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Máte několik nemocí a hromadu lékařských zpráv? Na vyšší invalidní důchod to samo nestačí

Veronika Němcová
Dnes

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Máte několik zdravotních problémů a pravidelně navštěvujete specialisty? Ani to samo o sobě nemusí znamenat vyšší invalidní důchod. Soud v daném případě uvedl, co musí lékařské zprávy prokázat a kdy má smysl proti posudku bojovat.
Autor: Depositphotos
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Žadatel o invalidní důchod může mít několik zdravotních problémů, chodit k různým lékařům a mít řadu lékařských zpráv. Přesto mu to nemusí stačit k získání vyššího stupně invalidního důchodu. Nejde totiž pouzo o to, kolik má diagnóz, ale hlavně o to, jak moc mu zdravotní stav omezuje schopnost pracovat.

Co se dozvíte v článku
  1. Rozhodující není počet nemocí, ale jejich dopad
  2. Soud sám neurčuje, kolik procent invalidity člověk má
  3. Musí být v komisi lékař každé specializace?
  4. Nové lékařské zprávy nemusí změnit původní rozhodnutí
  5. Kdy může mít smysl požadovat nový posudek

Nejvyšší správní soud (NSS) nyní řešil případ ženy, která se domáhala vyššího stupně invalidity. V rozsudku vysvětlil, na co se při posuzování invalidity bere ohled, jakou roli mají lékařské zprávy a co může člověk dělat, pokud s posudkem nesouhlasí.

Rozhodující není počet nemocí, ale jejich dopad

Při posuzování invalidity se nesčítají pouze zdravotní problémy, kterými člověk trpí. Důležité je, jaký mají dopad na jeho schopnost pracovat. Posuzuje se hlavně zdravotní postižení, které má na pracovní schopnost největší vliv.

To je důležité například u člověka, který má současně potíže s páteří, neurologické problémy, chronické bolesti a další diagnózy. Samotný seznam těchto onemocnění ještě neříká, jak vysoký stupeň invalidity mu náleží. Podstatné je, co kvůli nim reálně nezvládá a jak tato omezení ovlivňují jeho pracovní schopnosti.

Soud sám neurčuje, kolik procent invalidity člověk má

Když člověk nesouhlasí s rozhodnutím o invalidním důchodu a obrátí se na soud, soud sám znovu neurčuje, jaký stupeň invalidity mu patří. Zdravotní stav musí posoudit lékaři. Soud pak hlavně kontroluje, jestli byl zdravotní stav posouzen správně a podle všech důležitých lékařských zpráv. 

Důležitým podkladem je proto posudek posudkové komise. Ani ten ale nemusí být správný. Pokud je neúplný, nejasný nebo se nevypořádává s důležitými zdravotními problémy, tak se s ním soud musí zabývat. 

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Musí být v komisi lékař každé specializace?

Žena si stěžovala, že její zdravotní problémy souvisejí hlavně s nervovým systémem a v souvislosti s tím jí vadilo, že v posudkové komisi nebyl neurolog. Místo něj tam byl ortoped. Podle ženy mohl neurolog její stav posoudit jinak.

Soud ale s jejím tvrzením nesouhlasil. Zákon podle něj neříká, že v komisi musí být vždy lékař každé specializace, která souvisí s konkrétním onemocněním. Důležité je, aby komise dokázala zdravotní stav člověka dostatečně posoudit.

V této záležitosti měla komise u sebe také neurologické lékařské zprávy. Soud proto neviděl problém v tom, že v ní neurolog přímo nebyl. Posudek podle něj vycházel z dostatečných podkladů a byl srozumitelný a přesvědčivý.

Nové lékařské zprávy nemusí změnit původní rozhodnutí

Pokud se člověku po rozhodnutí ČSSZ zdravotní stav zhorší, neznamená to automaticky, že soud původní rozhodnutí změní.

Soud totiž posuzuje, jestli bylo rozhodnutí správné v době, kdy ho ČSSZ vydala. Pokud se tedy zdravotní stav výrazně zhoršil až později, nové lékařské zprávy samy o sobě nemohou dokázat, že původní rozhodnutí bylo chybné.

Přesně to se stalo i v tomto případě. Žena předložila zprávy z doby po napadeném rozhodnutí a upozorňovala na další zhoršení svého zdraví. Soud k nim ale nemohl přihlížet jako k důkazu, že původní rozhodnutí bylo nesprávné.

Pokud se zdravotní stav zhorší až později, člověk může požádat o nové posouzení invalidity. V takovém případě se bude hodnotit jeho aktuální zdravotní stav. Důležité proto je, zda lékařská zpráva popisuje stav, který existoval už v době původního rozhodnutí, nebo až pozdější zhoršení.

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Kdy může mít smysl požadovat nový posudek

Pokud člověk s posudkem nesouhlasí, může soudu navrhnout nový posudek nebo další lékařské posouzení. Soud mu ale nemusí automaticky vyhovět. Musí přitom vysvětlit, proč nový posudek nepovažuje za potřebný.

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Důležité proto je říct konkrétně, v čem je podle člověka původní posudek chybný a co by měl nový posudek objasnit. Nestačí jen tvrdit, že jiný lékař by mohl dojít k jinému závěru.

Stejně to bylo i v tomto popsaném případě. Žena chtěla, aby její stav posoudila komise s neurologem. Podle soudu ale nevysvětlila, proč by přítomnost neurologa měla vést k jinému výsledku. Samotná domněnka, že jiný specialista by rozhodl jinak, proto nestačila. Žena tak u soudu neuspěla.

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Autor článku

Portrét - Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

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