Mezi invalidními důchody I. a III. stupně se čím dál více rozevírají nůžky

Měsíční částka invalidního důchodu závisí na rozhodných příjmech před přiznáním invalidity, získané době pojištění (včetně dopojištěné doby pojištění) a přiznaném stupni invalidity. V praxi je invalidní důchod třetího stupně vyšší i při velmi vysokých příjmech než invalidní důchod prvního stupně.
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Praktický příklad přiznání invalidního důchodu I. a III. stupně
Panu Lukášovi byl v říjnu 2026 přiznán invalidní důchod prvního stupně. Pan Lukáš má průměrnou hrubou mzdu za odpracované roky ve výši 90 000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 48 let (včetně dopojištěné doby pojištění). Měsíční invalidní důchod pana Lukáše tedy činí 14 260 Kč.
Panu Romanovi byl přiznán v říjnu 2026 invalidní důchod třetího stupně. Průměrnou mzdu za odpracované roky má 22 000 Kč a včetně dopojištění doby pojištění získal dobu pojištění v rozsahu 40 let. Měsíční invalidní důchod třetího stupně pana Romana činí 17 727 Kč.
Kalkulačka invalidního důchodu
Porovnání invalidních důchodu během let
V první přiložené tabulce máme uvedeny průměrné částky invalidního důchodu prvního, druhého a třetího stupně v letech 2017 až 2026, vždy v červnu. Z tabulky názorně vidíme, že během se let se zvýšil korunový rozdíl mezi invalidním důchodem prvního a třetího stupně. Vyšší důchody se v korunách zvyšují v důsledku valorizace více než nižší důchody.
Ve druhé tabulce máme uvedeny počty vyplácených invalidních důchodů v závislosti na přiznaném stupni závislosti v letech 2017 až 2026, vždy v červnu. Aktuálně je vypláceno značně méně invalidních důchodů třetího stupně, než tomu bylo v minulosti. V roce 2026 to je o 36 790 méně než v roce 2017. Počet vyplácených invalidních důchodů prvního stupně však v daném období stoupl o 21 873, ze 165 417 na 187 290.
|
Období
|
Průměrný invalidní důchod
|
Prvního stupně
|
Druhého stupně
|
Třetího stupně
|
2026/6
|
10 462 Kč
|
12 394 Kč
|
18 293 Kč
|
2025/6
|
10 151 Kč
|
11 985 Kč
|
17 639 Kč
|
2023/6
|
9 767 Kč
|
11 461 Kč
|
17 045 Kč
|
2021/6
|
7 675 Kč
|
8 950 Kč
|
13 435 Kč
|
2019/6
|
6 871 Kč
|
7 924 Kč
|
11 911 Kč
|
2017/6
|
6 033 Kč
|
6 938 Kč
|
10 671 Kč
Pramen: ČSSZ – Statistiky – Průměrná výše sólo důchodů v ČR
|
Období
|
Počet vyplácených invalidních důchodů
|
Prvního stupně
|
Druhého stupně
|
Třetího stupně
|
2026/6
|
187 290
|
82 489
|
151 101
|
2025/6
|
182 811
|
80 949
|
153 188
|
2023/6
|
176 084
|
77 799
|
156 785
|
2021/6
|
173 320
|
76 804
|
164 151
|
2019/6
|
170 132
|
75 039
|
176 197
|
2017/6
|
165 417
|
72 055
|
187 891
Pramen: ČSSZ – Statistiky – Důchodci v ČR
Finanční situace invalidních důchodců prvního stupně
Zejména invalidní důchodci prvního stupně jsou často ve složité finanční situace, protože finančně vyjít pouze s invalidním důchodem je složité a najít pracovní uplatnění odpovídajícího zdravotnímu stavu není často snadné.
Vlastní výdělečná činnost během pobírání invalidního důchodu prvního stupně je přitom velmi důležitá, neboť období pobírání invalidního důchodu prvního stupně a druhého stupně se nehodnotí pro budoucí výpočet starobního důchodu jako vyloučená doba pojištění, když vyloučenou dobou pojištění je pouze invalidní důchod třetího stupně. Pro příjemce invalidního důchodu prvního a druhého stupně je velmi přínosné, když mají vlastní příjem ze zaměstnání nebo z podnikání, ze kterého odvádí sociální pojištění. Tímto krokem si zlepšují nejenom aktuální finanční situaci, ale i budoucí starobní důchod.