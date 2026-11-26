Stát vyplácí starobní důchody (řádný a předčasný), invalidní důchody (prvního, druhého a třetího stupně) a pozůstalostní důchody (vdovský, vdovecký a sirotčí důchod). V praxi se odebrání a snížení důchodu netýká pouze řádného starobního důchodu, který se pobírá trvale a během let se pouze zvyšuje z důvodu pravidelné každoroční valorizace. U ostatních důchodů však k takové situaci dojít může.
Co se dozvíte v článku
- Příklad 1) Zaměstnání v předčasném důchodu
- Příklad 2) Uplynutí jednoho roku pro výplatu vdovského důchodu
- Příklad 3) Ukončení studia dítěte při nároku na vdovský důchod
- Příklad 4) Odebrání invalidity u invalidního důchodce prvního stupně
- Příklad 5) Nastoupení do zaměstnání příjemce sirotčího důchodu
- Příklad 6) Přiznání starobního důchodu při nároku na vdovský důchod
- Příklad 7) Snížení stupně invalidity
Příklad 1) Zaměstnání v předčasném důchodu
Paní Marta odešla v červenci 2026 do předčasného důchodu necelé tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Nyní se však domluvila se zaměstnavatelem, že od ledna 2027 opět nastoupí do zaměstnání (za zvýhodněných podmínek) na klasickou pracovní smlouvu.
Vzhledem k tomu, že paní Marta ještě nedosáhla řádného důchodového věku, nemůže současně pobírat předčasný důchod a mzdu ze zaměstnání na pracovní smlouvu, ze které vzniká povinnost platby sociálního pojištění.
Po dobu výkonu takového zaměstnání tedy paní Martě nebude náležet výplata předčasného důchodu. Na účet začne paní Marta starobní důchod opět dostávat, až dosáhne řádného důchodového věku nebo až přestane pracovat na pracovní smlouvu, podle toho, která varianta nastane dříve.
Příklad 2) Uplynutí jednoho roku pro výplatu vdovského důchodu
Vdova Hana pobírala rok vdovský důchod po zemřelém manželovi a nyní jí byl vdovský důchod odebrán. Jedná se o běžný zákonný postup, protože standardní zákonná lhůta pro výplatu vdovského důchodu je pouze jeden rok a po uplynutí jednoho roku náleží vdovský důchod pouze za podmínky splnění některé ze zákonných podmínek (např. péče o nezaopatřené dítě, péče o závislou osobu dle zákonných podmínek, dosažení požadovaného věku). Paní Hana však žádnou z těchto podmínek nesplňuje, a tak jí byl vdovský důchod vyplácen pouze jeden rok.
Příklad 3) Ukončení studia dítěte při nároku na vdovský důchod
Vdova Simona pobírala vdovský důchod přes šest let, protože stále pečovala o dceru, která studovala na VŠ. V letošním roce však dcera studium ukončila, takže paní Simona již nesplňovala podmínku péče o nezaopatřené dítě, takže již nemá vdova Simona nárok na vdovský důchod (nesplňuje totiž žádnou jinou zákonnou podmínku pro pokračování výplaty vdovského důchodu, např. požadovaný věk).
Příklad 4) Odebrání invalidity u invalidního důchodce prvního stupně
Pan Michal pobíral v minulých letech invalidní důchod prvního stupně, vzhledem ke zlepšení zdravotního stavu mu však byl v září 2026 invalidní důchod zcela odebrán. Aktuální zdravotní problémy pana Michala jsou nedostačující pro pobírání invalidního důchodu prvního stupně. Přiznání invalidního důchodu nemusí být v praxi trvalé.
Na jaký invalidní důchod byste měli nárok?
Příklad 5) Nastoupení do zaměstnání příjemce sirotčího důchodu
Student Pavel pobíral sirotčí důchod po zemřelém otci, v prvním ročníku VŠ však dostal zajímavou pracovní nabídku, kterou přijal, a studium ukončil. Jakmile student Pavel ztratil status studenta a nesplňoval podmínku nezaopatřenosti, přestal sirotčí důchod pobírat.
Obecně však platí, že příjemci sirotčího důchodu, kteří mají zájem o studium, si mohou ke svému dennímu studiu libovolně přivydělat. Jestliže lze skloubit studium a práci, stále jim náleží sirotčí důchod (nejdéle do 26 let), takže ukončení školy je potřeba si pečlivě promyslet. Při nezvládnutí zkoušek samozřejmě k ukončení školy dochází, zvládnout práci a studium současně je velmi těžké, za pokus to mnohdy stojí, případně se získají nějaké měsíce sirotčího důchodu navíc.
Příklad 6) Přiznání starobního důchodu při nároku na vdovský důchod
Vdova Blažena pobírá vdovský důchod i po uplynutí jednoho roku z důvodu péče o závislého otce ve II. stupni závislosti, se kterým žije ve stejném domě. Nyní odchází vdova Blažena do vlastního starobního důchodu.
V případě nároku na vlastní starobní důchod a vdovský důchod současně se nevyplácejí oba důchody v plné výši. Uplatňují se totiž pravidla pro souběh důchodů. V plné výši náleží vyšší z těchto dvou důchodů a z nižšího důchodu se vyplácí pouze polovina procentní výměry. V praxi je zpravidla vyšší vlastní starobní důchod, takže z vdovského důchodu náleží jenom polovina procentní výměry.
Příklad 7) Snížení stupně invalidity
Panu Lukášovi náležel invalidní důchod druhého stupně. Na základě kontroly bylo shledáno zlepšení zdravotního stavu a invalidita byla snížena z druhého stupně na první stupeň. Snížení stupně invalidity znamená i automatické snížení invalidního důchodu, když se příslušným koeficientem 0,6667 násobí procentní výměra důchodu druhého stupně. Pan Lukáš bude tedy pobírat nižší invalidní důchod prvního stupně.