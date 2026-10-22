Kdy počítat s jednorázovým příspěvkem k důchodu ve výši 2000 Kč? Nejdříve od března

Sněmovní výbor pro sociální politiku podpořil návrh na zavedení jednorázového příspěvku ve výši 2 000 korun pro důchodce. Opatření má částečně kompenzovat nízkou valorizaci důchodů, která proběhne od ledna 2027. Podpora výboru však zatím neznamená definitivní schválení příspěvku.
Kdo bude mít nárok na příspěvek 2 000 Kč?
Podle navrhované právní úpravy by na jednorázový příspěvek měli mít nárok příjemci důchodů, kterým byl důchod přiznán před 1. lednem 2027 a kteří budou mít alespoň po část rozhodného měsíce nárok na jeho výplatu.
Příspěvek se tedy nebude vztahovat pouze na starobní důchodce, ale také na příjemce invalidních a pozůstalostních důchodů. Počítá se rovněž s lidmi, kteří pobírají předčasný starobní důchod.
Rozhodující nebude ani samotná výše důchodu. Stejných 2 000 korun by tak měli získat důchodci s nízkými i nadprůměrně vysokými důchody.
Kdy důchodci dostanou jednorázový příspěvek ve výši 2 000 Kč?
Původně se počítalo s tím, že příspěvek bude vyplacen již v lednu 2027. Podle aktuálního návrhu však důchodci mohou peníze obdržet nejdříve v březnu.
Konkrétní termín výplaty bude záviset na tom, kdy zákon nabude účinnosti. Rozhodným měsícem má být druhý kalendářní měsíc následující po měsíci, ve kterém zákon nabude účinnosti, nejdříve však březen 2027.
Pokud zákon nabude účinnosti v lednu 2027, příspěvek bude vyplacen v březnu. V případě únorové účinnosti se výplata posune na duben a při březnové účinnosti na květen.
V jaké fázi legislativního procesu se návrh o jednorázovém příspěvku nachází?
Návrh zákona o jednorázovém příspěvku 2 000 korun pro důchodce zatím nebyl definitivně schválen. V Poslanecké sněmovně prošel prvním čtením a následně jej podpořil sněmovní výbor pro sociální politiku, který doporučil jeho schválení.
Nyní návrh čeká na další projednávání v Poslanecké sněmovně, konkrétně na druhé čtení. Poté bude muset projít třetím čtením, ve kterém poslanci hlasují o jeho konečné podobě.
Pokud návrh Sněmovna schválí, zamíří do Senátu a následně k podpisu prezidenta republiky. Teprve po dokončení legislativního procesu a nabytí účinnosti zákona bude možné jednorázový příspěvek vyplatit. Nejbližším možným termínem jeho výplaty zůstává březen 2027.
Jste pro vyšší valorizace důchodů, i při schodku státního rozpočtu?
O jednorázový příspěvek nebude nutné žádat
O mimořádný příspěvek není nutné žádat. Pokud bude zákon schválen, příspěvek jim bude vyplacen automaticky.
Peníze mají být vyplaceny stejným způsobem jako pravidelný důchod, tedy na bankovní účet nebo prostřednictvím České pošty. Zpravidla by měly dorazit společně s důchodem za příslušný měsíc.
Navrhovaná úprava rovněž počítá s tím, že se jednorázový příspěvek nebude započítávat do příjmů při posuzování nároku na sociální dávky. Jeho vyplacení by tak nemělo negativně ovlivnit nárok důchodce na další státní podporu.
Jednorázový příspěvek má vyvážit nízkou valorizaci
Jednorázový příspěvek má důchodcům kompenzovat relativně nízkou lednovou valorizaci. Od 1. ledna 2027 se základní výměra důchodů zvýší o 270 korun na 5 170 korun. Procentní výměra vzroste o 0,2 %. Průměrný starobní důchod se tak zvýší o 304 korun měsíčně a dosáhne 22 196 korun.
Zatímco lednová valorizace již byla schválena, jednorázový příspěvek 2 000 korun zatím zůstává pouze legislativním návrhem. Jeho definitivní zavedení bude záviset na dalším projednávání v Parlamentu.
Jak vzroste váš důchod od 1. ledna 2027?