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Mezi invalidními důchody I. a III. stupně se čím dál více rozevírají nůžky

Petr Gola
Dnes

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V Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního, druhého a třetího stupně. Přiznaný stupeň invalidity má přitom zásadní vliv na měsíční částku invalidního důchodu. Vlivem každoroční valorizace přitom v korunovém vyjádření pochopitelně více stoupají vyšší invalidní důchody třetího stupně, přičemž invalidní důchod třetího stupně pobírá méně lidí než v minulosti.
Důchod, muž
Autor: Shutterstock
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Měsíční částka invalidního důchodu závisí na rozhodných příjmech před přiznáním invalidity, získané době pojištění (včetně dopojištěné doby pojištění) a přiznaném stupni invalidity. V praxi je invalidní důchod třetího stupně vyšší i při velmi vysokých příjmech než invalidní důchod prvního stupně. 

Co se dozvíte v článku
  1. Praktický příklad přiznání invalidního důchodu I. a III. stupně
  2. Porovnání invalidních důchodu během let
  3. Finanční situace invalidních důchodců prvního stupně

Praktický příklad přiznání invalidního důchodu I. a III. stupně

Panu Lukášovi byl v říjnu 2026 přiznán invalidní důchod prvního stupně. Pan Lukáš má průměrnou hrubou mzdu za odpracované roky ve výši 90 000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 48 let (včetně dopojištěné doby pojištění). Měsíční invalidní důchod pana Lukáše tedy činí 14 260 Kč. 

Panu Romanovi byl přiznán v říjnu 2026 invalidní důchod třetího stupně. Průměrnou mzdu za odpracované roky má 22 000 Kč a včetně dopojištění doby pojištění získal dobu pojištění v rozsahu 40 let. Měsíční invalidní důchod třetího stupně pana Romana činí 17 727 Kč. 

Kalkulačka invalidního důchodu

Porovnání invalidních důchodu během let

V první přiložené tabulce máme uvedeny průměrné částky invalidního důchodu prvního, druhého a třetího stupně v letech 2017 až 2026, vždy v červnu. Z tabulky názorně vidíme, že během se let se zvýšil korunový rozdíl mezi invalidním důchodem prvního a třetího stupně. Vyšší důchody se v korunách zvyšují v důsledku valorizace více než nižší důchody. 

Ve druhé tabulce máme uvedeny počty vyplácených invalidních důchodů v závislosti na přiznaném stupni závislosti v letech 2017 až 2026, vždy v červnu. Aktuálně je vypláceno značně méně invalidních důchodů třetího stupně, než tomu bylo v minulosti. V roce 2026 to je o 36 790 méně než v roce 2017. Počet vyplácených invalidních důchodů prvního stupně však v daném období stoupl o 21 873, ze 165 417 na 187 290. 

Období

Průměrný invalidní důchod

Prvního stupně

Druhého stupně

Třetího stupně

2026/6

10 462 Kč

12 394 Kč

18 293 Kč

2025/6

10 151 Kč

11 985 Kč

17 639 Kč

2023/6

9 767 Kč

11 461 Kč

17 045 Kč

2021/6

7 675 Kč

8 950 Kč

13 435 Kč

2019/6

6 871 Kč

7 924 Kč

11 911 Kč

2017/6

6 033 Kč

6 938 Kč

10 671 Kč

Pramen: ČSSZ – Statistiky – Průměrná výše sólo důchodů v ČR

Období

Počet vyplácených invalidních důchodů

Prvního stupně

Druhého stupně

Třetího stupně

2026/6

187 290

82 489

151 101

2025/6

182 811

80 949

153 188

2023/6

176 084

77 799

156 785

2021/6

173 320

76 804

164 151

2019/6

170 132

75 039

176 197

2017/6

165 417

72 055

187 891

Pramen: ČSSZ – Statistiky – Důchodci v ČR

školení pro účetní listopad

S čím počítat při výpočtu invalidního důchodu? Přečtěte si také:

S čím počítat při výpočtu invalidního důchodu?

Finanční situace invalidních důchodců prvního stupně

Zejména invalidní důchodci prvního stupně jsou často ve složité finanční situace, protože finančně vyjít pouze s invalidním důchodem je složité a najít pracovní uplatnění odpovídajícího zdravotnímu stavu není často snadné. 

Vlastní výdělečná činnost během pobírání invalidního důchodu prvního stupně je přitom velmi důležitá, neboť období pobírání invalidního důchodu prvního stupně a druhého stupně se nehodnotí pro budoucí výpočet starobního důchodu jako vyloučená doba pojištění, když vyloučenou dobou pojištění je pouze invalidní důchod třetího stupně. Pro příjemce invalidního důchodu prvního a druhého stupně je velmi přínosné, když mají vlastní příjem ze zaměstnání nebo z podnikání, ze kterého odvádí sociální pojištění. Tímto krokem si zlepšují nejenom aktuální finanční situaci, ale i budoucí starobní důchod.

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Autor článku

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

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