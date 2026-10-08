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Kdo si odchodem do předčasného důchodu v roce 2027 pohorší o více než 10 tisíc korun?

Petr Gola
Dnes

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Dřívější odchod do starobního důchodu je sankciován trvalým krácením. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší je krácení. V praxi může být rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem vyšší než 10 000 Kč, podívejme se na praktické výpočty v roce 2027.
Autor: Shutterstock
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Měsíční částka předčasného důchodu závisí na výši průměrné důchodové mzdy (osobním vyměřovacím základu), získané době pojištění v celých ukončených letech a krácení za předčasnost. Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Standardní krácení u předčasného důchodu činí 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.

Co se dozvíte v článku
  1. Proč je předčasný důchod nižší, než se zdá na první pohled? 
  2. Třetí důvod nabývá na intenzitě
  3. Jak to bude v roce 2027? 

Zákonné podmínky pro poloviční krácení jsou poměrně přísné a těžko splnitelné, takže s touto variantou při výpočtech níže v textu nebudeme pracovat. Pro poloviční krácení musí být získána doba pojištění alespoň 45 let a pro účely nižšího krácení se nepočítají některé náhradní doby pojištění (např. evidence na úřadu práce).

Proč je předčasný důchod nižší, než se zdá na první pohled? 

Finanční rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem některé zájemce o předčasný důchod v praxi překvapí, protože ho očekávají nižší. Dochází k tomu hlavně ze dvou důvodů: 

  • Krácení se provádí z výpočtového základu (redukovaného osobního vyměřovacího základu), tedy z mezistupně při výpočtu procentní výměry starobního důchodu, přičemž samotný výpočtový základ bývá vyšší, než je celková částka starobního důchodu. To znamená, že skutečné efektivní krácení je vyšší.

  • Při odchodu do předčasného důchodu se získá nižší doba pojištění, než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku. Každý ukončený rok pojištění přitom hraje při samotném výpočtu starobního důchodu velkou roli. Mít dobu pojištění nižší o tři roky je již skutečně finančně poznat.

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Třetí důvod nabývá na intenzitě

Vzhledem k tomu, že krácení u předčasného důchodu se provádí příslušným procentem, tak si v korunovém vyjádření pochopitelně finančně více pohorší lidé s nadprůměrnými příjmy. Vzhledem k růstu mezd a inflaci se však každoročně zvyšují přepočítací koeficienty pro výpočet důchodu, což znamená, že rok od roku mají žadatelé o předčasný důchod v průměru vyšší osobní vyměřovací základ. Čím vyšší osobní vyměřovací základ, tím v korunovém vyjádření vyšší rozdíl mezi řádným starobním důchodem a případným předčasným důchodem.

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Jak to bude v roce 2027? 

Výpočtová formule starobního důchodu se každoročně mění. V přiložené tabulce níže máme vypočten řádný starobní důchod a předčasný důchod v roce 2027 u různých osobních vyměřovacích základů. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2027 se osobní vyměřovací základ vypočítává ze všech rozhodných příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2026, přičemž každý příjmový rok hraje stejnou roli. Dřívější příjmy se totiž přepočítávají na současnou hodnotu. 

U řádného starobního důchodu počítáme s dobou pojištění v rozsahu 46 let a u předčasného důchodu s dobou pojištění v rozsahu 43 let, protože u předčasného důchodu počítáme s krácením za 1 080 dní předčasnosti (necelé tři roky). Krácení provádíme 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. 

Jaké je krácení v tomto roce? Vypočítejte si jej v kalkulačce
Znám "Osobní vyměřovací základ":

Porovnáváme tedy měsíční částku řádného starobního důchodu a předčasného důchodu v podstatě nejdřívější variantě. Úmyslně nezohledňuje dřívější odchod do předčasného důchodu dříve přesně o tři roky, neboť by bylo krácení provedeno za 13 x započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, zatímco při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1 080 dní před dosažením řádného důchodového věku se provede krácení za 12 x započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. 

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Z tabulky názorně vidíme, že s rostoucím osobním vyměřovacím základem se zvyšuje rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem. Při hrubé měsíční mzdě za odpracované roky ve výši 100 000 Kč činí rozdíl již 9 520 Kč a u hrubé mzdy 125 000 Kč již 10 981 Kč. Dokonce i při průměrné mzdě ve výši 25 000 Kč, což je téměř minimální mzda platná v roce 2027, činí rozdíl mezi řádným starobním důchodem a předčasným důchodem, dle námi zadaných parametrů, 5 138 Kč měsíčně.  

Osobní vyměřovací základ

Řádný starobní důchod (46 let pojištění)

Předčasný důchod (43 let pojištění)

Rozdíl

25 000 Kč

20 844 Kč

15 706 Kč

5 138 Kč

35 000 Kč

22 626 Kč

16 904 Kč

5 722 Kč

45 000 Kč

24 408 Kč

18 102 Kč

6 306 Kč

55 000 Kč

26 190 Kč

19 299 Kč

6 891 Kč

65 000 Kč

27 972 Kč

20 497 Kč

7 475 Kč

75 000 Kč

29 754 Kč

21 695 Kč

8 059 Kč

100 000 Kč

34 210 Kč

24 690 Kč

9 520 Kč

125 000 Kč

38 665 Kč

27 684 Kč

10 981 Kč

150 000 Kč

43 120 Kč

30 679 Kč

12 441 Kč

200 000 Kč

52 030 Kč

36 668 Kč

15 362 Kč

vlastní výpočet autora

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Autor článku

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

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