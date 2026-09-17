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Jaký je výpočet důchodu v roce 2026?

Petr Gola
Včera

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Pro rok 2026 došlo při výpočtu starobního důchodu hned k několika zásadním změnám. Jaký je vůbec výpočet důchodu v tomto roce?
Důchod v roce 2026
Autor: Michal Bureš (ChatGPT)
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Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu je u všech důchodů stejně vysoká a v roce 2026 činí 4 900 Kč. Procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění. Čím vyšší osobní vyměřovací základ a získaná doba pojištění, tím vyšší měsíční starobní důchod. 

Co se dozvíte v článku
  1. Průměrná důchodová mzda v roce 2026
  2. Jak se redukuje osobní vyměřovací základ v roce 2026
  3. Praktický příklad výpočtu redukovaného OVZ
  4. Doba pojištění se počítá v celých letech
  5. Pokračování příkladu výpočtu důchodu
  6. Výše důchodu dle příjmu v roce 2026

Průměrná důchodová mzda v roce 2026

Základním příjmovým údajem pro výpočet starobního důchodu je osobní vyměřovací základ neboli průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se osobní vyměřovací základ vypočítává z rozhodných příjmů v letech 1986 až 2025. Dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Osobní vyměřovací základ se při výpočtu starobního důchodu redukuje, čímž se získá výpočtový základ. 

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Jak se redukuje osobní vyměřovací základ v roce 2026

Do první redukční hranice ve výši 21 546 Kč se osobní vyměřovací základ započítává z 99 % a ve druhé redukční hranici (od 21 546 Kč do 195 868 Kč) se započítává z 26 %. K částce osobního vyměřovacího základu nad 195 868 Kč se při výpočtu starobního důchodu nepřihlíží.

Praktický příklad výpočtu redukovaného OVZ

Pan Lukáš má průměrnou hrubou měsíční mzdu za odpracované roky (osobní vyměřovací základ) ve výši 48 000 Kč. Do částky 21 546 Kč se bude započítávat z 99 %, od 21 546 Kč do 48 000 Kč z 26 %, takže redukovaný osobní vyměřovací základ (výpočtový základ) činí 28 209 Kč.

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Doba pojištění se počítá v celých letech

Měsíční částka starobního důchodu závisí nejenom na výši rozhodných příjmů, ale i na získané době pojištění. Do doby pojištění ovlivňující měsíční částku starobního důchodu se přitom započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i náhradní doby pojištění (např. evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o dítě do 4 let věku, studium před rokem 2010, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek). 

Doba pojištění se při výpočtu důchodu počítá v celých ukončených letech. Procentní výměra důchodu v roce 2026 následně činí 1,495 % za každý ukončený rok pojištění z výpočtového základu. V roce 2027 bude činit zápočet 1,490 % za každý rok pojištění.

Pokračování příkladu výpočtu důchodu

Pan Lukáš získal dobu pojištění v rozsahu 46 let, takže procentní výměra důchodu činí 19 400 Kč (28 209 Kč x 46 × 1,495 %). Celkový starobní důchod pana Lukáše bude tedy činit 24 300 Kč (základní výměra 4 900 Kč + procentní výměra 19 400 Kč). 

Jaká je vaše výše důchodu v roce 2026?

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Znám "Osobní vyměřovací základ":

Výše důchodu dle příjmu v roce 2026

V přiložené tabulce máme pro názornost vypočteny starobní důchody v závislosti na získané době pojištění u různých osobních vyměřovacích základů, bez výchovného na děti.

Osobní vyměřovací základ

Řádný starobní důchod dle získané doby pojištění

40 let

42 let

44 let

46 let

48 let

25 000 Kč

18 193 Kč

18 858 Kč

19 523 Kč

20 187 Kč

20 852 Kč

30 000 Kč

18 971 Kč

19 674 Kč

20 378 Kč

21 081 Kč

21 785 Kč

35 000 Kč

19 748 Kč

20 491 Kč

21 233 Kč

21 975 Kč

22 718 Kč

40 000 Kč

20 526 Kč

21 307 Kč

22 088 Kč

22 869 Kč

23 651 Kč

45 000 Kč

21 303 Kč

22 123 Kč

22 943 Kč

23 763 Kč

24 584 Kč

50 000 Kč

22 080 Kč

22 939 Kč

23 798 Kč

24 657 Kč

25 516 Kč

60 000 Kč

23 635 Kč

24 572 Kč

25 509 Kč

26 445 Kč

27 382 Kč

70 000 Kč

25 190 Kč

26 205 Kč

27 219 Kč

28 233 Kč

29 248 Kč

80 000 Kč

26 745 Kč

27 837 Kč

28 929 Kč

30 021 Kč

31 114 Kč

100 000 Kč

29 854 Kč

31 102 Kč

32 350 Kč

33 598 Kč

34 845 Kč

125 000 Kč

33 741 Kč

35 183 Kč

36 626 Kč

38 068 Kč

39 510 Kč

150 000 Kč

37 628 Kč

39 265 Kč

40 901 Kč

42 538 Kč

44 174 Kč

170 000 Kč

40 738 Kč

42 530 Kč

44 322 Kč

46 114 Kč

47 906 Kč

vlastní výpočet autora

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Autor článku

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

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