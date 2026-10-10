Kreditka od Raiffeisenbank na rok zdarma a nábytek v ASKO o pětinu levněji

ASKO: nejdřív 15 %, pak 20 % na vše
Kdo plánuje větší nákup do bytu, měl by si pohlídat termín. V obchodě ASKO – NÁBYTEK teď platí kód PODZIM, se kterým získáte 15 % na vybrané produkty, a to do 1. listopadu 2026. Ještě výhodnější bude Slevománie: od 17. do 20. října 2026 dostanete s kódem SLEVOMANIE slevu 20 % na celý sortiment. U sedačky nebo ložnice za desítky tisíc jde o rozdíl, kvůli kterému se vyplatí pár dní počkat.
Kreditní karta STYLE bez poplatku na celý rok
Kreditní karta může při rozumném používání peníze vydělávat, ne jen stát. Raiffeisenbank teď nabízí kartu STYLE s vedením na rok zdarma. Karta vrací 1 % z nákupů a její součástí je pojištění osobních věcí a prodloužené záruky. Za vedení se jinak platí 50 Kč měsíčně, za první rok tak ušetříte 600 Kč. Nabídka platí do konce roku 2026. Jako u každé kreditní karty platí, že se vyplatí jen tomu, kdo dluh splácí v bezúročném období.
Colgate, Palmolive a Protex za polovinu
Zubní pasta, sprchový gel nebo mýdlo patří k věcem, které se koupí vždycky. V Teta drogerii jsou teď značky Colgate, Palmolive a Protex se slevou 50 %. U zboží, které se nekazí a spotřebujete ho jistě, dává smysl udělat si zásobu na několik měsíců dopředu. Akce končí 19. října 2026.
Alza Dny: audio Sonos se slevovými kódy až o čtvrtinu levněji
V rámci Alza Dnů se dá výrazně ušetřit i na dražší elektronice. U reproduktorů a soundbarů Sonos stačí v košíku zadat slevový kód, u nejdražších modelů jde o tisíce korun.
- Sonos Arc Ultra černý – soundbar s Dolby Atmos, HDMI eARC, Wi-Fi a Bluetooth. S kódem ALZADNY25 za 20 618 Kč místo 27 490 Kč.
- Sonos Move 2 černý – přenosný reproduktor s Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay a odolností IP54. S kódem ALZADNY20 za 9 992 Kč místo 12 490 Kč.
- Sonos Era 100 SL Black – domácí reproduktor s Wi-Fi, Bluetooth a AirPlay. S kódem ALZADNY20 za 3 992 Kč místo 4 990 Kč.
Malé spotřebiče Gorenje o 30 % levněji
Na malé kuchyňské spotřebiče značky Gorenje platí slevový kód MALESPOTREBICE30-AFF, který z ceny ubere 30 %. Vztahuje se na spotřebiče pro přípravu pokrmů a kód je platný do konce roku 2026. Hodí se tak i pro nákup vánočních dárků, se kterým není potřeba čekat na listopadové akce.
Repasované počítače se slevou až 600 Kč
Repasovaný notebook nebo počítač vyjde výrazně levněji než nový a pro běžnou práci bohatě stačí. Obchod Počítače24.cz k tomu přidává slevové kupóny odstupňované podle výše nákupu. Při objednávce nad 10 000 Kč odečte kupón mamslevu600 z ceny 600 Kč. Pro nákupy od 5 000 do 9 999 Kč je určený kupón mamslevu400 a pro nákupy od 2 000 do 4 999 Kč kupón mamslevu200. Kupóny platí na repasované produkty do 31. prosince 2026.
Podzimní výprodej knih: 199 titulů za polovinu
Nakladatelství Albatros Media spustilo podzimní výprodej, ve kterém zlevnilo 199 knih o 50 %. Výběr je omezený a nejžádanější tituly mizí první, takže kdo chce mít z čeho vybírat, neměl by nákup odkládat na konec měsíce. Výprodej trvá do 31. října 2026.
Tašky, batohy a kufry se slevou 40 %
Členové věrnostního programu Modivo Club mají v obchodě CCC slevu 40 % na tašky, batohy a kufry. Sleva je exkluzivně pro členy klubu, bez členství ji nezískáte. Akce platí do 30. listopadu 2026, takže se hodí jak pro podzimní prázdniny, tak pro plánování zimní dovolené.
Kam na podzimní prázdniny?
Podzimní prázdniny se blíží a kdo ještě neví, kam s dětmi vyrazit, najde inspiraci na Slevomatu. Pobyty mimo hlavní sezonu vycházejí levněji a na turistických stezkách i u atrakcí je mnohem klidněji. V nabídce jsou horské pobyty v Krkonoších, na Šumavě, v Beskydech nebo v polských Tatrách, wellness a termály v Polsku a Maďarsku pro případ, že by pršelo, i rodinné city breaky třeba do Paříže nebo do Vídně. Kdo plánuje na poslední chvíli, může sáhnout po last minute pobytech, které mají o prázdninách ještě volno. Prázdniny navazují na státní svátek 28. října, takže většinou vyjde 4–5 dní volna.
Káva se slevou 7 %
Kdo pije kávu denně, ví, že se i malá sleva při pravidelném nákupu nasčítá. V obchodě GourmetKáva platí kód KAVAQ4, se kterým získáte 7 % na kávu z řady Naše GourmetKáva. Kód je platný do 31. prosince 2026 a dá se tak využít opakovaně během celého podzimu.
Obuv až o 20 % levněji
S příchodem chladnějšího počasí přichází na řadu i nové boty. Obchod Humanic nabízí do 31. října 2026 slevy až 20 %. U obuvi se vyplatí nenechávat nákup na první mrazy, kdy bývají běžné velikosti rychle rozebrané.
Dalekohledy Nikon se slevou až 13 %
Tip pro ty, kdo vybírají dárek pro turistu, myslivce nebo pozorovatele ptáků. Fotoškoda zlevnila dalekohledy značky Nikon až o 13 %. Akce je časově omezená a platí do 20. října 2026.
Krycí plachty až o 30 % levněji
Před zimou je potřeba zakrýt dřevo na topení, zahradní nábytek nebo techniku, která zůstává venku. V obchodě BKshop.cz pořídíte krycí plachty se slevou až 30 %. Nabídka platí do 31. října 2026.
Podmínky jednotlivých akcí se mohou průběžně měnit a některé nabídky platí jen do vyprodání zásob. Před dokončením objednávky si proto vždy ověřte, že se sleva v košíku skutečně uplatnila.
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