Kdy je odchod do důchodu koncem roku značně ztrátový? A kdy naopak ziskový?

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se hodnotí průměrná důchodová mzda do 195 868 Kč, k částce osobního vyměřovacího základu nad tuto částku se již nepřihlíží, čímž je nepřímo stanovena i maximální částka starobního důchodu v závislosti na získané době pojištění. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2027 se bude započítávat průměrná důchodová mzda (osobní vyměřovací základ) do 206 652 Kč.
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Výhody výpočtu důchodu v roce 2027
Při výpočtu starobního důchodu v roce 2027 se oproti roku 2026 sice snižuje zápočet v první redukční hranici z 99 % na 98 % a snižuje se zápočet za každý ukončený rok pojištění z 1,495 % na 1,490 %, přesto je však výpočet v roce 2027 zpravidla výhodnější než v roce 2026. Proč tomu tak je?
- První redukční hranice se zvyšuje z 21 546 Kč na 22 732 Kč, tedy o 1 186 Kč, což je velmi důležité, protože ve druhé redukční hranici je zápočet pouze z 26 %.
- Přepočítací koeficienty pro dosahované příjmy během produktivního života jsou výhodnější, takže při stejných příjmech je osobní vyměřovací základ v roce 2027 vyšší než v roce 2026.
- Procentní valorizace důchodu je velmi nízká a činí pouze 0,2 %. Zvýšení základní výměry důchodu při porovnávání nemá vliv, protože v roce 2027 budou mít všechny státní důchody základní výměru 5 170 Kč, ať už se do důchodu odešlo v roce 2027 nebo v dřívějších letech.
Výpočet důchodu je po celý rok stejný
Samotná výpočtová formule starobního důchodu se každoročně mění, následně je však zpravidla po celý rok stejná. To mimo jiné znamená, že při odchodu do důchodu v lednu 2026 se použil stejný výpočet jako při odchodu do důchodu v prosinci 2026. I při odchodu do starobního důchodu v prosinci letošního roku se při výpočtu osobního vyměřovacího základu nezohledňují příjmy dosažené během letošního roku, ale pouze rozhodné příjmy v letech 1986 až 2025. Příjmy v roce 2026, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, se hodnotí až při výpočtu důchodu v roce 2027.
Praktický příklad při velmi vysokých příjmech
Pan Martin má osobní vyměřovací základ při výpočtu důchodu v roce 2026 ve výši 210 000 Kč. Pan Martin získal dobu pojištění v rozsahu 46 let. Při výpočtu důchodu 2027 by byl osobní vyměřovací základ pana Martina vyšší (použijí se vyšší přepočítací koeficienty), vzhledem k tomu, že se však započítává osobní vyměřovací základ do 206 652 Kč, tak toto zvýšení již nehraje roli.
- V prosinci 2026 by byl panu Martinovi přiznán řádný starobní důchod ve výši 50 739 Kč. Tento důchod se díky valorizaci zvýší od ledna na 51 101 Kč.
- Kdyby pan Martin odešel do důchodu začátkem roku 2027 potom by jeho měsíční důchod činil 53 215 Kč. Měsíční důchod by byl vyšší o 2 114 Kč (53 215 Kč – 51 101 Kč), tj. o 25 368 Kč za rok.
Praktický příklad při problematickém průběhu pojištění
Pan Radim má problematický průběh pojištění s mezerami, které výrazně „rozmělnily“ (snížily) osobní vyměřovací základ. Panu Radimovi je v listopadu přiznán pouze minimální starobní důchod ve výši 9 800 Kč. Tento důchod se panu Radimovi od ledna zvýší na 10 340 Kč, což je minimální starobní důchod v roce 2027.
Kdyby pan Radim odešel do důchodu až v lednu 2027, tak by mu byl taky přiznán minimální starobní důchod ve výši 10 340 Kč. Vzhledem k tomu, že odejde již v listopadu, tak získá finanční náskok, protože obdrží důchod za část listopadu a za celý prosinec. V roce 2027 bude mít důchod tak jako tak v minimální výši 10 340 Kč.
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Co porovnávat při důchodovém rozhodování?
Při plánování termínu odchodu do důchodu je potřeba si propočítat měsíční částku starobního důchodu v jednotlivých variantách, započítat i valorizaci, změnu osobního vyměřovacího základu, případnou změnu doby pojištění a současně i zohlednit kolik peněz se formou důchodu obdrží v nejdřívější variantě oproti nejpozdější variantě, tj. započítat v rozhodování i získaný finanční náskok.
Při rozhodování je vhodné zohlednit také možnost dalšího výdělku, případně souběhu pobírání řádného starobního důchodu s výdělečnou činností.