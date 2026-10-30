Který přivýdělek v roce 2027 vám zvýší důchod?

Výše důchodu závisí na rozhodných příjmech a získané době pojištění. Žádný měsíc se nemůže počítat do doby pojištění jako dva měsíce. To znamená, že žádný přivýdělek k hlavnímu zaměstnání nezvyšuje dobu pojištění. To znamená, že:
- Odpracovaný měsíc pro dva zaměstnavatele současně se tak hodnotí pro důchodové účely jako odpracovaný měsíc pro jednoho zaměstnavatele.
- Při nedostatečné době pojištění pro přiznání starobního důchodu tedy nelze situaci vyřešit druhým zaměstnáním několik let před odchodem do důchodu. Pro přiznání řádného starobního důchodu ke dni dosažení řádného důchodového věku je nutné získat dobu pojištění alespoň 35 let a u předčasného důchodu se vyžaduje splnění doby pojištění alespoň v rozsahu 40 let.
- Celkovou dobu pojištění pro důchodové účely je nutné si hlídat průběžně a případně využít institutu dobrovolného důchodového pojištění.
Vyšší rozhodný příjem zvyšuje osobní vyměřovací základ
Při výpočtu důchodu se z rozhodných příjmů od roku 1986 vypočítá průměrná důchodová mzda (osobní vyměřovací základ), přičemž dřívější příjmy se přepočítávají na současnou hodnotu. Do jednotlivých ročních vyměřovacích základů přitom vstupují všechny příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Kdo má více příjmů současně, ze kterých odvádí sociální pojištění, ten si zvyšuje roční vyměřovací základ a tím i celkový osobní vyměřovací základ, což má pozitivní vliv na měsíční částku starobního důchodu. Rozhodující je však platba na sociálním pojištění. Ne všechny příjmy přitom podléhají odvodům na sociálním pojištění.
Příklad 1) Dva zkrácené úvazky v roce 2027
Paní Marie bude v roce 2027 pracovat pro dva zaměstnavatele současně na zkrácený úvazek. Tento model ji vyhovuje, protože dělá dvě různé činnosti a zvyšuje si svoji kvalifikaci, navíc má vyšší příjem, než by měla v případě práci pouze pro jednoho zaměstnavatele. U hlavního zaměstnavatele má hrubou mzdu 34 000 Kč a u druhého 22 000 Kč.
Ze zkrácené úvazku se odvádí sociální pojištění vždy, i když je hrubá měsíční mzda pod úrovní aktuální minimální mzdy. V roce 2027 činí minimální mzda 24 900 Kč. Pro důchodové účely je na tom paní Marie stejně jako by pracovala pouze pro jednoho zaměstnavatele na plný úvazek s hrubou mzdou 56 000 Kč.
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Příklad 2) Hlavní zaměstnání a brigáda na DPP
Pan Jindřich bude po celý rok 2027 pracovat pro hlavního zaměstnavatele na plný úvazek s hrubou mzdou 47 000 Kč. Současně si bude přivydělávat na dohodu o provedení práce pro jiného zaměstnavatele s hrubou mzdou 12 200 Kč. Pro důchodové účely se panu Jindřichovi bude počítat pouze hrubá mzda 47 000 Kč. Přivýdělek na dohodu o provedení práce panu Jindřichovi důchod zvyšovat nebude. Proč? Pokud bude v roce 2027 hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce 12 499 Kč a méně, tak se z ní nebude platit sociální pojištění.
Pan Tomáš si bude ke zkrácenému úvazku s hrubou mzdou 34 000 Kč přivydělávat na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou 16 000 Kč. Pan Tomáš bude platit sociální pojištění z obou zaměstnání, takže se oba příjmy se mu budou počítat pro důchod. Pro důchodové účely na tom bude pan Tomáš stejně jako by měl jednu hrubou mzdu 50 000 Kč.
Jaké je zdanění práce na DPP a DPČ?
Příklad 3) Zaměstnanec s vysokými pasivními příjmy
Paní Gabriela bude po celý rok 2027 pracovat pouze za nízkou hrubou mzdu 27 500 Kč. K tomu však bude mít vysoké pasivní příjmy ze zděděných nemovitostí a z investic. Z pasivních zdanitelných příjmů dle § 8, § 9 a § 10 zákona o dani z příjmu se sociální pojištění neplatí, takže paní Gabriele se pro důchodové účely počítá pouze hrubá mzda 27 500 Kč. Ostatní příjmy, ze kterých paní Gabriela sice platí daň z příjmu, nebudou mít žádný důchodový vliv. Platby na dani z příjmu jsou pro důchodové účely bezpředmětné, rozhodují pouze platby na sociálním pojištění.
I když má paní Gabriela vysoké pasivní příjmy, tak je s ohledem na starobní důchod pro paní Gabrielu dobře, že je současně zaměstnankyní, i když s nízkou mzdou. Paní Gabriela má totiž vyřešen svůj pojistný vztah, což je důležité nejenom pro přiznání starobního důchodu, ale i případného invalidního důchodu nebo nároku na nemocenské dávky. Pro investory s vysokými pasivními příjmy představuje pracovní smlouva důležitou „pojistnou ochranu“.
Pracovali jste někdy na dohodu?
Příklad 4) Podnikající zaměstnanec
Paní Barbora si bude po celý rok 2027 ke svému zaměstnání na klasickou pracovní smlouvu s hrubou mzdou 46 000 Kč přivydělávat výkonem vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Za celý rok 2027 bude mít z podnikání hrubý zisk (tj. příjem ponížený o související výdaje) ve výši 122 000 Kč. Z podnikání nebude paní Barbora platit sociální pojištění, protože je hrubý zisk do 123 991 Kč, což je limit pro neplacení sociálního pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti po celý rok 2027.
Paní Dana bude mít v roce 2027 kromě své hrubé mzdy 47 000 Kč ještě hrubý zisk ve výši 220 000 Kč. Z podnikání tedy bude již sociální pojištění platit, protože je hrubý zisk nad limit. Vyměřovací základ bude 121 000 Kč (55 % daňového základu), což odpovídá hrubé měsíční mzdě 10 083 Kč. Pro důchodové účely na tom za rok 2027 bude paní Dana tak jako zaměstnanec s hrubou měsíční mzdou 57 083 Kč.