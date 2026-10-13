Kdy jsou letos přihlášky a přijímačky na střední školy? Velkou časovou změnu mají konzervatoře

Letos probíhá přijímací řízení a podávání přihlášek trochu jinak, než jsme byli zvyklí v posledních pár letech, a to zejména u konzervatoří. Nezapomeňte proto letos podat přihlášky včas.
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Přihlášky na konzervatoře se letos podávají o dost dříve
Doposud platilo, že přihlášky na konzervatoře se podávají ve stejném období jako na ostatní střední školy. Letos je tomu ale jinak. Konzervatoře musí zveřejnit přijímací kritéria a harmonogram nejpozději do soboty 31. října 2026.
Podávání přihlášek ke studiu začne už od neděle 1. listopadu a bude trvat do pondělí 30. listopadu 2026. V první fázi může uchazeč podat přihlášku nejvýše na dvě konzervatoře, případně na dva obory v rámci jedné konzervatoře. Ve druhé fázi se může hlásit až na tři obory bez talentové zkoušky a zároveň na další obory s talentovou zkouškou. Jejich počet závisí na tom, kolik přihlášek podal v první fázi.
Pokud se v první fázi hlásil na dvě konzervatoře, nemůže už podat přihlášku na další obor s talentovou zkouškou. Jestliže podal jednu přihlášku na konzervatoř, může si ve druhé fázi vybrat ještě jeden obor s talentovou zkouškou. Pokud se na konzervatoř v první fázi nehlásil, může ve druhé fázi podat přihlášky až na dva obory s talentovou zkouškou. Celkem tak může v obou fázích podat nejvýše pět přihlášek.
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Přijímací zkoušky se uskuteční v lednu 2027. Přesné termíny se liší podle typu zkoušky. Výsledky přijímacího řízení konzervatoře zveřejní nejpozději do pondělí 8. února 2027.
|
Termín
|
Událost
|
Do 31. října 2026
|
Zveřejnění přijímacích kritérií a harmonogramu
|
1.–30. listopadu 2026
|
Podávání přihlášek na konzervatoře
|
2.–17. ledna 2027
|
Řádné školní přijímací zkoušky
|
4.–15. ledna 2027
|
Řádné talentové zkoušky
|
18.–31. ledna 2027
|
Náhradní termíny školních přijímacích zkoušek
|
18.–29. ledna 2027
|
Náhradní termíny talentových zkoušek
|
8. února 2027
|
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení
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Přihlášky na ostatní střední školy se podávají později
Přihlášky na ostatní střední školy, tedy gymnázia, střední odborné školy a učiliště, se v prvním kole přijímacího řízení podávají od 1. do 22. února 2027.
Důležité je navíc vědět, že tento termín platí i pro obory s talentovou zkouškou na školách, které nejsou konzervatořemi. Patří sem především jiné umělecké střední školy, např. školy s obory zaměřenými na umělecká řemesla, ale také sportovní školy a některé další specializované obory.
U maturitních oborů, na které se vztahuje jednotná přijímací zkouška, se přijímací řízení skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury a z písemného testu z matematiky. Uchazeči mají dva řádné termíny.
U čtyřletých oborů včetně nástavbového studia proběhne první termín v pondělí 12. dubna 2027 a druhý v úterý 13. dubna 2027.
Šestiletá a osmiletá gymnázia budou mít první termín ve středu 14. dubna 2027 a druhý ve čtvrtek 15. dubna 2027.
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu pro uvedené obory proběhne ve čtvrtek 29. dubna 2027 a v pátek 30. dubna 2027.
|
Termín
|
Událost
|
1.–22. února 2027
|
Podávání přihlášek na střední školy včetně oborů s talentovou zkouškou mimo konzervatoře
|
12. dubna 2027
|
1. termín jednotné přijímací zkoušky – čtyřleté obory a nástavbové studium
|
13. dubna 2027
|
2. termín jednotné přijímací zkoušky – čtyřleté obory a nástavbové studium
|
14. dubna 2027
|
1. termín jednotné přijímací zkoušky – šestiletá a osmiletá gymnázia
|
15. dubna 2027
|
2. termín jednotné přijímací zkoušky – šestiletá a osmiletá gymnázia
|
29. dubna 2027
|
1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
|
30. dubna 2027
|
2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
|
14. května 2027
|
Zveřejnění výsledků prvního kola přijímacího řízení
Jednotná přijímací zkouška se nekoná u oborů zakončených závěrečnou zkouškou, oborů s výučním listem, zkráceného studia a uměleckých oborů skupiny 82. Škola však může v těchto případech uspořádat vlastní přijímací nebo talentovou zkoušku.
Řádné termíny školních a talentových zkoušek budou stanoveny na pracovní dny v období od 15. března do 23. dubna 2027. Alespoň jeden termín musí připadnout na jiný den než jednotná přijímací zkouška. Náhradní termíny se uskuteční v pracovních dnech od 24. dubna do 5. května 2027, rovněž mimo termíny jednotné přijímací zkoušky.
Výjimkou je obor Gymnázium se sportovní přípravou, u kterého uchazeči absolvují jak talentovou, tak jednotnou přijímací zkoušku.
Zdroj: MŠMT