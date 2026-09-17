Jaký je výpočet důchodu v roce 2026?

Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu je u všech důchodů stejně vysoká a v roce 2026 činí 4 900 Kč. Procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění. Čím vyšší osobní vyměřovací základ a získaná doba pojištění, tím vyšší měsíční starobní důchod.
Co se dozvíte v článku
Průměrná důchodová mzda v roce 2026
Základním příjmovým údajem pro výpočet starobního důchodu je osobní vyměřovací základ neboli průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se osobní vyměřovací základ vypočítává z rozhodných příjmů v letech 1986 až 2025. Dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Osobní vyměřovací základ se při výpočtu starobního důchodu redukuje, čímž se získá výpočtový základ.
Od roku 2028 se začne zvyšovat důchod i za odpracované dny. Podívejte se na praktické příklady
Jak se redukuje osobní vyměřovací základ v roce 2026
Do první redukční hranice ve výši 21 546 Kč se osobní vyměřovací základ započítává z 99 % a ve druhé redukční hranici (od 21 546 Kč do 195 868 Kč) se započítává z 26 %. K částce osobního vyměřovacího základu nad 195 868 Kč se při výpočtu starobního důchodu nepřihlíží.
Praktický příklad výpočtu redukovaného OVZ
Pan Lukáš má průměrnou hrubou měsíční mzdu za odpracované roky (osobní vyměřovací základ) ve výši 48 000 Kč. Do částky 21 546 Kč se bude započítávat z 99 %, od 21 546 Kč do 48 000 Kč z 26 %, takže redukovaný osobní vyměřovací základ (výpočtový základ) činí 28 209 Kč.
Doba pojištění se počítá v celých letech
Měsíční částka starobního důchodu závisí nejenom na výši rozhodných příjmů, ale i na získané době pojištění. Do doby pojištění ovlivňující měsíční částku starobního důchodu se přitom započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i náhradní doby pojištění (např. evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o dítě do 4 let věku, studium před rokem 2010, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek).
Doba pojištění se při výpočtu důchodu počítá v celých ukončených letech. Procentní výměra důchodu v roce 2026 následně činí 1,495 % za každý ukončený rok pojištění z výpočtového základu. V roce 2027 bude činit zápočet 1,490 % za každý rok pojištění.
Pokračování příkladu výpočtu důchodu
Pan Lukáš získal dobu pojištění v rozsahu 46 let, takže procentní výměra důchodu činí 19 400 Kč (28 209 Kč x 46 × 1,495 %). Celkový starobní důchod pana Lukáše bude tedy činit 24 300 Kč (základní výměra 4 900 Kč + procentní výměra 19 400 Kč).
Jaká je vaše výše důchodu v roce 2026?
Výše důchodu dle příjmu v roce 2026
V přiložené tabulce máme pro názornost vypočteny starobní důchody v závislosti na získané době pojištění u různých osobních vyměřovacích základů, bez výchovného na děti.
|
Osobní vyměřovací základ
|
Řádný starobní důchod dle získané doby pojištění
|
40 let
|
42 let
|
44 let
|
46 let
|
48 let
|
25 000 Kč
|
18 193 Kč
|
18 858 Kč
|
19 523 Kč
|
20 187 Kč
|
20 852 Kč
|
30 000 Kč
|
18 971 Kč
|
19 674 Kč
|
20 378 Kč
|
21 081 Kč
|
21 785 Kč
|
35 000 Kč
|
19 748 Kč
|
20 491 Kč
|
21 233 Kč
|
21 975 Kč
|
22 718 Kč
|
40 000 Kč
|
20 526 Kč
|
21 307 Kč
|
22 088 Kč
|
22 869 Kč
|
23 651 Kč
|
45 000 Kč
|
21 303 Kč
|
22 123 Kč
|
22 943 Kč
|
23 763 Kč
|
24 584 Kč
|
50 000 Kč
|
22 080 Kč
|
22 939 Kč
|
23 798 Kč
|
24 657 Kč
|
25 516 Kč
|
60 000 Kč
|
23 635 Kč
|
24 572 Kč
|
25 509 Kč
|
26 445 Kč
|
27 382 Kč
|
70 000 Kč
|
25 190 Kč
|
26 205 Kč
|
27 219 Kč
|
28 233 Kč
|
29 248 Kč
|
80 000 Kč
|
26 745 Kč
|
27 837 Kč
|
28 929 Kč
|
30 021 Kč
|
31 114 Kč
|
100 000 Kč
|
29 854 Kč
|
31 102 Kč
|
32 350 Kč
|
33 598 Kč
|
34 845 Kč
|
125 000 Kč
|
33 741 Kč
|
35 183 Kč
|
36 626 Kč
|
38 068 Kč
|
39 510 Kč
|
150 000 Kč
|
37 628 Kč
|
39 265 Kč
|
40 901 Kč
|
42 538 Kč
|
44 174 Kč
|
170 000 Kč
|
40 738 Kč
|
42 530 Kč
|
44 322 Kč
|
46 114 Kč
|
47 906 Kč
vlastní výpočet autora