Kuchyňské spotřebiče Gorenje o 30 % levněji a k fotoaparátu Canon sleva 7 500 Kč

Malé kuchyňské spotřebiče se slevou 30 %
Značka Gorenje zlevňuje malé spotřebiče pro přípravu pokrmů o 30 %. Stačí při objednávce zadat kód MALESPOTREBICE30-AFF. Kdo plánuje vylepšit vybavení kuchyně nebo shání praktický dárek, má na to čas až do konce roku.
Bonus 7 500 Kč k novému fotoaparátu Canon
Fotografové, kteří zvažují přechod na novou bezzrcadlovku, by měli zbystřit. Foto Škoda nabízí k fotoaparátu Canon EOS R6 Mark III slevu 7 500 Kč na objektiv nebo blesk. U dražší výbavy jde o částku, která se rozhodně vyplatí. Akce platí jen do 30. října.
Knihy za poloviční cenu
Nakladatelství Albatros Media v podzimním výprodeji zlevnilo 199 knih o 50 %. Je to dobrá příležitost doplnit domácí knihovnu nebo pořídit dárky s předstihem – a za polovinu běžné ceny. Výprodej končí 31. října.
Kreditní karta na rok bez poplatků
Raiffeisenbank nabízí kreditní kartu STYLE na první rok zdarma. Kdo kreditku používá rozumně a dluh splácí včas, získá rezervu na nečekané výdaje a nezaplatí za ni první rok ani korunu. Podrobné podmínky najdete na stránkách banky, nabídka platí do konce roku.
V košíku máte zboží za 17 mega. Pokračovat v nákupu?
Tohle je nejdražší věc na Alze. Stojí skoro 17 milionů a žádný slevový kód na ní nemáme :(
Za cenu pražského bytu dostanete jednu krabici. Uvnitř je ale osm grafických karet NVIDIA B300 a osm zdrojů po 3 000 W.
Koupelna se slevou až 35 %
Plánujete rekonstrukci koupelny, nebo jen chcete vyměnit baterii či doplňky? Baumax zlevnil koupelnový sortiment až o 35 %. Při větší rekonstrukci se dá ušetřit nemalá částka. Akce platí do konce října.
Brusky a příslušenství o 30 % levněji
Kutilové, kteří chtějí ještě před zimou dokončit práce na domě nebo na chalupě, najdou na e-shopu Lidl slevu 30 % na brusky a příslušenství. Stačí zadat kód Brusky30. Pozor ale, akce platí jen do pondělí 26. října.
Obuv a oblečení se slevou 20 %
Na Spartoo získáte s kódem AUTUMNCZ20 slevu 20 % při nákupu nad 2 435 Kč. Hodí se třeba na výměnu podzimních bot nebo kabátu. Kód nelze kombinovat s probíhajícími akcemi a platí do 30. listopadu.
Kam na podzimní prázdniny?
Podzimní prázdniny se blíží a kdo ještě neví, kam s dětmi vyrazit, najde inspiraci na Slevomatu. Pobyty mimo hlavní sezonu vycházejí levněji a na turistických stezkách i u atrakcí je mnohem klidněji. V nabídce jsou horské pobyty v Krkonoších, na Šumavě, v Beskydech nebo v polských Tatrách, wellness a termály v Polsku a Maďarsku pro případ, že by pršelo, i rodinné city breaky třeba do Paříže nebo do Vídně. Kdo plánuje na poslední chvíli, může sáhnout po last minute pobytech, které mají o prázdninách ještě volno. Prázdniny navazují na státní svátek 28. října, takže většinou vyjde 4–5 dní volna.
Chytrý prsten se slevou 10 %
Kdo chce sledovat spánek, regeneraci nebo aktivitu, ale nechce nosit hodinky, může zkusit chytrý prsten. Ultrahuman zlevňuje bestsellery Ring AIR a Ring PRO o 10 % s kódem AffiliatePort. Nabídka platí do konce roku.
Nabíječka pro celou kancelář o 400 Kč levněji
Notebook, telefon, tablet i sluchátka z jedné zásuvky – to umí 140W GaN adaptér Cubenest S5D0 s pěti porty. Výkonově utáhne i větší notebook. Na Cubenest.cz ho do konce října koupíte o 400 Kč levněji s kódem RIJEN.
Motorkářské trasy po Evropě se slevou 15 %
Na Lonelyplanet.cz je o 15 % levnější titul Úchvatné evropské motorkářské trasy. Motorkáři si nad ním mohou přes zimu naplánovat jarní výlety, případně ho darovat někomu, kdo jezdí. Sleva platí do 31. října.
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