Kdy získáte daňový bonus, přestože jste naplatili žádnou daň z příjmu?

Nárok na daňový přeplatek formou ročního daňového bonusu vzniká i v případě, že zaměstnanec během roku neplatil žádnou daň z příjmu a ještě dostával měsíční daňové bonusy. Roční daňový přeplatek je v takovém případě ve výši rozdílu mezi ročním daňovým bonusem a obdrženými měsíčními daňovými bonusy během roku.
Tato situace nastává pouze u daňových poplatníků s nižším ročním zdanitelným příjmem. Zaměstnanci s vyšší hrubou mzdou nedostávají ve výplatě daňový bonus, i když uplatňují daňové zvýhodnění na více dětí. Samozřejmě i tito zaměstnanci využívají výhod daňového zvýhodnění, které jim snižuje částku daně z příjmu.
Pro získání ročního daňového bonusu za rok 2026 je nutný mít rozhodné roční příjmy alespoň ve výši 134 400 Kč, což odpovídá šestinásobku minimální mzdy. Pro výplatu měsíčního daňového bonusu musí rozhodný měsíční příjem dosahovat alespoň 11 200 Kč.
Mzdová kalkulačka: Jaký budete mít rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou v roce 2027?
Kdy je roční daňový bonus vyšší?
V praxi k takové situaci dochází, když zaměstnanec čerpající měsíční daňové bonusy nepracoval po celý kalendářní rok nebo v případě, že v ročním zúčtování daně jsou uplatněny nezdanitelné položky, které se vždy uplatňují až za celý kalendářní rok a nelze je čerpat v průběhu roku. Mezi nezdanitelné položky v těchto případech patří zejména odpočty u finančních produktů. Na státem podporované finanční produkty může totiž v praxi zasílat měsíční platby i druhý z manželů. Např. souhrnná částka daňového odpočtu ve výši 24 000 Kč přináší daňový přeplatek v 3 600 Kč (24 000 Kč x 15 %).
Praktický příklad
Paní Marta pracovala během roku 2026 deset měsíců, přičemž hrubou mzdu měla v každém měsíci ve výši 26 000 Kč a uplatňovala při výpočtu čisté měsíční mzdy daňové zvýhodnění na své dvě děti. Daňové zvýhodnění na první dítě činí 1 267 Kč a daňové zvýhodnění na druhé dítě 1 860 Kč, takže celkem 3 127 Kč. V prvních dvou měsících roku 2026 byla paní Marta nezaměstnaná a neměla tak příjem, ze kterého by mohla uplatňovat slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na dvě děti.
Výpočet měsíčního daňového bonusu
V první tabulce máme vypočten měsíční daňový bonus, který paní Marta dostávala ve výplatě.
|
Text
|
Částka
|
Hrubá mzda
|
26 000 Kč
|
Daň z příjmu
|
3 900 Kč (26 000 x 15 %)
|
Sleva na poplatníka
|
2 570 Kč
|
Daň z příjmu po slevě
|
1 330 Kč (3 900 – 2 570)
|
Daňové zvýhodnění na dvě děti
|
3 127 Kč (1 267 + 1 860)
|
Měsíční daňový bonus
|
1 797 Kč (3 127 – 1 330)
|
Daňový bonus za deset měsíců
|
17 970 Kč (1 797 x 10)
vlastní výpočet autora
Je v Česku dostatečná podpora rodin z hlediska slev na dani a daňových zvýhodnění?
Výpočet ročního daňového přeplatku
Ve druhé tabulce si vypočítáme roční daňový přeplatek paní Marty, která během roku nezaplatila na dani z příjmu ani korunu a ještě dostala formou měsíčních daňových bonusů souhrnnou částku 17 970 Kč. Důvodem je skutečnost, že v ročním zúčtování daně, kterou za paní Martu provede zaměstnavatel, se uplatní sleva na poplatníka ve výši 30 840 Kč a daňové zvýhodnění na dvě děti ve výši 37 524 Kč, tedy za všech 12 měsíců.
|
Text
|
Částka
|
Roční daňový základ
|
260 000 Kč
|
Daň z příjmu
|
39 000 Kč (260 000 x 15 %)
|
Sleva na poplatníka
|
30 840 Kč
|
Daň z příjmu po slevě
|
8 160 Kč (39 000 – 30 840)
|
Daňové zvýhodnění na dvě děti
|
37 524 Kč (3 127 x 12)
|
Roční daňový bonus
|
29 364 Kč (37 524 – 8 160)
|
Obdržené měsíční daňové bonusy
|
17 970 Kč
|
Roční daňový přeplatek
|
11 394 Kč (29 364 – 17 970)
vlastní výpočet autora
I když paní Marta během roku nezaplatila žádnou daň z příjmu, tak obdrží roční daňový přeplatek ve výši 11 394 Kč, neboť roční daňový bonus je vyšší než obdržené měsíční daňové bonusy během roku.