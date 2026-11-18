Chcete zjistit, z jakého kovu jsou šperky, které máte doma? První nápovědou může být drobná značka vyražená na jeho povrchu. Ani ta ale sama o sobě neřekne, kolik šperk skutečně stojí. Jeho hodnota totiž závisí na více faktorech, než je samotný materiál.
Co se dozvíte v článku
- Jak poznat zlato a stříbro? Podívejte se na vyražené číslo
- Jaký je rozdíl mezi číslem ryzosti a puncovní značkou?
- Seznam současných puncovních značek platných na území České republiky
- Kdo vám může s hodnotou šperku pomoci?
- Kolik stojí ověření kovu na puncovním úřadě?
- Na hodnotě celého šperku se podílí hned několik faktorů
Jak poznat zlato a stříbro? Podívejte se na vyražené číslo
Nejdříve šperk prohlédněte a zkuste najít drobnou značku. Bývá vyražená například na vnitřní straně prstenu, u zapínání řetízku nebo na jiné méně nápadné části. Jelikož je často značka špatně čitelná, můžete si pomoci například lupou.
U výrobků z drahých kovů se můžete setkat s číslem označujícím ryzost. Ta vyjadřuje, kolik dílů čistého drahého kovu připadá na tisíc dílů slitiny. Číslo 585 tedy znamená, že slitina obsahuje 585 dílů zlata z tisíce, tedy 58,5 procenta.
|
Označení
|
Co znamená
|
585
|
zlato s ryzostí 58,5 %
|
750
|
zlato s ryzostí 75 %
|
999
|
zlato s ryzostí 99,9 %
|
800
|
stříbro s ryzostí 80 %
|
925
|
stříbro s ryzostí 92,5 %
|
999
|
stříbro s ryzostí 99,9 %
Jaký je rozdíl mezi číslem ryzosti a puncovní značkou?
Majitele šperků mnohdy zaměňují číslo ryzosti s puncovní značkou. Avšak nejde o stejnou věc. Číslo ryzosti vyjadřuje, jaký podíl drahého kovu slitina obsahuje. Samotné číslo ryzosti ale ještě nedokazuje, že šperk skutečně odpovídá uvedené ryzosti. K tomu slouží puncovní značka. Jde o úřední označení stanoveného tvaru, kterým se potvrzuje, že výrobek splňuje požadavky na obsah drahého kovu. V České republice se podoba puncovní značky liší podle druhu kovu a jeho ryzosti. Na šperku tak můžete najít jak číselné označení ryzosti, tak samostatnou puncovní značku.
Kdy stačí pouze číslo ryzosti?
V Česku platí výjimka pro velmi lehké šperky:
- Zlaté šperky do 0,5 g mohou být označeny pouze číslem ryzosti.
- Stříbrné šperky do 3 g mohou být také označeny pouze číslem ryzosti.
U starších nebo zahraničních šperků se můžete setkat s odlišnými značkami a způsoby označení. Pokud si nevíte s označením rady, je dobré obrátit se na odborníka nebo puncovní úřad. To, že na šperku puncovní značka chybí ještě neznamená, že nemůže být z drahého kovu.
Seznam současných puncovních značek platných na území České republiky
Staré a zahraniční puncovní značky naleznete pod tímto odkazem.
Kdo vám může s hodnotou šperku pomoci?
Konkrétního specialistu vždy vybírejte podle toho, jaké informace potřebujete o šperku zjistit. Jiný postup je vhodný při ověřování ryzosti kovu a jiný při určování hodnoty drahého kamene nebo celého šperku.
Pokud má šperk drahý kámen, může být vhodné obrátit se také na gemologa. Ten posuzuje například to, zda jde o přírodní, nebo syntetický kámen a jaké má vlastnosti. Certifikát kamene ale neřekne, za kolik se celý šperk prodá.
Puncovní úřad upozorňuje, že samotné určení obsahu zlata nebo stříbra puncovním úřadem ještě neznamená ocenění celého šperku. Na dotaz, zda dokáže stanovit cenu například starého náhrdelníku po babičce, odpovídá:
„Cenu jednotlivých výrobků puncovní úřad neodhaduje, to je práce soudních znalců, jejichž seznamy lze získat na krajských soudech nebo na internetu seznat.justice.cz (zadat Evidence znalců – Drahé kovy a kameny). Obsah zlata nebo stříbra Vám však můžeme stanovit na zkušebním kameni. V současnosti na pražském pracovišti poskytujeme poradenství – Gemologická poradna a oceňování šperků pro spotřebitele."
Obě poradny fungují na příjmovém pracovišti Puncovního úřadu v Praze, Kozí 4. Maximální počet podaných kusů je 5 na osobu. Ústní informace je poskytována zdarma, písemné posudky jsou zpracovány za cenu stanovenou dohodou.
|
Na koho se obrátit
|
S čím vám pomůže
|
Zlatník nebo klenotník
|
Prohlédne šperk, může orientačně posoudit jeho materiál a stav. Rozsah posouzení závisí na konkrétním odborníkovi.
|
Puncovní úřad
|
Provádí kontrolu a zkoušení drahých kovů, mimo jiné zjišťuje jejich složení a ryzost. V poradně můžete zdarma zjistit i orientační hodnotu šperku.
|
Gemologická laboratoř
|
Zkoumá drahé kameny, například jejich pravost, původ a vlastnosti. Může vystavit gemologický certifikát.
|
Soudní znalec
|
Může zpracovat odborný posudek a hodnotu šperku podle účelu, pro který ho potřebujete.
Kolik stojí ověření kovu na puncovním úřadě?
Ověření kovu na puncovním úřadě nemusí být drahé. Podle aktuálního sazebníku zaplatíte za základní zjištění, zda je šperk ze zlata, stříbra, platiny, nebo obecného kovu, 40 korun.
Pokud vás zajímá také přibližná ryzost drahého kovu, stojí její určení 60 korun za kus. Nejde však o ocenění šperku, ale pouze o ověření materiálu, ze kterého je šperk vyroben.
|
Služba
|
Cena
|
Zjištění, zda jde o zlato, stříbro, platinu, nebo obecný kov
|
40 Kč za vyzkoušení
|
Přibližné určení ryzosti zlata
|
60 Kč za kus
|
Přibližné určení ryzosti stříbra
|
60 Kč za kus
|
Přibližné určení ryzosti platiny
|
60 Kč za kus
Na hodnotě celého šperku se podílí hned několik faktorů
Druh kovu při stanovování hodnoty šperku nemusí mít úplně tu největší váhu. Neméně důležité jsou také jiné faktory. Například drobné poškození šperku může jeho hodnotu razantně snížit. Mezi další faktory patří značka výrobce, stáří, řemeslné zpracování, stav a případná historická nebo sběratelská hodnota.
Výkupna obvykle stanovuje částku, za kterou je ochotná šperk koupit, často především s ohledem na obsah drahého kovu. Tržní cena může být jiná, pokud má šperk hodnotu pro sběratele nebo zájemce o konkrétní značku.
U starších nebo neobvyklých šperků se můžete obrátit také na starožitnictví. Zkušený starožitník dokáže posoudit jejich stáří, původ nebo případnou sběratelskou hodnotu. Ne každé starožitnictví ale nabízí odborné ocenění, proto je vhodné si předem ověřit, jaké služby poskytuje