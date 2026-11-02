Kdy dostanou předčasní důchodci v roce 2027 daňovou vratku?

Daňový přeplatek se vypočítává v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání. Roční zúčtování daně i daňové přiznání za rok 2026 se zpracovávají až v roce 2027. Nárok na daňový přeplatek přitom mohou mít i předčasní důchodci, přestože je jejich výdělečná činnost do dosažení řádného důchodového věku značně omezena.
Dvěma důvody vzniku ročního daňového přeplatku jsou nevyužití slevy na poplatníka v plném rozsahu a zaplacení vyšších daňových záloh, než odpovídá roční dani z příjmů. Pokud předčasnému důchodci nevzniká nárok na daňový bonus, může daňový přeplatek dosáhnout maximálně výše zaplacených záloh na daň a srážkové daně, kterou zahrne do daňového přiznání. V následujících příkladech nepočítáme s možností nároku na vyšší roční daňový bonus, než činil součet vyplacených měsíčních daňových bonusů během roku.
Praktický příklad – Odchod do předčasného důchodu během roku
Paní Jana odešla do předčasného důchodu v polovině května 2026. V měsících lednu až květnu tedy uplatnila při výpočtu měsíční zálohy na daň z příjmů slevu na poplatníka ve výši 2 570 Kč. Za těchto pět měsíců zaplatila paní Jana na daňových zálohách celkem 21 780 Kč. V měsících červnu až prosinci již neměla žádné zdanitelné příjmy, u kterých by mohla slevu na poplatníka uplatnit.
Za celý rok 2026 požádá paní Jana svého bývalého zaměstnavatele o roční zúčtování daně, a to nejpozději do 15. února 2027. V roce 2026 měla zdanitelné příjmy pouze od svého bývalého zaměstnavatele, žádné jiné neměla. Nemá tedy povinnost podávat daňové přiznání a může požádat o roční zúčtování daně. V něm se uplatní roční sleva na poplatníka ve výši 30 840 Kč bez ohledu na skutečnost, že pracovala pouze pět měsíců.
Paní Janě tak vznikne nárok na daňový přeplatek ve výši 17 990 Kč (7 měsíců × 2 570 Kč). Důvodem je skutečnost, že zaplacené daňové zálohy během roku byly vyšší než vypočtená roční daň z příjmů.
Uvažujete/uvažovali jste o odchodu do předčasného důchodu?
Praktický příklad – Brigáda na DPP a srážková daň
Předčasný důchodce Ondřej si během roku 2026 přivydělával u více zaměstnavatelů na dohody o provedení práce. Hrubá měsíční odměna byla vždy pod limitem pro účast na sociálním pojištění, což je základní podmínkou pro výkon takové výdělečné činnosti v předčasném důchodu před dosažením řádného důchodového věku. V roce 2026 se z dohody o provedení práce neodvádělo sociální pojištění, pokud hrubá měsíční odměna nepřesáhla 11 999 Kč.
Pan Ondřej pracoval v některých měsících pro více zaměstnavatelů současně. Limit pro účast na sociálním pojištění se posuzoval u každého zaměstnavatele samostatně. Příjmy z více dohod o provedení práce u stejného zaměstnavatele se však sčítají.
Práce na dohody (DPP, DPČ) v roce 2026: jak se změnily limity a zdanění práce na dohodu?
Pan Ondřej mohl mít prohlášení k dani podepsáno ve stejném období pouze u jednoho zaměstnavatele. U něj uplatňoval měsíční slevu na poplatníka ve výši 2 570 Kč. Díky této slevě byla daň z příjmů z dohody nulová, protože vypočtenou daň sleva snížila na nulu. U druhého zaměstnavatele však již slevu na poplatníka uplatnit nemohl. V jednom měsíci totiž není možné uplatňovat tuto slevu současně u dvou zaměstnavatelů.
U druhého zaměstnavatele proto byla při nepodepsaném prohlášení k dani a měsíční odměně nižší než 12 000 Kč odvedena 15% srážková daň. Za celý rok 2026 zaplatil pan Ondřej na srážkové dani z příjmů celkem 10 500 Kč.
Celkový základ daně za rok 2026 bude mít pan Ondřej ve výši 198 000 Kč. Podá si daňové přiznání, do kterého zahrne také všechny příjmy z dohod o provedení práce zdaněné srážkovou daní. Zaplacenou srážkovou daň ve výši 10 500 Kč tak obdrží zpět. Při ročním základu daně do výše 205 600 Kč totiž roční sleva na poplatníka ve výši 30 840 Kč sníží vypočtenou 15% daň z příjmů na nulu.
Kalkulačka zdanění práce na DPP a DPČ
Praktický příklad – Vyšší daňové zálohy u příjmů z nájmu
Předčasný důchodce Václav má pouze zdanitelné příjmy z nájmu několika svých nemovitostí. Z příjmů z nájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů se neodvádí sociální pojištění, takže předčasní důchodci mohou mít libovolně vysoké příjmy z nájmu, aniž by tím přišli o výplatu předčasného důchodu.
Během roku 2026 zaplatil pan Václav dvě zálohy na daň z příjmů v souhrnné výši 42 000 Kč. Pokud poslední známá daňová povinnost přesahuje 30 000 Kč a současně nepřesahuje 150 000 Kč, platí poplatník dvě pololetní zálohy na daň z příjmů, každou ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti. Pokud daňová povinnost přesáhne 150 000 Kč, platí se čtyři čtvrtletní zálohy. Pro stanovení výše záloh se zohledňují také příjmy z nájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů.
Za rok 2026 však pan Václav dosáhne nižších zdanitelných příjmů z nájmu a jeho vypočtená roční daň z příjmů činí 36 000 Kč. Důvodem poklesu příjmů byla rekonstrukce jedné z nemovitostí, která byla po část roku neobsazená.
Pan Václav podá daňové přiznání za rok 2026 a vznikne mu nárok na daňový přeplatek ve výši 6 000 Kč. Jde o rozdíl mezi zaplacenými daňovými zálohami v souhrnné výši 42 000 Kč a vypočtenou roční daní z příjmů ve výši 36 000 Kč.
Vzhledem k tomu, že jeho roční daňová povinnost za rok 2026 přesahuje 30 000 Kč, bude pan Václav platit zálohy na daň z příjmů i v roce 2027. Po podání daňového přiznání za rok 2026 bude pro stanovení nových záloh rozhodující poslední známá daňová povinnost ve výši 36 000 Kč. Každá z následujících pololetních záloh tak bude činit 14 400 Kč, což odpovídá 40 % poslední známé daňové povinnosti.