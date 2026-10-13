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Kdy jsou letos přihlášky a přijímačky na střední školy? Velkou časovou změnu mají konzervatoře

Lucie Balová Mečířová
Dnes

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Bude se vaše dítě letos hlásit na střední školu? A bude to gympl, střední odborná škola, konzervatoř, nebo učiliště? Pojďme se společně podívat, jak to letos bude s časovým harmonogramem přijímacího řízení.
Přijímačky
Autor: ChatGPT
Přijímačky
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Letos probíhá přijímací řízení a podávání přihlášek trochu jinak, než jsme byli zvyklí v posledních pár letech, a to zejména u konzervatoří. Nezapomeňte proto letos podat přihlášky včas.

Co se dozvíte v článku
  1. Přihlášky na konzervatoře se letos podávají o dost dříve
  2. Přihlášky na ostatní střední školy se podávají později

Přihlášky na konzervatoře se letos podávají o dost dříve

Doposud platilo, že přihlášky na konzervatoře se podávají ve stejném období jako na ostatní střední školy. Letos je tomu ale jinak. Konzervatoře musí zveřejnit přijímací kritéria a harmonogram nejpozději do soboty 31. října 2026.

Podávání přihlášek ke studiu začne už od neděle 1. listopadu a bude trvat do pondělí 30. listopadu 2026. V první fázi může uchazeč podat přihlášku nejvýše na dvě konzervatoře, případně na dva obory v rámci jedné konzervatoře. Ve druhé fázi se může hlásit až na tři obory bez talentové zkoušky a zároveň na další obory s talentovou zkouškou. Jejich počet závisí na tom, kolik přihlášek podal v první fázi.

Pokud se v první fázi hlásil na dvě konzervatoře, nemůže už podat přihlášku na další obor s talentovou zkouškou. Jestliže podal jednu přihlášku na konzervatoř, může si ve druhé fázi vybrat ještě jeden obor s talentovou zkouškou. Pokud se na konzervatoř v první fázi nehlásil, může ve druhé fázi podat přihlášky až na dva obory s talentovou zkouškou. Celkem tak může v obou fázích podat nejvýše pět přihlášek.

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Přijímací zkoušky se uskuteční v lednu 2027. Přesné termíny se liší podle typu zkoušky. Výsledky přijímacího řízení konzervatoře zveřejní nejpozději do pondělí 8. února 2027.

Termín

Událost

Do 31. října 2026

Zveřejnění přijímacích kritérií a harmonogramu

1.–30. listopadu 2026

Podávání přihlášek na konzervatoře

2.–17. ledna 2027

Řádné školní přijímací zkoušky

4.–15. ledna 2027

Řádné talentové zkoušky

18.–31. ledna 2027

Náhradní termíny školních přijímacích zkoušek

18.–29. ledna 2027

Náhradní termíny talentových zkoušek

8. února 2027

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení
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Přihlášky na ostatní střední školy se podávají později

Přihlášky na ostatní střední školy, tedy gymnázia, střední odborné školy a učiliště, se v prvním kole přijímacího řízení podávají od 1. do 22. února 2027.

Důležité je navíc vědět, že tento termín platí i pro obory s talentovou zkouškou na školách, které nejsou konzervatořemi. Patří sem především jiné umělecké střední školy, např. školy s obory zaměřenými na umělecká řemesla, ale také sportovní školy a některé další specializované obory.

U maturitních oborů, na které se vztahuje jednotná přijímací zkouška, se přijímací řízení skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury a z písemného testu z matematiky. Uchazeči mají dva řádné termíny.

U čtyřletých oborů včetně nástavbového studia proběhne první termín v pondělí 12. dubna 2027 a druhý v úterý 13. dubna 2027.

Šestiletá a osmiletá gymnázia budou mít první termín ve středu 14. dubna 2027 a druhý ve čtvrtek 15. dubna 2027.

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu pro uvedené obory proběhne ve čtvrtek 29. dubna 2027 a v pátek 30. dubna 2027.

Termín

Událost

1.–22. února 2027

Podávání přihlášek na střední školy včetně oborů s talentovou zkouškou mimo konzervatoře

12. dubna 2027

1. termín jednotné přijímací zkoušky – čtyřleté obory a nástavbové studium

13. dubna 2027

2. termín jednotné přijímací zkoušky – čtyřleté obory a nástavbové studium

14. dubna 2027

1. termín jednotné přijímací zkoušky – šestiletá a osmiletá gymnázia

15. dubna 2027

2. termín jednotné přijímací zkoušky – šestiletá a osmiletá gymnázia

29. dubna 2027

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

30. dubna 2027 

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

14. května 2027

Zveřejnění výsledků prvního kola přijímacího řízení

Jednotná přijímací zkouška se nekoná u oborů zakončených závěrečnou zkouškou, oborů s výučním listem, zkráceného studia a uměleckých oborů skupiny 82. Škola však může v těchto případech uspořádat vlastní přijímací nebo talentovou zkoušku.

Řádné termíny školních a talentových zkoušek budou stanoveny na pracovní dny v období od 15. března do 23. dubna 2027. Alespoň jeden termín musí připadnout na jiný den než jednotná přijímací zkouška. Náhradní termíny se uskuteční v pracovních dnech od 24. dubna do 5. května 2027, rovněž mimo termíny jednotné přijímací zkoušky.

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Výjimkou je obor Gymnázium se sportovní přípravou, u kterého uchazeči absolvují jak talentovou, tak jednotnou přijímací zkoušku.

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Zdroj: MŠMT

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Autor článku

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

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