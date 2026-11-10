Kdy budete mít předčasný důchod o 10 tisíc nižší oproti řádnému důchodu?

Předčasný důchod je pro mnoho žadatelů lákavý, ale je nutné počítat s trvalým krácením. Dále platí, že do předčasného důchodu lze odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, přičemž žadatel musí získat alespoň 40 let důchodového pojištění.
Jaký je výpočet starobního důchodu?
Základním příjmovým údajem při výpočtu starobního důchodu, řádného i předčasného, je osobní vyměřovací základ, který zjednodušeně odpovídá průměrné hrubé měsíční mzdě za rozhodné období, přepočtené na současnou hodnotu.
Osobní vyměřovací základ je při výpočtu důchodu redukován. V roce 2026 platí následující redukční hranice:
- Do 21 546 Kč se osobní vyměřovací základ započítává z 99 %.
- Od 21 546 Kč do 195 868 Kč se započítává z 26 %.
- K částce nad 195 868 Kč se již nepřihlíží.
Redukovaný osobní vyměřovací základ se označuje jako výpočtový základ. Právě z něj se následně stanovuje procentní výměra důchodu.
Od roku 2026 se navíc začal postupně snižovat zápočet příjmů do první redukční hranice. Zatímco v roce 2025 se příjmy do této hranice započítávaly ze 100 %, v roce 2026 se jedná o 99 %. V dalších letech bude tento podíl postupně klesat (v roce 2027 na 98 %) až na 90 % v roce 2035.
Výpočtový základ zpravidla převyšuje samotnou částku přiznaného starobního důchodu. Procentní výměra důchodu totiž odpovídá výpočtovému základu vynásobenému procentní sazbou podle získané doby pojištění.
Za každý celý rok důchodového pojištění se při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 započítává 1,495 % výpočtového základu. V roce 2025 to bylo ještě 1,5 %.
K vypočtené procentní výměře se připočítává základní výměra důchodu, která je pro všechny starobní důchodce stejná a v roce 2026 činí 4 900 Kč měsíčně.
Vzhledem k tomu, že se krácení předčasného důchodu počítá z výpočtového základu, nikoliv z výsledné částky důchodu, může být finanční dopad předčasného odchodu výrazně vyšší, než by se na první pohled zdálo.
Praktický příklad výpočtu starobního důchodu
Pan Milan má osobní vyměřovací základ ve výši 40 000 Kč a dobu pojištění 44 let.
Výpočtový základ (po redukci) v roce 2026 činí 26 129 Kč. Za 44 let důchodového pojištění získá procentní výměru odpovídající 65,78 % výpočtového základu.
|Osobní vyměřovací základ
|40 000 Kč
|Doba pojištění
|44 let
|Výpočtový základ
|26 129 Kč
|Procentní výměra důchodu
|17 188 Kč
|Základní výměra důchodu
|4 900 Kč
|Celkový řádný starobní důchod
|22 088 Kč
Výpočtový základ pana Milana je tedy vyšší než jeho měsíční starobní důchod o 4 041 Kč. Při výpočtu krácení případného předčasného důchodu by se přitom vycházelo právě z částky 26 129 Kč.
Výpočet starobního důchodu v roce 2026
Předčasný důchod je krácen, navíc se snižuje i doba pojištění
Zájemci o předčasný starobní důchod musí počítat nejen s trvalým krácením. V roce 2026 činí krácení předčasného důchodu 1,5 % výpočtového základu za každých i započatých 90 kalendářních dnů předčasnosti. Pokud žadatel získal alespoň 45 let zákonem vymezené doby pojištění, tak krácení je nižší, 0,75 % výpočtového základu za každých i započatých 90 kalendářních dnů předčasnosti.
Dále žadatelé o předčasný důchod musí počítat s nižší získanou dobou důchodového pojištění než lidé, kteří pracují až do dosažení řádného důchodového věku. Každý celý rok pojištění přitom ovlivňuje výši starobního důchodu. V roce 2026 znamená jeden celý rok pojištění zápočet 1,495 % výpočtového základu.
Při odchodu do předčasného důchodu téměř o tři roky dříve tak může být získaná doba pojištění nižší o tři celé roky. To se negativně projeví na měsíční částce důchodu ještě před samotným krácením za předčasnost.
Další nevýhodou u předčasného důchodu je to, že až do dosažení řádného důchodového věku při valorizacích nezvyšuje procentní výměra. Zvyšovat se může pouze základní výměra důchodu.
Poloviční krácení předčasného důchodu při době pojištění 45 let
Od roku 2026 platí poloviční krácení předčasného starobního důchodu pro lidi, kteří získali alespoň 45 let stanovené doby pojištění. Namísto standardních 1,5 % výpočtového základu za každých i započatých 90 dnů předčasnosti se jim důchod krátí pouze o 0,75 %.
Pro splnění podmínky 45 let se však nezapočítávají automaticky všechny náhradní doby pojištění. Zohledňuje se zejména doba výdělečné činnosti, péče o dítě do čtyř let věku, péče o závislou osobu nebo základní vojenské služby. Naopak se pro tento účel nezapočítává například doba evidence na úřadu práce nebo studium.
Mírnější krácení se vztahuje na předčasné starobní důchody přiznané od 1. ledna 2026. Ani v tomto případě však krácení při dosažení řádného důchodového věku nezaniká.
Předčasný důchod v roce 2027 snižuje zvýšené krácení v posledních letech o tisíce ročně
Jak se reálně krátí předčasný důchod při přiznání v roce 2026?
V následující tabulce máme pro názornost vypočten řádný starobní důchod a předčasný starobní důchod při odchodu o 1 080 kalendářních dnů před dosažením řádného důchodového věku, což odpovídá dvanácti započatým devadesátidenním intervalům.
Při výpočtu řádného starobního důchodu počítáme se získanou dobou pojištění v rozsahu 46 let. U předčasného důchodu je získaná doba pojištění 43 let.
Při dvanácti intervalech předčasnosti činí standardní krácení 18 % výpočtového základu. Protože modelový žadatel získal pouze 43 let pojištění, nevztahuje se na něj nové zvýhodněné krácení pro osoby s alespoň 45 lety stanovené doby pojištění.
Všechny důchody jsou vypočítány podle parametrů platných pro rok 2026, včetně základní výměry ve výši 4 900 Kč, redukčních hranic a zápočtu 1,495 % výpočtového základu za každý celý rok pojištění.
|Osobní vyměřovací základ
|Řádný důchod (46 let pojištění)
|Předčasný důchod (43 let pojištění, 1 080 dnů)
|Měsíční rozdíl
|20 000 Kč
|18 517 Kč
|14 065 Kč
|4 452 Kč
|30 000 Kč
|21 081 Kč
|15 791 Kč
|5 290 Kč
|40 000 Kč
|22 869 Kč
|16 994 Kč
|5 875 Kč
|50 000 Kč
|24 657 Kč
|18 198 Kč
|6 459 Kč
|60 000 Kč
|26 445 Kč
|19 401 Kč
|7 044 Kč
|70 000 Kč
|28 233 Kč
|20 605 Kč
|7 628 Kč
|80 000 Kč
|30 021 Kč
|21 808 Kč
|8 213 Kč
|100 000 Kč
|33 598 Kč
|24 215 Kč
|9 383 Kč
|120 000 Kč
|37 174 Kč
|26 622 Kč
|10 552 Kč
Zdroj: vlastní výpočty podle parametrů důchodového pojištění pro rok 2026. Výpočty jsou modelové, bez výchovného a dalších individuálních úprav. Obě varianty jsou pro srovnatelnost počítány podle parametrů roku 2026.
Z údajů v tabulce je patrné, že čím vyšší příjmy v produktivním věku, tím vyšší je zpravidla korunový rozdíl mezi řádným a předčasným starobním důchodem.
Například při osobním vyměřovacím základu 40 000 Kč činí v našem modelovém příkladu rozdíl 5 875 Kč měsíčně, což představuje 70 500 Kč za rok.
Při osobním vyměřovacím základu 80 000 Kč je měsíční rozdíl již 8 213 Kč, tedy 98 556 Kč ročně.
Zájemci o předčasný důchod s vysokými příjmy tak musí počítat se značným snížením měsíční penze. Při osobním vyměřovacím základu 120 000 Kč činí rozdíl mezi řádným a předčasným starobním důchodem v našem příkladu 10 552 Kč měsíčně, tedy více než 126 tisíc korun ročně.
Předčasný odchod do důchodu proto představuje rozhodnutí s dlouhodobým finančním dopadem. Při dosažení řádného důchodového věku se totiž původní krácení neruší.