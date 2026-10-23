Kdo si daňově polepší a kdo naopak pohorší v roce 2027?

Daňové zatížení zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) neovlivňuje pouze daň z příjmů, ale také povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění. Přestože se samotné sazby daně z příjmů ani pojistného meziročně nemění, některé změny daňových parametrů a pravidel přinesou poplatníkům úsporu, zatímco jiným odvody zvýší.
Co se dozvíte v článku
- OSVČ platící minimální zálohy budou odvádět více
- OSVČ s velmi vysokým ziskem mohou zaplatit více
- Paušální daň v prvním pásmu se zvyšuje
- Doplatek do minima u zdravotního pojištění bude vyšší
- OSVČ vykonávající vedlejší činnost mohou na sociálním pojištění ušetřit
- Osoby bez zdanitelných příjmů zaplatí vyšší zdravotní pojištění
- Odchod do důchodu koncem roku 2026 a pokračování v zaměstnání
- Výdělečně činní studenti zaplatí méně na dani z příjmů
- Na DPP bude možné vydělat více bez placení pojistného
- Rodiče s dětmi ve školce mohou daňově ušetřit
OSVČ platící minimální zálohy budou odvádět více
V případě výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy placeny alespoň minimální zálohy na sociálním a zdravotním pojištění, které se opět meziročně zvyšují. Minimální měsíční záloha na zdravotním pojištění bude v příštím roce 3 488 Kč a na sociálním pojištění 5 281 Kč. V souhrnu se minimální platby na pojistném meziročně zvyšují o 458 Kč.
OSVČ s velmi vysokým ziskem mohou zaplatit více
V roce 2027 bude vyšší 23% sazbě daně z příjmů podléhat až část základu daně přesahující 1 859 868 Kč. Současně se maximální roční vyměřovací základ pro sociální pojištění zvýší na 2 479 824 Kč.
OSVČ s velmi vysokým daňovým základem tak mohou na dani z příjmů ušetřit, protože se hranice pro uplatnění vyšší 23% sazby posunula nahoru. Současně však mohou zaplatit více na sociálním pojištění, protože se zvýšil jeho maximální vyměřovací základ.
U podnikatelů, jejichž vyměřovací základ dosahuje v obou letech zákonného maxima, převáží zvýšení sociálního pojištění nad úsporou na dani z příjmů. Celkové daňové zatížení tak bude vyšší. U ostatních OSVČ závisí výsledek na konkrétní výši daňového základu a odvodů.
Paušální daň v prvním pásmu se zvyšuje
Při splnění zákonných podmínek si mohou OSVČ dobrovolně plnit své daňové povinnosti účastí v měsíčním daňovém paušálním režimu. V závislosti na výši a struktuře příjmů jsou stanovena tři pásma. Částka paušální daně se zvyšuje pouze v prvním pásmu a v roce 2027 bude činit 9 662 Kč, což je o 500 Kč více než v roce 2026.
Ve druhém a třetím pásmu zůstávají měsíční platby na stejné úrovni jako v roce 2026, tedy 16 745 Kč a 27 139 Kč.
Uvažovali jste o vstupu do paušální režimu?
Doplatek do minima u zdravotního pojištění bude vyšší
Při výpočtu zdravotního pojištění ze zkráceného úvazku s hrubou mzdou nižší než minimální mzda musí být zpravidla dodržen minimální vyměřovací základ. To neplatí například pro zaměstnance, na které se minimální vyměřovací základ nevztahuje, nebo pokud je zákonné minimum splněno souběhem více zaměstnání.
Z důvodu zvýšení minimální mzdy z 22 400 Kč v roce 2026 na 24 900 Kč v roce 2027 se při stejně vysoké hrubé mzdě zvýší také případný doplatek zdravotního pojištění do minima, který jde k tíži zaměstnance.
Například při hrubé měsíční mzdě 21 000 Kč činí doplatek do minimálního vyměřovacího základu v roce 2026 částku 189 Kč. V roce 2027 to bude již 527 Kč. Zaměstnanec tak při stejné hrubé mzdě zaplatí na zdravotním pojištění o 338 Kč měsíčně více.
OSVČ vykonávající vedlejší činnost mohou na sociálním pojištění ušetřit
V případě výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se sociální pojištění vůbec neplatí, když je hrubý zisk do limitu. Pro celý kalendářní rok 2027 se přitom limit opět zvyšuje a činí 123 991 Kč. V případě výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje. Vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v praxi vykonávají nejčastěji podnikající zaměstnanci, penzisté nebo studenti.
Osoby bez zdanitelných příjmů zaplatí vyšší zdravotní pojištění
Kdo není zaměstnancem, OSVČ nebo státním pojištěncem, ten je v registru své zdravotní pojišťovny veden jako OBZP, přičemž všechny OBZP si musí měsíčně samy platit zdravotní pojištění ve výši 13,5 % z minimální mzdy. Z důvodu meziročního zvýšení minimální mzdy o 2 500 Kč na 24 900 Kč se zvyšuje i měsíční platba OBZP na 3 362 Kč, což je o 338 Kč více než v roce 2026.
Odchod do důchodu koncem roku 2026 a pokračování v zaměstnání
Dosažení řádného důchodového věku není samo o sobě výpovědním důvodem. Je tedy možné současně pobírat starobní důchod a pokračovat v zaměstnání u stávajícího zaměstnavatele.
Zaměstnanci, kteří dosáhli důchodového věku a pobírají starobní důchod v plné výši, mají při splnění zákonných podmínek nárok na slevu na sociálním pojištění ve výši 6,5 % z vyměřovacího základu.
Zaměstnanci, kterým bude starobní důchod přiznán koncem roku 2026 a kteří budou v roce 2027 dále pracovat, tak mohou při stejné hrubé mzdě dosahovat vyšší čisté mzdy než před přiznáním důchodu.
Například při hrubé mzdě 40 000 Kč činí sleva na sociálním pojištění 2 600 Kč měsíčně. Nárok na tuto slevu je nutné doložit zaměstnavateli.
Sleva pro pracující starobní důchodce byla zavedena již v roce 2025, nejde tedy o novinku platnou až od roku 2027.
Výdělečně činní studenti zaplatí méně na dani z příjmů
V roce 2027 budou moci opět výdělečně činní studenti uplatnit při výpočtu daně z příjmu slevu na studenta, která pro celý rok bude činit 4 020 Kč. Zaměstnaný student tak měsíčně zaplatí na dani z příjmu o 335 Kč méně. V roce 2026 nemají studenti nárok na slevu na studenta.
Na DPP bude možné vydělat více bez placení pojistného
Z důvodu zvýšení limitu pro neplacení sociálního a zdravotního pojištění u DPP o 500 Kč si bude možné v příštím roce přivydělat na dohodu o provedení práce 12 499 Kč a méně bez placení sociálního a zdravotního pojištění.
Rodiče s dětmi ve školce mohou daňově ušetřit
Za celý kalendářní rok 2027 bude moci jeden z rodičů uplatnit při výpočtu roční daně z příjmu školkovné na děti, na každé dítě ve výši 24 900 Kč (tj. ve výši minimální mzdy). Rodiny s dětmi ve školce tak významně daňově ušetří. Za rok 2026 není možné školkovné uplatnit.
Do školkovného se nebudou započítávat například platby za stravování dítěte nebo zájmové kroužky. Slevu lze uplatnit v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání za rok 2027.
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