobození se bude vztahovat na spropitné do úhrnného limitu odpovídajícího 7 % měsíčních příjmů zaměstnavatele ze stravovacích služeb.
Nová úprava se bude týkat zaměstnanců vykonávajících činnosti, u kterých je poskytování spropitného obvyklé. Může jít například o číšníky, servírky, barmany či kuchaře.
Podmínkou je, aby se jednalo o dobrovolné spropitné poskytnuté v přímé souvislosti s poskytováním stravovacích služeb.
Pro zaměstnance v gastronomii může tato změna znamenat vyšší čistý příjem, pokud jim bude zaměstnavatel spropitné vyplácet v souladu se zákonnými podmínkami.